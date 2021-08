Im Gespräch mit G2 Esports‘ Apex Profis

G2 Esports bedarf als eine der größten und bekanntesten Esports-Organisationen der Welt keiner Vorstellung. Nachdem sie 2015 von Carlos „Ocelote“ Rodriguez gegründet wurde, feierte sie etliche Erfolge in Titel wie League of Legends, Valorant oder Rainbow Six Siege. Nun stellt man sich mit einem starken Team im Battle Royale Apex Legends auf, um die nächsten Siege einzufahren.

Apex Esport steckt noch in den Kinderschuhen, was sind Dinge, die euch abgehen?

Das Balancing sitzt im Moment. Doch was mir missfällt ist die Kraber im Competitive Play und die zu hohe Bedeutung von Bloodhound in der Mata. - Dezignful

In unserem Gespräch mussten wir die Experten natürlich auch um Gameplay Tipps bitten. Was sind, ihrer Ansicht nach, die größten Fehler von Anfängern und an welchem Aspekt seines Spielstils kann sich jeder verbessern?

