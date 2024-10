Naoes geheimer Spielstil in Assassin's Creed Shadows ist ein absolutes Muss

Doch was Yasuke an Beweglichkeit fehlt, macht er mit roher Gewalt wieder wett. Er ist stark gepanzert, kann also mehr Treffer einstecken, kann direkt durch einsturzgefährdete Wände laufen und ist in der Lage, im Nahkampf besser zu agieren. Denk an Eivor in Assassin's Creed Valhalla oder Jin Sakai in Ghost of Tsushima.