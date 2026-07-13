10 Dinge, die du nach Assassin’s Creed Black Flag Resynced tun kannst

Assassin’s Creed Black Flag Resynced holt den Fan-Favoriten von 2013 in die Gegenwart. Black Flag Resynced läuft auf der Anvil-Engine und bietet neben einer verbesserten Grafik auch stundenlange zusätzliche Inhalte – was wiederkehrenden Spieler:innen jede Menge Gründe gibt, Edward Kenways Abenteuer noch einmal zu erleben. Doch das Ende der Hauptquestreihe ist noch lange nicht das Ende deiner Zeit auf hoher See. Hier erfährst du, was du tun kannst, sobald der Abspann von Black Flag Resynced gelaufen ist.

01 Entdecke die neuen Nebenmissionen

Keine Spoiler, aber "A World Without Gold" ist das Warten wert! © Ubisoft

Einer der Hauptanziehungspunkte von Black Flag Resynced ist die Fülle an neuen Inhalten, die zusätzlich zum ursprünglichen Abenteuer eingeführt wurden. Es gibt drei neue Marineoffiziere, von denen jeder eigene Nebenquests hat, um sie zu rekrutieren. Diese Marineoffiziere bieten jeweils einzigartige Vorteile, die Seeschlachten erheblich erleichtern können.

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Falls du diese bereits auf deinem Weg durch die Hauptquest abgeschlossen hast, bietet das Endspiel-Kapitel "A World Without Gold" acht zusätzliche Missionen, die Blackbeards Geschichte weiter ausbauen. Es wird erst zu Beginn der letzten Sequenz des Spiels freigeschaltet, daher ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du es noch nicht durchgespielt hast. Keine Spoiler, aber es enthält einige der besten Schiffskampfsequenzen des Spiels.

02 Erobere jedes Fort und schließe Flottenmissionen ab

Forte sind Verteidigungsanlagen, die verschiedene Küstenabschnitte auf den vielen Inseln der Karte bewachen. Es gibt 11 zu erobern, von denen die erste, Punta Guarico, im Verlauf der Hauptquestlinie abgeschlossen wird.

Bei jedem Fort musst du auf die Türme schießen, um sie zu zerstören. Sobald die Verteidigungsanlagen ausgeschaltet sind, dringst du zu Fuß ins Innere vor, um die dort stationierten Soldaten zu besiegen und das Fort für dich zu beanspruchen. Für die Eroberung von Forts erhältst du Geld, Ressourcen und Cosmetics für dein Schiff. Außerdem werden sie als Schnellreisepunkt verfügbar.

Jedes Fort schaltet außerdem die Möglichkeit frei, von deinem Anwesen auf Great Inagua aus Kenways Flottenmissionen in dieser Region der Karte zu absolvieren. Bei diesen passiven Missionen werden erbeutete Schiffe auf Handelsrouten entsandt, um zusätzliches Geld und Materialien zu verdienen. Wenn du die richtigen Schiffe für die richtigen Missionen einsetzt, verbessern sich die Erfolgschancen, während erfolglose Expeditionen dazu führen können, dass Schiffe dauerhaft verloren gehen.

03 Stell dich den legendären Schiffen

Die legendären Schiffe zu versenken, ist eine echte Herausforderung. © Ubisoft

Möchtest du deine Fähigkeiten im Seekampf auf die Probe stellen? Die vier (eigentlich fünf) legendären Schiffe, die in den entlegensten Ecken der Karte patrouillieren, gehören zu den härtesten Herausforderungen im Spiel und tauchen auf, sobald du alle Festungen zerstört hast.

Jedes legendäre Schiff hat seine eigene Kampfstrategie. Das eine setzt auf Rammangriffe und Brandgeschosse an den Breitseiten, während ein anderes auf Mörser setzt und sich im Nebel versteckt. Stell sicher, dass deine "Jackdaw" vollständig aufgerüstet ist, und jage sie dann, um legendäre kosmetische Belohnungen freizuschalten.

04 Finde die vier Rifts und erlebe "Was-wäre-wenn"-Szenarien

Die neuen „Rifts“ erzählen alternative Versionen wichtiger Ereignisse © Ubisoft

Rifts sind ein weiterer neuer Inhalt in Black Flag Resynced und völlig optional. Dabei handelt es sich um einzigartige Quests, die im Animus gespeichert sind und durch "Was-wäre-wenn"-Szenarien für Edward zusätzlichen narrativen Kontext bieten. Dank ihres glitchigen Erscheinungsbilds in der Spielwelt sind sie ziemlich leicht zu erkennen.

Jedes wird freigeschaltet, sobald du einen bestimmten Punkt in der Geschichte erreichst, aber du musst sie nicht sofort absolvieren. Sie bieten eine alternative Perspektive auf die etablierte Erzählung des Spiels, was sie für Spieler:innen, die sich für die umfassendere Hintergrundgeschichte interessieren, lohnenswert macht.

05 Geh auf Harpunensuche und erkunde Unterwasser-Schiffswracks

Tauche tief hinab, um dein Schiff aufzurüsten. © Ubisoft

Bei den Aktivitäten auf hoher See geht es nicht nur darum, deine Kanonen auf Flotten und Festungen abzufeuern. Im Laufe des Spiels hast du die Möglichkeit freigeschaltet, die Jackdaw mit Tiefseetauchausrüstung und verbesserter Harpunenausrüstung aufzurüsten.

An den über die Karte verstreuten Spots musst du Harpunen auf riesige Meereskreaturen abschießen, während diese versuchen, dein Boot zu zerstören und zu entkommen. Wenn du erfolgreich bist, erhältst du seltene Materialien, um Edwards Ausrüstung zu verbessern. Beim Tiefseetauchen kannst du Unterwasserwracks und Höhlen nach Schätzen durchsuchen und musst dabei patrouillierenden Haien ausweichen.

Beide Aktivitäten bieten eine willkommene Abwechslung zum Seekampf, und mit jeder sind Trophäen bzw. Erfolge verbunden. Bei "Seven Deadly Seas" musst du zum Beispiel alle Schatztruhen in den Unterwasserwracks finden, während du bei "Davy Jones’s Locker" zum tiefsten Punkt auf der Karte schwimmen musst.

06 Schließe jede Templerjagd ab, um die Templer-Rüstung freizuschalten

Nachdem du das Anwesen auf Great Inagua erreicht hast, ist dir vielleicht die Templer-Rüstung aufgefallen, die in der Ecke des Hauptbüros hängt. Sie bleibt verschlossen, bis Edward die vier verbleibenden Schlüssel von Templer-Zielen einsammelt, die über die Karibik verstreut sind.

Bei jeder der vier Templer-Jagden musst du einen Assassinen treffen und eine Reihe von Nebenmissionen abschließen, die darin gipfeln, den Templer zu töten, der den Schlüssel besitzt.

Die Rüstung selbst ist rein kosmetischer Natur, enthält aber das Templerkreuz-Amulett, das den durch Nahkampfangriffe erlittenen Schaden verringert, wenn es ausgerüstet ist.

07 Stelle das Dorf und das Herrenhaus von Great Inagua wieder her

Great Inagua wiederherstellen – das bringt jede Menge Vorteile. © Ubisoft

Great Inagua wird in Black Flag Resynced zu einem Dreh- und Angelpunkt für viele deiner Piratenaktivitäten. Hier kannst du verschiedene Gebäude aufrüsten, um neue Upgrades freizuschalten, Flottenmissionen für passive Belohnungen abschließen und deine Tausende von Reales dafür ausgeben, das Dorf und das Herrenhaus wieder in ihrem früheren Glanz erstrahlen zu lassen.

Die vollständige Wiederherstellung aller Gebäude im Dorf ist mit der Trophäe/den Erfolg "Gouverneur" verbunden, während die vollständige Aufwertung des Herrenhauses und das Auffüllen aller Slots der Kunstsammlung und der Ausrüstung dir die Trophäe/den Erfolg "Dilettant" einbringt – eine der zeitaufwendigsten im Spiel.

08 Erledige jeden See- und Assassinenauftrag

Schalte Ziele aus und verdiene Geld mit Attentatsaufträgen © Ubisoft

Mit See- und Assassinen-Aufträgen kannst du deine Kampffähigkeiten an Land und auf See unter Beweis stellen. Bei See-Aufträgen musst du ein bestimmtes Schiff versenken, wobei du einen Bonus erhältst, wenn du es auf eine bestimmte Art und Weise besiegst. Assassinen-Aufträge funktionieren ähnlich, bieten dir jedoch ein Ziel an Land, das du eliminieren musst – auch hier gibt es zusätzliches Geld, wenn du bestimmte Anforderungen erfüllst.

Es gibt 15 Seeschlacht-Aufträge und 30 Assassinen-Aufträge zu absolvieren, die alle über die Karte verteilt sind. Das Abschließen aller Aufträge sorgt für mehrere zusätzliche Spielstunden und belohnt dich mit Geld, Ressourcen und wertvollen Upgrades.

09 Sammle alle 16 Maya-Stelen

Die Maya-Stelen sind eine lohnende Nebenaktivität. © Ubisoft

Zu Beginn der Hauptquest führt dich Jack Kidd zu einigen Maya-Ruinen, in deren Tiefen sich eine verschlossene Tür befindet, für deren Entriegelung Maya-Stelen benötigt werden.

Dazu musst du 16 verschiedene Maya-Stelen finden, wobei du bei jeder ein Mini-Puzzle zur Ausrichtung von der Spitze einer Säule aus lösen musst, um aufzudecken, wo sie vergraben wurde. Es ist eine lohnende Nebenaktivität, die dich dazu animiert, dich abseits der ausgetretenen Pfade der Hauptquestlinie zu bewegen.

Finde sie alle und kehre nach Tulum zurück, um die Tür zu öffnen. Du erhältst das schicke Maya-Outfit und den Yax-Tun-Anhänger. Das Outfit dient nur zur Zierde, aber der Anhänger schützt Edward vor eingehendem Beschuss, wenn er angelegt ist.

10 Hol dir alle verbleibenden Trophäen und Erfolge

Wenn du diese Liste abarbeitest, fehlen dir wahrscheinlich nur noch ein paar Trophäen/Erfolge, wenn überhaupt. Für Perfektionist:innen bietet das Abhaken der verbleibenden Herausforderungen einen weiteren Grund, weiterhin alles zu erkunden, was Black Flag Resynced zu bieten hat.

Begib dich in die Tavernen, um die verschiedenen Spiele zu gewinnen, töte einen Wächter, der eine Glocke läutet, lande einen perfekten Harpunenschuss auf einen Weißen Hai und stoße einen im Rauch gefangenen, rasenden Gegner vom Schiff. Das sind nur einige der Trophäen/Erfolge, die ihr verpassen könnt – und die ihr als Ansporn nutzen könnt, noch ein paar Stunden auf hoher See zu verbringen.