Apex Legends Season 22 startet mit neuer Map

Das Battle-Royale-Game Apex Legends hält sich bereits seit mehr als fünf Jahren am Markt und hat sich im Laufe der Zeit immer wieder neu erfunden. Schon in wenigen Tagen schläft das Spiel das nächste Kapitel auf: Apex Legends Season 22 steht in den Startlöchern und hört auf den Namen Shockwave . Hier lest ihr, welche Neuerungen euch erwarten.