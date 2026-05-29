Assassin's Creed: So spielst du die legendäre Gaming-Serie der Reihe nach

Assassin's Creed gibt es seit fast 20 Jahren, das erste Spiel der Reihe erschien 2007. Die Serie in der richtigen Reihenfolge durchzuspielen, kann eine entmutigende Aufgabe sein, denn mit mehr als 18 Spielen, die in verschiedenen Epochen der Geschichte - und auf verschiedenen Konsolen und Plattformen - spielen, und einer größeren Geschichte, die sich durch alle Teile zieht, kann es ziemlich verwirrend sein.

Hier ist ein kurzer Guide, der dir einen Überblick über die Geschichte der Serie und die Reihenfolge der Spiele gibt - zusammen mit der Erzählung - und in einer streng chronologischen Reihenfolge, die die Spiele darstellen. Auf geht's!

01 Reihenfolge der Spiele

Assassin's Creed (2007)

In Assassin's Creed, dem ersten Spiel, mit dem alles begann, schlüpfst du in die Rolle des modernen Desmond Miles, der gefangen genommen wird und gezwungen ist, die Erinnerungen seines Vorfahren Altaïr, eines Mitglieds der Assassinen während des dritten Kreuzzugs im Jahr 1191, zu erleben. Durch den Animus bahnst du dir deinen Weg durch Damaskus, Akkon und Jerusalem, absolvierst Attentate und deckst eine größere Verschwörung auf.

Spiele es auf: PlayStation 3, Xbox 360, PC

Assassin's Creed II (2009)

Auch im zweiten Teil der Serie schlüpfst du in die Rolle von Desmond Miles. Nachdem er von modernen Assassinen befreit wurde, wird er wieder in den Animus gesteckt, um die Erinnerungen eines anderen Assassinen zu erleben, dieses Mal des bei Fans beliebten Ezio Auditore da Firenze. Die Geschichte von Ezio spielt in der italienischen Renaissance des späten 15. Jahrhunderts und umfasst die Jahre 1476 bis 1499.

Spiele es auf: PlayStation 3, Xbox 360, PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Ezio ist einer der Lieblingscharaktere der Fans der Serie. © Ubisoft

Assassin's Creed: Brotherhood (2010)

Ezios Geschichte geht im zweiten Spiel seiner Trilogie weiter. Durch Desmonds fortgesetzte Erinnerungen begeben wir uns nach Rom, um den Kampf gegen die Templer von 1499 bis 1507 aufzunehmen. Mit Leonardo da Vincis verrückten und wunderbaren Kriegserfindungen und einer Armee, aus der du rekrutieren kannst, ist Ezios zweites Abenteuer genauso spannend wie das erste - und Desmonds Geschichte in der heutigen Zeit wird weiter aufgerollt.

Spiele es auf: PlayStation 3, Xbox 360, PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Assassin's Creed: Revelations (2011)

Der dritte und letzte Teil der Ezio-Trilogie führt dich nach Konstantinopel in den Jahren 1511 bis 1512 auf der Suche nach versteckten Erinnerungen an den Protagonisten des ersten Spiels, Altaïr. Neue Waffen und Spielmechaniken machen das Spiel zu einem mitreißenden Abenteuer, während die abschließenden Teile von Ezios Geschichte dieses Spiel zu einem Muss für Fans seiner Geschichte machen und auch Teile aus dem ersten Spiel der Serie einbeziehen.

Spielt es auf: PlayStation 3, Xbox 360, PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Assassin's Creed III (2012)

Assassin's Creed III betrat Neuland für die Serie. © Ubisoft

Assassin's Creed III schließt die Geschichte von Desmond ab, während es gleichzeitig einige erzählerische Leckerbissen enthält, die in späteren Teilen der Reihe aufgegriffen werden, und bietet ein völlig neues Setting mit passenden Spielmechaniken. Du schlüpfst in die Rolle des halb englischen, halb indianischen Attentäters Connor während der Amerikanischen Revolution im 18. Jahrhundert, die uns Boston und New York beschert hat, mit Open World in der Wildnis und zusätzlichen Stealth-Fähigkeiten, wie dem Verstecken in hohem Gebüsch. Aber die vielleicht größte Neuerung, die im nächsten Spiel der Serie eine zentrale Rolle spielen sollte, war der Seekampf, der von hier an nur noch wachsen sollte.

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Spiele es auf: PlayStation 3, Xbox 360, PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Assassin's Creed IV: Black Flag (2013)

Der Seekampf war ein großer Anreiz für Assassin's Creed IV: Black Flag. © Ubisoft

Das vierte Hauptspiel der Reihe entführt uns in die Karibik und Edward Kenways Welt der Piraten, der Seefahrt und des Meuchelns im Jahr 1715. AC4 übernahm den Seekampf aus dem Vorgänger und legte den Schwerpunkt auf die hohe See, mit spannenden Schiffsschlachten und einer riesigen offenen Welt, die es zu erkunden gilt. Mit Abschnitten in der Neuzeit, die wenig Ähnlichkeit mit früheren Titeln hatten - und die Geschichte von Desmond wegführten - lag der Schwerpunkt hier auf der Action, und beim Durchqueren der Städte Kingston und Havanna gab es viel zu tun. Noch besser war es jedoch, mit einem Shanty deiner Crewkollegen über die Meere zu segeln. Und da Black Flag Resynced noch in diesem Jahr erscheint, kannst du Kenways Abenteuer bald in noch höherer Auflösung genießen.

Spiele es auf: PlayStation 3, Xbox 360, PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Resynced spielen auf: Xbox Serie S|X, PlayStation 5 und PC

Assassin's Creed Rogue (2014)

Das etwas in Vergessenheit geratene Assassin's Creed Rogue knüpft an die Seefahrt von Black Flag an, verwandelt dich aber in einen Templer und nicht in einen Assassinen - die Erzfeinde der Protagonisten der Serie. Von 1752 bis 1760 erkundest du in der Rolle von Shay Cormac, einem ehemaligen Assassinen, der die Seiten gewechselt hat, New York City, den Nordatlantik und das fiktive River Valley, wo er zur Zeit des Siebenjährigen Krieges Jagd auf seine ehemaligen Brüder macht.

Spiele es auf: PlayStation 3, Xbox 360, PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch

Assassin's Creed Unity (2014)

Paris wurde in Assassin's Creed Unity mit fantastischen Details gerendert. © Ubisoft

Fans der Serie durften sich 2014 gleich über zwei Abenteuer freuen - das zweite erschien als Next-Gen-Exklusivtitel Assassin's Creed Unity, ein Stadtabenteuer, das die Spieler:innen in ein im Maßstab 1:1 nachgebautes Paris zur Zeit der Französischen Revolution im Jahr 1789 führte. Die Parkour-Fähigkeiten wurde noch einmal verbessert, so dass du dich jetzt auch vertikal nach oben und unten schleudern konntest, während ein neues Kampfsystem die vielen verschiedenen Möglichkeiten, deine Feinde auszuschalten, ebenfalls erweiterte.

Spiele es auf: PlayStation 4, Xbox One und PC

Assassin's Creed Chronicles (2015-2016)

Abseits der dreidimensionalen Third-Person-Action-Adventures entwickelte Ubisoft eine Trilogie von "Chronicles": kleinere 2,5D-Action-Stealth-Platforming-Spiele, die die Fans an verschiedene Orte und in verschiedene Zeiten führten - China im 16. Du schlüpfst in die Rolle von Shao Jun, Arbaaz Mir bzw. Nikolai Orelov. Jeder Titel bietet eine Menge AC-ähnliches Gameplay auf kleinem Raum und erweitert die Geschichte und das Wissen der Serie.

Spiele es auf: PlayStation 4, Xbox One, PlayStation Vita und PC

Assassin's Creed Syndicate (2015)

Die Straßen von London waren der Schauplatz von Assassin's Creed Syndicate. © Ubisoft

1868, viktorianisches England, industrielle Revolution und ein Zwillingspaar: Assassin's Creed Syndicate hatte ein aufregendes Setting - ein großes London - und noch mehr interessante Gameplay-Mechaniken wie Seilwerfer und Greifmechanismen, mit denen du schnell durch London flitzen konntest. Die moderne Geschichte spielt sich weiterhin im Hintergrund ab, und während die Geschichte oft zweitrangig erscheint, konzentriert sich die Handlung hier auf Jacob und Evie Frye, die im Schatten arbeiten, während sich ein Machtkampf entfaltet, und auch historische Figuren tauchen auf.

Spiele es auf: PlayStation 4, Xbox One und PC

Assassin's Creed Origins (2017)

Wie der Name dieses AC-Titels vermuten lässt, geht es zurück zu den Ursprüngen der Assassinen: Diesmal geht es mit Bayek, einem der Mitbegründer der Bruderschaft, zurück ins alte Ägypten. Im Jahr 49 v. Chr. folgen wir Bayeks Rachefeldzug mit völlig neuen Spielmechaniken, die sich wie eine Neuerfindung der gesamten Franchise anfühlen. Mit einem Spähadler, der es dir ermöglicht, weit zu schauen und praktisch jede Oberfläche zu erklimmen, gibt dir Origins mehr Möglichkeiten, die offene Welt Ägyptens zu durchqueren. Mit riesigen Gräbern und digitalen Nachbildungen der Pyramiden sowie einem neuen Ausrüstungssystem legte Origins den Grundstein für ein Rollenspiel, das in den weiteren Spielen der Reihe fortgesetzt wurde - zusammen mit einer neuen modernen Protagonistin namens Layla Hassan.

Spiele es auf: PlayStation 4, Xbox One und PC

Assassin's Creed Odyssey (2018)

Das alte Ägypten war die perfekte Kulisse für Assassin's Creed Origins. © Ubisoft

Wenn Origins die Messlatte für ein episches Abenteuer gesetzt hat, hat Odyssey sie mit Bravour geknackt. In diesem gewaltigen Epos, das im antiken Griechenland spielt, schlüpfst du in die digitalen Schuhe (beziehungsweise Sandalen) der spartanischen Söldnergeschwister Alexios und Kassandra in den Jahren 431 bis 422 v. Chr. und begleitest Layla Hassan auf ihrer Suche nach einem geheimnisvollen Artefakt. Mit mystischen und mythischen Fähigkeiten und Gegnern konzentriert sich Odyssey mehr darauf, seine eigene Geschichte zu erzählen - und fühlt sich deshalb nicht so sehr nach der gewohnten Assassinen-gegen-Templer-Geschichte an.

Spiele es auf: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC

Assassin's Creed Valhalla (2020)

Vom antiken Griechenland geht es jetzt in die Wikingerzeit: Assassin's Creed Valhalla versetzt uns in die Zeit von 872 bis 878 n. Chr., in der die Wikinger England besetzen, und setzt Layla Hassans Geschichte in der Neuzeit fort. Wir schlüpfen in die Rolle des nordischen Häuptlings Eivor, der seine Sippe befehligt und Englands Lande durchstreift, während der Kampf zwischen den Verborgenen und dem Orden der Alten, den Vorläufern der Assassinen und Templer, im Vordergrund steht. Mit einem beidhändigen Kampfsystem, Raubzügen an Flüssen und Festungsbelagerungen erweitert Valhalla den Umfang von Odyssey und bringt viele neue Elemente mit sich.

Wikingerabenteuer mit Assassin's Creed Valhalla. © Ubisoft

Spiele es auf: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Serie X|S, und PC

Assassin's Creed Mirage (2023)

Basim, der Meisterassassine aus AC Valhalla, kehrt zurück und liefert uns einen Rückblick auf die Anfänge der Serie. Assassin's Creed Mirage erinnert uns an das Stealth-, Parkour- und Meuchelmörder-Gameplay der Franchise und nicht an den RPG-lastigen Fokus der letzten Titel. Im Bagdad des Jahres 861 n. Chr. erleben wir Basims Weg vom Straßendieb zum vollwertigen Assassinen und erforschen seine eigene verborgene Vergangenheit und die Verbindungen zu früheren Assassin's Creed Titeln.

Spiele es auf: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Serie X|S, PC und iOS

Assassin's Creed Mirage - back to the basics! © Ubisoft

Assassin's Creed Shadows (2025)

Von spartanischen Kriegern zu Wikingern, Assassin's Creed gibt uns jetzt Ninjas und Samurai. Assassin's Creed Shadows springt ins Japan des 16. Jahrhunderts, gegen Ende der Sengoku-Periode, und gibt uns zwei Protagonist:innen zum Spielen. Fujibayashi Naoe, eine Kunoichi, und Yasuke, ein afrikanischer Samurai, der von der gleichnamigen historischen Figur inspiriert wurde - und deren Abenteuer in Japan vor dem Hintergrund eines heftigen Bürgerkriegs. Auch wenn eine moderne Handlung fehlt, bietet Shadows eine tiefgründige und mutige Kombination aus den frühen Stealth-Gameplay-Elementen der Serie und den späteren RPG-lastigen Mechaniken, die in einem befriedigenden Einstieg in die Geschichte der Serie gipfelt. Mit einer anderen Perspektive auf den geschichtsträchtigen Krieg zwischen Assassinen und Templern und als neuestes Spiel der Reihe hat Shadows die Messlatte für zukünftige Titel hoch gelegt.

Spiele es auf: PlayStation 5, Xbox Serie X|S, Nintendo Switch 2, PC, macOS und iPadOS

Der japanische Schauplatz von Shadows sorgt für einige unglaubliche Szenen. © Ubisoft

02 Chronologische Reihenfolge

Wenn du jeden Titel der Assassin's Creed-Reihe auf eine kompliziertere, wenn auch chronologische Art und Weise ausprobieren möchtest, findest du hier eine Anleitung, wie du die einzelnen Zeitebenen nacheinander erleben kannst. Achtung: Durch die vielen modernen Elemente und die Beziehungen zwischen den einzelnen Spielen kann es etwas verwirrend werden.

Assassin's Creed Odyssey - Setting: 431 v. Chr. bis 422 v. Chr.

Assassin's Creed Origins - Setting: 49 v. Chr. bis 44 v. Chr.

Assassin's Creed Mirage - Setting: 861 bis 870

Assassin's Creed Valhalla - Setting: 872 bis 878

Assassin's Creed - Setting: 1191

Assassin's Creed II - Setting: 1476 bis 1499

Assassin's Creed: Brotherhood - Setting: 1499 bis 1507

Assassin's Creed: Revelations - Setting: 1511 bis 1512

Assassin's Creed Chroniken: China - Setting: 1526-1532

Assassin's Creed Shadows - Setting: 1579

Assassin's Creed IV: Black Flag - Setting: 1715 bis 1722

Assassin's Creed Rogue - Setting: 1752 bis 1760

Assassin's Creed III - Setting: 1754 bis 1783

Assassin's Creed Unity - Setting: 1789 bis 1794

Assassin's Creed Chroniken: Indien - Setting: 1841

Assassin's Creed Syndicate - Setting: 1868

Assassin's Creed Chroniken: Russland - Setting: 1918