Apex Legends Season 20 krempelt das Gameplay des Battle-Royale-Games um

Michaela 'mimi' Lintrup With one of the best aims in the game and seemingly inhuman reactions, Michaela 'mimi' Lintrup is working hard to become the world's best VALORANT player.

Am 05. Februar 2019 sollte ein bis dato unbekannter Titel namens Apex Legends die Landschaft der Battle-Royale-Spiele für immer verändern. In diesem Monat feiert das Game nicht nur seinen fünften Geburtstag, auch die 20. Saison mit dem Beinamen „Breakout“ steht in den Startlöchern und hat mal eben die „größte Gameplay-Veränderung in der Geschichte von Apex Legends“ im Schlepptau, wie uns Game Designer John Larson von Respawn Entertainment im Rahmen eines Preview-Events verraten hat. Was in Apex Legends Season 20: Breakout steckt und welche Neuerungen euch zum Start am 13. Februar erwarten, lest ihr an dieser Stelle.