Red Bull 60 Seconds: Arkan

Wenn man nur so an der Oberfläche unterwegs ist, könnte man damit durchkommen, Arkan für einen der freshesten Newcomer der letzten ein, zwei Jahre zu halten. Warum? Die Breakbeat-Rave-Referenzen auf seiner aktueller „Robota“-EP sind ausgefuchst, sein lakonischer Feier-Lifestyle-Rap ist technisch astrein und sofort unverwechselbar, und wenn man „Powerpuff Girl“ zwei-, dreimal hört (und sieht), ist es, als hätte es nie zuvor so ein Druffi-POV-Video gegeben.