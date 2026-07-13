Wie lang ist „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“?

„Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ greift das abenteuerliche Game aus dem Jahr 2013 auf und überarbeitet es mit frischer Grafik und verfeinerten Spielmechaniken. Ubisoft hat außerdem mehrere Stunden an neuen Inhalten hinzugefügt, um wiederkehrende Spieler:innen dazu zu animieren, sich noch einmal mit Edward Kenway zu vereinen.

Nun fragst du dich, wie viel Zeit du einplanen solltest? In unserem Guide erklären wir dir, wie lange man braucht, um „Black Flag Resynced“ durchzuspielen. Im gleichen Zuge listen wir dir übrigens alle Haupt- und Nebenmissionen auf.

01 Wie lange dauert es, „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ durchzuspielen?

Der Completionist sollte 60–70 Stunden benötigen © Ubisoft

Ein durchschnittlicher Durchgang von „Black Flag Resynced“ wird wahrscheinlich etwa 40 bis 45 Stunden in Anspruch nehmen. Das setzt voraus, dass du die Hauptquestreihe abschließt und dabei auch einige der Nebeninhalte erledigst.

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Für einen „Completionist“-Durchgang, bei dem du alle Nebeninhalte abschließt – wie zum Beispiel jedes Unterwasser-Schiffswrack, das Sammeln der Maya- und Templer-Rüstungen sowie das Besiegen aller legendären Schiffe –, musst du eher mit 60 bis 70 Stunden rechnen. Wie lange ihr dafür braucht, hängt vom gewählten Schwierigkeitsgrad und eurem individuellen Spielstil ab – zum Beispiel davon, wie oft ihr gerne anhaltet, um die verschiedenen kleineren Inseln zu erkunden.

Ein Durchgang, der sich fast ausschließlich auf die Hauptquests konzentriert, lässt sich in etwa 20–25 Stunden abschließen. Das würde jedoch bedeuten, dass du eine Menge Inhalte verpasst, die dir vielleicht gefallen würden, wenn dir schon die Hauptquest zugesagt hat.

02 Alle Hauptquests in „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“

Es gibt 13 Sequenzen, die es zu meistern gilt © Ubisoft

Es gibt 13 Sequenzen in „Black Flag Resynced“, wenn man das neue Endspiel mit dem Titel „A World Without Gold“ mitzählt. Jede Sequenz umfasst eine unterschiedliche Anzahl von Quests. So enthält Sequenz 1 beispielsweise nur eine einzige Quest, während Sequenz 3 sieben Quests umfasst. Alle Sequenzen und ihre jeweiligen Quests sind unten aufgeführt.

Sequenz 1

Edward Kenway

Sequenz 2

Havanna, wie es leibt und lebt

... Und mein Zucker?

Mister Walpole, nehme ich an?

Der Mann, den sie den Weisen nennen

Eine Schuld einfordern

Die Schatzflotte

Sequenz 3

Der ungeübte Käpt‘n

Wir stellen ein

Prisen und Plünderungen

Die schwarze Flagge hissen

Zuckerrohr und seine Produkte

Ein einzelner Wahnsinniger

Sequenz 4

Diese alte Bucht

Nichts ist wahr ...

Das Vergrabene Geheimnis der Weisen

Überrannt und Überwältigt

Sequenz 5

Die Forts

Der Handlungsreisende

Unbemannt

Sequenz 6

Nach Medizin tauchen

Des Teufels Advokat

Die Belagerung von Charles-Town

Sequenz 7

Wir bitten um Parlay

Die Pulver-Verschwörung

Der Ausrangierte Commodore

Das Feuerschiff

Sequenz 8

Gehe nicht in Frieden ...

Aufgeblasene Bastarde

Gestrandet

Sequenz 9

Welch Überraschung

Vertrauen will verdient sein

Sequenz 10

Blackbeards Schachzug

Mord und Totschlag

Das Observatorium

Sequenz 11

Leiden, ohne zu sterben

Delirium

... Alles ist erlaubt

Sequenz 12

Kein Gouverneur mehr

Royal Misfortune

Verdorbenes Blut

Immerzu ein Dorn

Eine Welt ohne Gold

Dieser Mistkerl Maynard

Nicht einmal ein richtiger Kapitän

Was zum Teufel

Ein Anfang ist es

Keine natürlichen Verbündeten

Ich will nur reden

Ein Angeber

Eine Welt ohne Gold

03 Alle Nebenmissionen in „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“

Es gibt jede Menge Nebenmissionen, die dich ablenken © Ubisoft

Der Side-Content von „Black Flag Resynced“ besteht aus See- und Assassinen-Aufträgen, Templerjagden, vollwertigen Nebenmissionen zur Rekrutierung von Marineoffizieren sowie eigenständigen Nebenmissionen und Rifts und Festungen, die es zu besiegen gilt. Alle diese Inhalte sind unten nach Missionstyp aufgelistet.

Nebenmissionen

Kunstliebhaber

Blackbeards Schatz

Kapitän Stede Bonnet

Verdammt gute Ausrüstung

Früherer Ruhm

Maya-Geheimnisse

Offiziersquests

Es gibt drei Offiziere, die du für die „Jackdaw“ rekrutieren kannst, und jeder von ihnen hat eine Reihe von Quests, die du abschließen musst. Diese sind unten in der Reihenfolge aufgelistet, in der du sie freischaltest. Der Padre und Lucy werden gleichzeitig freigeschaltet, Tobias folgt später.

Der Padre

Eine zweite Chance

Loyalität, Disziplin und Mut

Wenn dich deine rechte Hand verführt

Die andere Wange

Lucy Baldwin

Ein richtiger Schiffbauer

Der mit der Waffe

Wegerich!

Der Bonze

Tobias „Deadman“ Smith

Keine Kiste ist dunkel genug

Alle Liebe muss enden

Sehr wenig, aber immerhin

Templer-Jagden

Die vier Templer-Jagden stehen im Zusammenhang mit der oben aufgeführten Nebenquest „Verdammt gute Ausrüstung“. Du musst jeden Templer ausschalten, um seinen Schlüssel zu erhalten und so an die Templer-Rüstung hinter der verschlossenen Tür im Herrenhaus von Great Inagua zu gelangen.

Rhona Dinsmore

Das Büro unter Beschuss

Ein Dieb auf dem Markt

Wettrüsten

Flints Ende

Upton Travers

Oh Mann…

Der andere Bruder

Uptons Leid

Königin der Piraten, König der Narren

Anto

Der Maroon-Attentäter

Maroons rekrutieren

Unter Beschuss

Die List des Kommandanten

Opia Apito

Der Taino-Attentäter

Templerschiffe

Die rechte Hand

Die Spur von Lucia Marquez

Rifts

Die neuen „Rifts“ erzählen alternative Versionen wichtiger Ereignisse © Ubisoft

Risse sind neue Nebenquests in „Black Flag Resynced“, in denen alternative Versionen wichtiger Handlungsereignisse erkundet werden. Sie werden erst nach bestimmten Punkten in der Hauptgeschichte freigeschaltet und sind an den unten aufgeführten Orten zu finden.

„Wayward Souls“: Wird nach Sequenz 4 freigeschaltet und ist an den Koordinaten (825,429) zu finden

„Wayward Desires“: Wird nach Sequenz 8 freigeschaltet und ist an den Koordinaten (604,784) zu finden

„Wayward Minds“: Wird nach Sequenz 11 freigeschaltet und ist an den Koordinaten (14,559) zu finden

True Purpose: Wird nach dem Epilog freigeschaltet und ist an den Koordinaten (363,176) zu finden

Assassinen-Aufträge

Schalte Ziele aus und verdiene Geld mit Attentatsaufträgen © Ubisoft

Assassinen-Aufträge sind kurze Missionen, bei denen du ein Ziel ausschalten musst. Für den Mord erhältst du eine kleine Summe Reales, kannst aber Boni verdienen, wenn du weitere Bedingungen erfüllst, wie zum Beispiel den Einsatz von Sprengstoff oder das Ausschalten des Ziels aus einem Versteck heraus. Sie befinden sich an verschiedenen Orten auf der Karte und werden auf deiner Karte angezeigt, sobald du sie besuchst.

Lagerfeuer am Strand Schwarzhändler Der spanische Kapitän Eine Ladung Schießpulver Keine Steuern mehr Eine verpatzte Flucht Der Informant Zwielichtige Geschäfte Das Geschäft eines Sklavenhändlers Die Wilderer Der Piratenkapitän Die Gesetzlosen Der gefürchtete Pirat Der Deserteur Das Zwillingsdilemma Die Schmugglerhöhle Ein letzter Schluck für unterwegs Grabplünderer Der unwürdige Bruder Die Höhle des Gesetzlosen Der Abtrünnige Der Schatzsucher Die Waffenschmuggler Der britische Kapitän Der Plantagenbesitzer Der Wachposten Der Richter Der Waffenhandel Der Sklavenhalter Die Expedition

Marineaufträge

Erfülle Marineaufträge und versenke gegnerische Schiffe © Ubisoft

Marineaufträge ähneln Attentatsaufträgen, nur dass deine Ziele andere Schiffe sind. Es gibt nur 15 davon, und sie werden im Laufe des Spiels immer schwieriger – also achte darauf, die Jackdaw nach und nach aufzurüsten.

Eine spanische Plage Auge um Auge Blinde Gerechtigkeit Papiere, bitte Der letzte Auftrag Eine persönliche Angelegenheit Das Gesetz des Ozeans Seide auf den Wellen Treibholz Den Sturm überstehen Die Realitäten des Krieges Schmuggelware Private Eskorte Schmugglerhöhle Jäger und Sammler

Über den Autor Wer ist Chris Jecks? Chris berichtet seit über 10 Jahren über Spiele für verschiedene Marken, darunter PCGamesN, GameRant, Destructoid und Twinfinite. In dieser Zeit hat er Tausende von Anleitungen und Rezensionen verfasst und gilt als Experte für Action-RPGs, Shooter und Rennspiele. Außerdem hat er eine Vorliebe für gute Indie-Spiele, über die er im Laufe seiner Karriere ausführlich berichtet hat.