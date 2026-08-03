Wie Arlo Parks sich aus dem Burnout heraustanzte
Gefällt es dir, in Los Angeles zu leben?
Ich mag die Sonne, das Tempo, die Natur und dass ich hier jeden Tag boxen kann. Ich war schon immer sportlich. Ich habe auf hohem Niveau Feldhockey gespielt und lange Zeit gedacht, das würde mein Leben sein. Neben dem Boxen laufe ich regelmäßig und mache Krafttraining; Sport hält mich auf dem Boden.
Dein neues Album ist vom amerikanischen Nachtleben inspiriert. Was hat diesen musikalischen Richtungswechsel ausgelöst?
Es war das Ende einer Phase endloser Tourneen, in der ich kaum Zeit zum Leben hatte. Ich habe mich gefragt: ‚Was bedeutet es, wirklich zu leben? Im Hier und Jetzt zu sein, spontan zu sein, Spaß zu haben?‘ Diese Einstellung hat sich in der Musik niedergeschlagen.
Du hast auch viel Zeit in New York verbracht. Was hat dir an der Stadt gefallen?
Sie hat eine unglaubliche Clubkultur und eine einzigartige Musikgeschichte. Ich habe mich in die Geschichte von Nachtclubs wie Paradise Garage, The Loft und Studio 54 vertieft und auch die Orte erkundet, die es heute noch gibt.
Jedes meiner drei Alben entstand auf andere Weise; es gab nie eine Gewissheit von Anfang bis Ende.
War das ein Versuch, das Nachtleben nachzuholen, das du in deiner Jugend verpasst hast?
Auf jeden Fall. Viele Leute haben während des Studiums Zeit, in diese Welt einzutauchen. Aber ich war schon mit 17 auf Tour. Das war also das erste Mal, dass ich mich richtig austoben konnte. Ich glaube, das braucht jeder mindestens einmal im Leben: einfach ein paar Monate lang nur tanzen.
Muss man dafür überhaupt in einen Club gehen?
Nicht unbedingt. Manchmal schieben wir bei mir zu Hause die Möbel beiseite, legen Janet Jackson auf und tanzen im Wohnzimmer herum. Tanzen und sich bewegen kann jeder, überall.
Was macht das Tanzen so transformativ?
Es holt dich aus deinem Kopf heraus und in deinen Körper hinein – auf eine Art, die sonst fast unmöglich ist. Du handelst rein instinktiv, spürst dich selbst und bist Teil von etwas Größerem. In diesen Momenten liegt mein Herz ganz nah an der Oberfläche. Genau dieses Gefühl wollte ich mit meinem neuen Album vermitteln: sich darin verlieren zu können und gleichzeitig zu sich selbst zu finden.
Hast du Selbstzweifel, wenn du deinen Sound veränderst?
Immer. Das gehört dazu, wenn man sich selbst herausfordert. Man hat das Gefühl, der Boden unter den Füßen sei nicht ganz so fest. Aber das bedeutet auch, dass man sich weiterentwickelt und wächst. Jedes meiner drei Alben hatte einen anderen Entstehungsprozess; es gab nie eine Gewissheit von Anfang bis Ende.
Wie wichtig ist es dir, deine Queerness in deiner Musik widerzuspiegeln?
Für mich geht es weniger darum, eine Stimme zu sein, sondern vielmehr darum, über die Menschen zu sprechen, die ich liebe, über Gemeinschaft und darüber, wofür ich stehe. Ich bin queer, und das spiegelt sich in meinen Songs wider. Ich schätze mich glücklich, in einer Zeit zu leben, in der immer mehr Künstler:innen ihre Queerness offen leben. Manche Menschen hatten schon immer Angst davor, anders zu sein. Ich versuche, Offenheit in die Welt zu tragen.
Lerne Arlo Parks kennen
- Alter: 25
- Geboren in: London
- Wohnort: Los Angeles
- Bisher größter Hit: „Eugene“
- Letztes Album: „Ambiguous Desire“
- Leidenschaft abseits der Musik: Gedichte schreiben
- Wann sie am kreativsten ist: Nachts
- Prominente Fans: Billie Eilish und Michelle Obama