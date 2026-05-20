Apex Legends: Die besten Tipps für Einsteiger:innen

Im Jahr 2026 sorgte der beliebte Livestreamer Nicholas "Jynxzi" Stewart für Aufsehen, als er ankündigte, ein neues Projekt in Angriff zu nehmen. Er wollte lernen, wie man Apex Legends spielt. Nur ein paar Spiele später brach er ab und bezeichnete Apex als "das härteste Spiel", das er je gespielt hat.

Das muss es aber nicht sein.

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Man kann viel lernen, wenn man von den Schwierigkeiten von Jynxzi lernt und einen anderen Weg einschlägt. Wenn du dich Schritt für Schritt an Apex Legends herantastest, anstatt dich gleich ins kalte Wasser zu stürzen, solltest du als angehende:r Apex-Spieler:in mehr Hoffnung darauf haben, zu überleben.

01 Die besten Tipps: Lerne von Jynxzis jüngsten Abenteuern in Apex Legends

Nach Jynxzis Reise nach Apex, bei der er von einigen der besten Spieler:innen des Spiels gecoacht wurde, kursierten mehrere Clips darüber, wie herausfordernd diese Erfahrung war.

Man muss jedoch sagen: Jynxzi stand jedoch vor einigen unnötigen Herausforderungen, als er das Spiel in Angriff nahm.

Keeping cool might be a challenge, but patience is key when learning Apex © @Jynxzi

Wähle deine Lobby sorgfältig aus

Der erste Tipp, den Neulinge von Jynxzis Vorgehensweise lernen können, ist, die Warteschlange mit sehr hoch eingestuften Spieler:innen zu vermeiden. Da Jynxzi sich von einigen der besten Gamer von Apex Legends unterrichten ließ, kam er oft in Lobbys, die sehr viel aggressiver, erfahrener und intensiver waren.

Mit weniger erfahrenen Gegnern kann der Einstieg in das Spiel viel weniger überfordernd sein. Wenn du keine unmittelbaren Spielpartner:innen hast, gibt es andere Spielmodi, die dir helfen können, dich zurechtzufinden.

Unterschätze nicht den Wert von Spielwissen

Jynxzi hat sich auch schnell in den Hauptspielmodus Battle Royale eingearbeitet und hielt es nicht für nötig, längere Zeit in "leichteren" oder nicht wettbewerbsfähigen Spielmodi zu verbringen.

In Wirklichkeit kann es unglaublich wertvoll sein, sich die Zeit zu nehmen, um die Kernfunktionen des Spiels zu verstehen, selbst als erfahrene:r Spieler:in.

Wenn du dich über den Schwierigkeitsgrad des Spiels aufregst, wie Jynxzi es mehrmals getan hat, kannst du als Streamer tolle Inhalte produzieren. Für den Lernprozess ist das jedoch nicht besonders wertvoll.

Apex Legends ist ein einzigartiges Battle Royale mit komplexeren Bewegungen, Waffensystemen und zusätzlichen Funktionen im Vergleich zu Vorgängerspielen wie Fortnite oder PUBG. Wenn du ein kompletter Neuling bist, ist es in Ordnung, wenn du frustriert bist. Zu scheitern, gehört dazu, aber ein wenig Nachsicht ist nötig.

Anstatt dich kopfüber in das Spiel zu stürzen, solltest du herausfinden, wie du einsteigen und wo du deine Fähigkeiten verbessern kannst.

02 Der Einstieg: Wo ist die erste Anlaufstelle beim Start?

Ein:e neue:r Apex Legends-Spieler:in sollte immer mit den Grundlagen beginnen und sein Ego beiseiteschieben.

Egal, ob du ein lebenslanger FPS-Fan oder ein völliger Neuling im First-Person-Gameplay bist, dein erster Anlaufpunkt, wenn du Apex Legends zum ersten Mal betrittst, sollte der Schießstand sein.

Für Einsteiger:innen gibt es zwei Hauptgründe, warum sie den Schießstand als ersten Ort bevorzugen sollten:

Gewöhnung an die Bewegungen in Apex Legends

Vertrautmachen mit dem Waffenklassifizierungssystem und den Munitionstypen

Apex Legends-Bewegung

Suche dir adäquate Vorbilder, bevor du eine Lobby betrittst. © Electronic Arts

Als Respawn und EA Apex Legends im Jahr 2019 auf den Markt brachten, wurde das Spiel sofort für seinen Schwerpunkt auf Bewegung bekannt.

Wie bei jedem Spiel des Battle Royale-Genres ist die Bewegung natürlich ein Schwerpunkt des Gameplays. Apex Legends hebt diesen Umstand jedoch auf ein neues Niveau im Vergleich zu seinen Vorgängern.

Bevor du dich in ein komplettes Spiel stürzt, ist es unglaublich nützlich zu wissen, wie schnell du dich fortbewegen kannst, wie stark die Geschwindigkeit beim Hocken, Waffentragen oder Verteilen von regenerativen Gegenständen reduziert wird und wie viel Beschleunigung durch Bewegungen wie Rutschen erreicht werden kann.

Außerdem bietet Apex Legends erfahreneren Spieler:innen die Möglichkeit, mit Wall-Jumps, Tap Strafing und Bunny Hopping zu experimentieren.

Einige Legenden (spielbare Charaktere) gewähren außerdem zusätzliche Bewegungs-Boosts.

Wenn du Apex Legends zum ersten Mal startest, stehen dir sechs Charaktere zur Verfügung. Von diesen sechs Startlegenden haben vier Fähigkeiten, die explizit mit Bewegung zu tun haben. Es ist auch wichtig zu wissen, welche Legenden für neue Spieler:innen besser geeignet sind -- je nach vorheriger Spielerfahrung werden einige leichter sein als andere.

Klassifizierungssysteme für Waffen und Munition

Der Apex Legends Schießstand ermöglicht es neuen Spieler:nnen auch, sich mit den Waffen- und Munitionsklassifizierungssystemen des Spiels vertraut zu machen.

Im Spiel gibt es acht Waffentypen und sieben Munitionstypen.

Sich mit dem Waffensystem von Apex auszukennen, sorgt für Sicherheit © Electronic Arts

Der Waffentyp garantiert nicht den Munitionstyp. Die HAVOC Rifle, die als AR (Assault Rifle) klassifiziert ist, nimmt zum Beispiel Energiemunition. Die VK-47 Flatline, ebenfalls ein AR, nimmt nur schwere Munition auf. Die R-301 Carbine? Das ist auch eine AR, aber sie nimmt weder Energiemunition noch schwere Kugeln, sondern nur leichte Kugeln.

Im Schießstand können sich neue Spieler:innen mit den Waffen- und Munitionssystemen vertraut machen, damit das Plündern leichter fällt, wenn sie zum ersten Mal in einem echten Spiel landen.

Wenn der Battle-Royale-Hauptmodus startet, müssen Waffen und Munition auf dem Boden und in Beutebehältern eingesammelt werden (mit der Möglichkeit, höherwertige Ausrüstungsgegenstände durch Care-Pakete zu sammeln, die im Spiel fallen). Zu wissen, welche Munition man einsammeln muss, ohne seine Ausrüstung erneut überprüfen zu müssen, ist eine nützliche Fähigkeit im rasanten Spielverlauf.

03 Fertigkeiten trainieren: Wie alternative Spielmodi dir helfen können, Apex Legends zu lernen

Für neue Spieler gibt es einen alternativen Spielmodus, der perfekt ist, um das Selbstvertrauen zu stärken, bevor du dich in eine Battle Royale-Lobby begibst.

Auch wenn einige erfahrene FPS- oder Battle Royale-Spieler die Idee von Bot-Lobbys verachten, ist es keine Schande, Apex' Bot Royale zu nutzen, um sich mit dem Gameplay vertraut zu machen.

Bot Royale verbindet das Battle-Royale-Format des Hauptspielmodus mit einer Bot-Lobby und bietet neuen Spielern einen sicheren Raum, um die Kernmechanik des Spiels in einer dynamischeren Umgebung zu erkunden.

Wildcard reduziert die Variablen eines normalen Apex-Spiels © Electronic Arts

Obwohl der Modus ursprünglich als Einzelspielermodus in einer reinen Bot-Lobby gestartet wurde, gibt es jetzt eine Mischung aus Bots und menschlichen Spieler:innen mit extrem engen Matchmaking-Beschränkungen. Das bedeutet, dass alle menschlichen Accounts in deiner Bot Royale-Lobby einen sehr ähnlichen Rang haben wie du. Normalerweise gibt es 1-5 menschliche Teams und 15-19 Bot-Squads.

Neue Apex Legends-Spieler:innen können auch den Wildcard-Spielmodus nutzen, der eine kürzere, abgespeckte Version des Haupt-Battle Royale ist. Leichte Heilung, vereinfachte Legenden und schnellere Matches helfen dabei, sich mit den Grundlagen des Spiels vertraut zu machen, ohne dass man unter Druck steht oder mit Informationen überladen wird.

Wenn du diese beiden Spielmodi ausprobierst, vor allem nachdem du dich ausgiebig mit der Spielmechanik in der Firing Range beschäftigt hast, wird dir der Einstieg in Apex Legends viel leichter fallen.

Überspringe keine Schritte, sondern lerne von Jynxzis 2026 Apex Frustrationen. Dieser einfachere, fehlerverzeihende Prozess ist der beste Weg, Apex Legends zu lernen.

Über die Autorin Wer ist Hannah Marie ZT? Hannah Marie ZT ist eine Journalistin, die sich auf Esports, Gaming und digitale Kultur spezialisiert hat. Seit sie in Apex Legends angefangen hat zu berichten, hat sie ihr Fachwissen auf Counter-Strike, League of Legends, Valorant, Fighting Games und Indie Games ausgeweitet und unterstützt leidenschaftlich Fraueninitiativen. Website: www.hannahmariezt.co.uk, Twitter: @hannahmariezt