Apex Legends Mobile: Alles, was wir bisher über das "kleine" Game wissen

Was sich viele Fans schon seit einer Weile wünschen, wird nun Realität. Electronic Arts und Respawn Entertainment bringen ihr Battle Royale auf die kleinen Screens dieser Welt.

Was ist Apex Legends Mobile?

Wie der Name bereits erahnen lässt, handelt es sich um einen Ableger des beliebten Online-Shooters

Wie der Name bereits erahnen lässt, handelt es sich um einen Ableger des beliebten Online-Shooters Apex Legends für Smartphones und Tablets . Als Battle Royale hat sich das Game durch seine regelmäßigen Neuerungen und Aktualisierungen bei vielen Spielern extrem beliebt gemacht.

Ein erster Einblick in Apex Legends Mobile.