Wie lang ist „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“?

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„Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ greift das abenteuerliche Game aus dem Jahr 2013 auf und überarbeitet es mit frischer Grafik und verfeinerten Spielmechaniken. Ubisoft hat außerdem mehrere Stunden an neuen Inhalten hinzugefügt, um wiederkehrende Spieler:innen dazu zu animieren, sich noch einmal mit Edward Kenway zu vereinen.
Nun fragst du dich, wie viel Zeit du einplanen solltest? In unserem Guide erklären wir dir, wie lange man braucht, um „Black Flag Resynced“ durchzuspielen. Im gleichen Zuge listen wir dir übrigens alle Haupt- und Nebenmissionen auf.
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Wie lange dauert es, „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ durchzuspielen?
Ein durchschnittlicher Durchgang von „Black Flag Resynced“ wird wahrscheinlich etwa 40 bis 45 Stunden in Anspruch nehmen. Das setzt voraus, dass du die Hauptquestreihe abschließt und dabei auch einige der Nebeninhalte erledigst.
Für einen „Completionist“-Durchgang, bei dem du alle Nebeninhalte abschließt – wie zum Beispiel jedes Unterwasser-Schiffswrack, das Sammeln der Maya- und Templer-Rüstungen sowie das Besiegen aller legendären Schiffe –, musst du eher mit 60 bis 70 Stunden rechnen. Wie lange ihr dafür braucht, hängt vom gewählten Schwierigkeitsgrad und eurem individuellen Spielstil ab – zum Beispiel davon, wie oft ihr gerne anhaltet, um die verschiedenen kleineren Inseln zu erkunden.
Ein Durchgang, der sich fast ausschließlich auf die Hauptquests konzentriert, lässt sich in etwa 20–25 Stunden abschließen. Das würde jedoch bedeuten, dass du eine Menge Inhalte verpasst, die dir vielleicht gefallen würden, wenn dir schon die Hauptquest zugesagt hat.
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Alle Hauptquests in „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“
Es gibt 13 Sequenzen in „Black Flag Resynced“, wenn man das neue Endspiel mit dem Titel „A World Without Gold“ mitzählt. Jede Sequenz umfasst eine unterschiedliche Anzahl von Quests. So enthält Sequenz 1 beispielsweise nur eine einzige Quest, während Sequenz 3 sieben Quests umfasst. Alle Sequenzen und ihre jeweiligen Quests sind unten aufgeführt.
Sequenz 1
- Edward Kenway
Sequenz 2
- Havanna, wie es leibt und lebt
- ... Und mein Zucker?
- Mister Walpole, nehme ich an?
- Der Mann, den sie den Weisen nennen
- Eine Schuld einfordern
- Die Schatzflotte
Sequenz 3
- Der ungeübte Käpt‘n
- Wir stellen ein
- Prisen und Plünderungen
- Die schwarze Flagge hissen
- Zuckerrohr und seine Produkte
- Ein einzelner Wahnsinniger
Sequenz 4
- Diese alte Bucht
- Nichts ist wahr ...
- Das Vergrabene Geheimnis der Weisen
- Überrannt und Überwältigt
Sequenz 5
- Die Forts
- Der Handlungsreisende
- Unbemannt
Sequenz 6
- Nach Medizin tauchen
- Des Teufels Advokat
- Die Belagerung von Charles-Town
Sequenz 7
- Wir bitten um Parlay
- Die Pulver-Verschwörung
- Der Ausrangierte Commodore
- Das Feuerschiff
Sequenz 8
- Gehe nicht in Frieden ...
- Aufgeblasene Bastarde
- Gestrandet
Sequenz 9
- Welch Überraschung
- Vertrauen will verdient sein
Sequenz 10
- Blackbeards Schachzug
- Mord und Totschlag
- Das Observatorium
Sequenz 11
- Leiden, ohne zu sterben
- Delirium
- ... Alles ist erlaubt
Sequenz 12
- Kein Gouverneur mehr
- Royal Misfortune
- Verdorbenes Blut
- Immerzu ein Dorn
Eine Welt ohne Gold
- Dieser Mistkerl Maynard
- Nicht einmal ein richtiger Kapitän
- Was zum Teufel
- Ein Anfang ist es
- Keine natürlichen Verbündeten
- Ich will nur reden
- Ein Angeber
- Eine Welt ohne Gold
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Alle Nebenmissionen in „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“
Der Side-Content von „Black Flag Resynced“ besteht aus See- und Assassinen-Aufträgen, Templerjagden, vollwertigen Nebenmissionen zur Rekrutierung von Marineoffizieren sowie eigenständigen Nebenmissionen und Rifts und Festungen, die es zu besiegen gilt. Alle diese Inhalte sind unten nach Missionstyp aufgelistet.
Nebenmissionen
- Kunstliebhaber
- Blackbeards Schatz
- Kapitän Stede Bonnet
- Verdammt gute Ausrüstung
- Früherer Ruhm
- Maya-Geheimnisse
Offiziersquests
Es gibt drei Offiziere, die du für die „Jackdaw“ rekrutieren kannst, und jeder von ihnen hat eine Reihe von Quests, die du abschließen musst. Diese sind unten in der Reihenfolge aufgelistet, in der du sie freischaltest. Der Padre und Lucy werden gleichzeitig freigeschaltet, Tobias folgt später.
Der Padre
- Eine zweite Chance
- Loyalität, Disziplin und Mut
- Wenn dich deine rechte Hand verführt
- Die andere Wange
Lucy Baldwin
- Ein richtiger Schiffbauer
- Der mit der Waffe
- Wegerich!
- Der Bonze
Tobias „Deadman“ Smith
- Keine Kiste ist dunkel genug
- Alle Liebe muss enden
- Sehr wenig, aber immerhin
Templer-Jagden
Die vier Templer-Jagden stehen im Zusammenhang mit der oben aufgeführten Nebenquest „Verdammt gute Ausrüstung“. Du musst jeden Templer ausschalten, um seinen Schlüssel zu erhalten und so an die Templer-Rüstung hinter der verschlossenen Tür im Herrenhaus von Great Inagua zu gelangen.
Rhona Dinsmore
- Das Büro unter Beschuss
- Ein Dieb auf dem Markt
- Wettrüsten
- Flints Ende
Upton Travers
- Oh Mann…
- Der andere Bruder
- Uptons Leid
- Königin der Piraten, König der Narren
Anto
- Der Maroon-Attentäter
- Maroons rekrutieren
- Unter Beschuss
- Die List des Kommandanten
Opia Apito
- Der Taino-Attentäter
- Templerschiffe
- Die rechte Hand
- Die Spur von Lucia Marquez
Rifts
Risse sind neue Nebenquests in „Black Flag Resynced“, in denen alternative Versionen wichtiger Handlungsereignisse erkundet werden. Sie werden erst nach bestimmten Punkten in der Hauptgeschichte freigeschaltet und sind an den unten aufgeführten Orten zu finden.
- „Wayward Souls“: Wird nach Sequenz 4 freigeschaltet und ist an den Koordinaten (825,429) zu finden
- „Wayward Desires“: Wird nach Sequenz 8 freigeschaltet und ist an den Koordinaten (604,784) zu finden
- „Wayward Minds“: Wird nach Sequenz 11 freigeschaltet und ist an den Koordinaten (14,559) zu finden
- True Purpose: Wird nach dem Epilog freigeschaltet und ist an den Koordinaten (363,176) zu finden
Assassinen-Aufträge
Assassinen-Aufträge sind kurze Missionen, bei denen du ein Ziel ausschalten musst. Für den Mord erhältst du eine kleine Summe Reales, kannst aber Boni verdienen, wenn du weitere Bedingungen erfüllst, wie zum Beispiel den Einsatz von Sprengstoff oder das Ausschalten des Ziels aus einem Versteck heraus. Sie befinden sich an verschiedenen Orten auf der Karte und werden auf deiner Karte angezeigt, sobald du sie besuchst.
- Lagerfeuer am Strand
- Schwarzhändler
- Der spanische Kapitän
- Eine Ladung Schießpulver
- Keine Steuern mehr
- Eine verpatzte Flucht
- Der Informant
- Zwielichtige Geschäfte
- Das Geschäft eines Sklavenhändlers
- Die Wilderer
- Der Piratenkapitän
- Die Gesetzlosen
- Der gefürchtete Pirat
- Der Deserteur
- Das Zwillingsdilemma
- Die Schmugglerhöhle
- Ein letzter Schluck für unterwegs
- Grabplünderer
- Der unwürdige Bruder
- Die Höhle des Gesetzlosen
- Der Abtrünnige
- Der Schatzsucher
- Die Waffenschmuggler
- Der britische Kapitän
- Der Plantagenbesitzer
- Der Wachposten
- Der Richter
- Der Waffenhandel
- Der Sklavenhalter
- Die Expedition
Marineaufträge
Marineaufträge ähneln Attentatsaufträgen, nur dass deine Ziele andere Schiffe sind. Es gibt nur 15 davon, und sie werden im Laufe des Spiels immer schwieriger – also achte darauf, die Jackdaw nach und nach aufzurüsten.
- Eine spanische Plage
- Auge um Auge
- Blinde Gerechtigkeit
- Papiere, bitte
- Der letzte Auftrag
- Eine persönliche Angelegenheit
- Das Gesetz des Ozeans
- Seide auf den Wellen
- Treibholz
- Den Sturm überstehen
- Die Realitäten des Krieges
- Schmuggelware
- Private Eskorte
- Schmugglerhöhle
- Jäger und Sammler
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