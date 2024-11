Das verrät uns League of Legends schon jetzt über Akt 3 von "Arcane"

Staffel 2 von "Arcane" ist unglaublich...zwar durchaus emotional, aber trotzdem unglaublich! Wenn du die Serie noch nicht gesehen hast, tu dir einen Gefallen und schau sie dir sofort an. Und wenn du schon mittendrin bist, aber Akt 3 nicht verpassen willst, ohne etwas zu wissen, beachte bitte, dass die folgenden Spekulationen zu Spoilern führen könnten - du bist gewarnt.

Bei einer Watch Party von "Arcane" hast du immer eine gute Zeit © Red Bull

Die wochenlange Wartezeit auf Staffel 2 Act 3 ist beinahe unerträglich, vor allem wenn man weiß, dass dies die letzten Episoden des Meisterwerks von Riot Games und Fortiches sein werden. Diese Wartezeit ist durch den herzzerreißenden Cliffhanger, den uns die Netflix-Serie hinterlassen hat, nur noch schmerzhafter.

Es gibt so viele Fragen... Was wird mit Warwick passieren? Ist Viktor am Leben? Werden Vi und Jinx noch zusammen sein? Wo um alles in der Welt ist Ekko?

Zum Glück kann uns die Geschichte von LoL vielleicht ein paar Hinweise geben.

01 Wird Ekko den Tag retten?

Ekko wurde schmerzlich vermisst © Netflix

Angesichts der Möglichkeit, dass mehrere geliebte Charaktere sterben, hoffen viele LoL-Fans, dass Ekko auftaucht und mit seiner typischen Fähigkeit im Spiel die Zeit zurückdreht und den Tag rettet. Dann können wir alle wieder zu Vander, Vi, Jinx und Isha als Familie zurückkehren und Arcane ein Happy End bescheren.

Aber das scheint unwahrscheinlich.

Aus den Trailern wissen wir, dass Ekko in der Anomalie wahrscheinlich seinen ikonischen Z-Drive findet, mit der er die Zeit zurückdrehen kann. Und mit dieser Fähigkeit könnte er sehr wohl Menschen retten.

Allerdings kann er damit die Zeit nur um sechs Sekunden zurückdrehen. Das gibt ihm kein großes Zeitfenster, um alle Charaktere zu retten, die wir sofort ins Herz geschlossen haben. Aber es wird sicherlich zu Heldentaten und einigen unglaublichen Sequenzen führen. Es wird also faszinierend sein zu sehen, welche Rolle er bei seiner unvermeidlichen Rückkehr spielen wird.

02 Viktors "glorreiche Entwicklung"

Ist Viktor wirklich tot? © Netflix

Als Viktor diese zwei Worte aussprach, sprangen LoL-Fans auf der ganzen Welt von ihren Sitzen auf und zeigten aufgeregt auf ihre Bildschirme.

Es war der erste Hinweis auf die wahre Form von Viktor, die Version im Spiel, die nur wenig Ähnlichkeit mit seinem Gegenstück in "Arcane" hat. Deshalb glauben viele Fans fest daran, dass Viktor nicht tot ist. Oder zumindest, dass er noch einmal wiederbelebt wird, um seine Verwandlung zu vollenden.

Er könnte bald mehr Maschine als Mensch sein. Wenn du dir das Bild von Viktor unten anschaust, siehst du einen Mann, der von Kopf bis Fuß mit Stahl verkleidet ist und einen verbesserten und waffenfähigen Anzug trägt.

So sollte Viktor aussehen © Riot Games

Viktor verfolgt in LoL und Arcane dasselbe Ziel: Er arbeitet an der Weiterentwicklung der Menschheit, um Zhaun zu verbessern. Nachdem er Hextech und die Arcane-Magie erforscht hat, ist es vielleicht an der Zeit für Viktors letzten Wurf: Er will alle Menschen in Cyborgs mit technologischen Erweiterungen verwandeln, um menschliche Mängel auszuschließen.

Diese so genannte Evolution könnte der Revolution in Zhaun im Kampf um die Unabhängigkeit von Piltover zugute kommen. Wenn Viktor zurückkehrt, dann nicht als friedlicher Messias, der über Blumen wacht.

03 Warwicks Schicksal

Werden Warwick/Vander im Finale von Arcane sterben? © Netflix

Die Neuinterpretation von Warwicks Geschichte ist großartig! Die Entscheidung, ihn nach einem grausamen wissenschaftlichen Experiment in Vander zu verwandeln, ist ebenso genial wie grausam.

Der herzzerreißende Charakterbogen scheint ein jähes Ende zu finden, denn Isha scheint ihm und sich selbst mit Jinx' überladener Zap-Gun den Kopf wegzublasen.

Es wird angedeutet, dass das das Ende von Warwick/Vander ist. Eine beliebte Fantheorie besagt jedoch, dass er nicht sterben wird. Viktor ist nämlich nicht der einzige Champion, der in der Serie ganz anders aussieht als im Spiel. In LoL hat Warwick kein humanoides Gesicht, sondern den Kopf eines Wolfes.

Der Vorfall mit Isha scheint also die perfekte Gelegenheit zu sein, das zu ändern. Hier könnte Warwicks Ähnlichkeit und vielleicht sogar seine Verbindung zu Vander enden. Singed befindet sich auf dem Schlachtfeld und wir wissen, dass er noch Wolfsköpfe in seinem Labor hat.

Es ist durchaus möglich, dass Singed seine Schöpfung wieder zum Leben erweckt und dabei Warwick in eine noch größere Monstrosität verwandelt.

04 Singed versucht, einen weiteren Champion nach Arcane zu bringen

Menschliche Orianna © Netflix

Es stellt sich heraus, dass Singed ein wichtiger Charakter in der Geschichte ist, die Riot und Fortiche erzählen. Er ist ein weiterer Champion, dessen Hintergrundgeschichte drastisch verändert wurde, da sie seine Geschichte mit einem anderen Charakter aus der LoL-Überlieferung, Dr. Corin Reveck, kombiniert haben.

In der Lore ist Reveck ein genialer Erfinder, der durch den Verlust seiner kleinen Tochter eine Tragödie erlebt. In seiner Verzweiflung, sie zu retten, beginnt er, ihren Körper durch Maschinen wie z. B. Uhrwerk-Lungen zu ersetzen, bis von seiner Tochter nur noch ihr menschliches Herz übrig ist. Seine Tochter entfernt sich immer mehr von der Person, die sie einmal war, aber sie rettet ihren sterbenden Vater, indem sie ihm ihr Herz verpflanzt und ihr eigenes durch eine Uhrwerkskugel mit einem Hextech-Kristall ersetzt.

Singeds Tochter im Spiel ist eindeutig die "Lady of Clockwork" Orianna, ein sehr beliebter Champion im Spiel. Die Spieluhr mit einer Balletttänzerin und die ähnliche Frisur auf dem Foto der Tochter deuten darauf hin, dass wir sie bald in der Serie oder sogar in einer zukünftigen Serie von denselben Machern sehen könnten.

05 Singed könnte der Schlüssel zur nächsten Serie nach Arcane sein

Die Partnerschaft von Singed mit Noxus könnte in einer Katastrophe enden © Netflix

Mal ehrlich, wer hätte gedacht, dass Singed so viel Einfluss haben würde?

Wie wir gesehen haben, hilft Singed Noxus und hat sich mit Ambessa Medarda zusammengetan. Wenn du dich mit der ursprünglichen Geschichte von Singed auseinandergesetzt hast, weißt du, dass das wahrscheinlich zu einigen katastrophalen Ereignissen führen wird.

In seiner ursprünglichen Geschichte stellt Singed eine giftige Substanz her, die Noxus benutzt, um in Ionia einzumarschieren - mit verheerender Wirkung. Diese giftige Waffe löscht das Dorf von Master Yi aus, unterbindet die Kräfte von Irelia und Karma und verletzt den jungen Riven, der das alles mit ansehen muss.

Damit und mit der Nebenhandlung der Black Rose mit Le Blanc und Mel Medarda wird es immer wahrscheinlicher, dass sich die nächste Serie auf Noxus und deren Invasion der magischen Region von Ionia konzentrieren wird.

06 Heimerdinger könnte sich dem Kampf anschließen

Erzeugt Heimerdinger Waffen? © Netflix

Natürlich ist Ekko nicht der Einzige, der in dieser seltsamen Arcane-Anomalie fehlt. Auch Heimerdinger ist dabei, und wir wissen aus früheren Folgen, dass er in seinem langen Leben schon mit dieser gefährlichen Art von Magie in Berührung gekommen ist.

Man kann davon ausgehen, dass er besser damit zurechtkommt, dort gefangen zu sein als Jayce. Trotzdem ist es faszinierend, darüber nachzudenken, wie Heimerdinger in diesen letzten Teil der Serie passen wird.

Nachdem wir gesehen haben, welches Potenzial die Menschen in Zhaun haben und welche Kämpfe sie täglich durchmachen, ist es durchaus möglich, dass Heimerdinger ihnen im Kampf helfen wird, sei es gegen Piltover oder Noxus.

LoL hat uns gezeigt, dass Heimerdinger sich im Kampf behaupten kann, indem er seine erfinderischen Türme für sich kämpfen lässt. Und aus dem obigen Bild aus Episode 2 wissen wir jetzt, dass die "Arcane"-Version von Heimerdinger begonnen hat, diese Geschütze zu bauen.

Auch wenn dieser nur Blasen ausspuckt, um Kinder zu unterhalten, ist es möglich, dass Heimerdinger auch einige mit gewalttätigeren Absichten erfunden hat, die angesichts der aktuellen Lage in Piltover und Zhaun notwendig sind.

Wirf einen Blick darauf, was Akt 3 für uns bereithält: