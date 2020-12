Vom Skibergsteiger zum Radprofi: Toni, du bist ein Tausendsassa!

, den alle nur „Toni“ nennen, gehört zu diesen Glücklichen. Aufgewachsen im Bergsteigerdorf Ramsau, waren die Berchtesgadener Alpen in jungen Jahren sein Spielplatz. Mehr noch: Eine Kraftquelle, wo der Mann aus der Red Bull-Family zu einem der besten Allrounder am Berg reifen sollte!

Hohe Gipfel, romantische Seen und unberührte Landschaften - wer würde in einer solchen Umgebung nicht gerne seinen Job ausüben?

Über drei Gipfel musst du laufen... Toni Palzer ganz in seinem Element.

Als Skibergsteiger und Bergläufer feierte Palzer in den zurückliegenden Jahren Erfolge am Fließband. Fünf WM-Medaillen, darunter zwei Vizeweltmeister-Titel sowie zehn Weltcupsiege sind dabei nur die Spitze des Eisbergs. Nicht immer spiegeln Pokale oder Medaillen wieder, was er in Top-Form leisten kann. Im Juni diesen Jahres

Ob Ski oder Rad: Kein Berg ist ihm zu steil

Bislang war dem 27-Jährigen noch kein Berg zu steil - egal ob auf Skiern, zu Fuß oder mit dem Rad. Mit dem Rad? Das zwar bislang nur hobbymäßig, aber dann doch schon so professionell, um auf dem Radar eines UCI WorldTeams aufzutauchen. „In meinem Umfeld habe ich immer gewitzelt, dass ich eines Tages noch Radprofi werde“, erklärt Palzer. Wer es dem guten Toni nicht geglaubt hat, der glaubt es dann spätestens im nächsten Jahr: Ab April 2021 schwingt sich der Red Bull-Athlet im Trikot von

Der Quereinsteiger, der im Dezember mit der DAV-Nationalmannschaft in seine letzte ISMF Weltcup Saison im Skibergsteigen geht, ist dankbar für die Chance: „Es ist eine unerwartete Wendung in meiner Athletenkarriere. Ich weiß, dass ich noch vieles auf dem Rad und im Peloton lernen muss.“ Hierbei dürften ihm seine neuen, durchaus prominenten Teamkollegen helfen.

Erste Einsätze bei Eintagesrennen und Wochenrundfahrten

steht die größte deutsche Radsport-Hoffnung (Platz vier bei der Tour de France 2019) ebenso bei BORA-hansgrohe unter Vertrag wie der „Tourminator“ by himself, Peter Sagan. Unter der Regie von General Manager Ralph Denk hat sich das frühere Netapp-Team auf der World Tour etabliert und nimmt seit 2017 durchgängig an allen großen Landesrundfahrten teil: Dem Giro d’Italia, der Vuelta durch Spanien und eben der Tour de France, die im kommenden Jahr zum 108. Mal stattfindet.

Trainer Helmut Dollinger plant, seinen Neuzugang vermehrt bei schweren Eintagesrennen und bergigen Wochenrundfahrten einzusetzen. „Wir sehen viel Potenzial bei Toni. Gerade was das Hochgebirge betrifft. Wo die Reise dann hingeht, werden wir sehen. Wir gehen das Schritt für Schritt an“, betont Ralph Denk.

Als Quereinsteiger durchstarten: Ex-Skispringer macht es vor