Lernt B-Boy Issin kennen

Taucht ein in die pulsierende Welt des Breaking und konzentriert euch dabei auf einen der aufstrebenden Stars, B-Boy Issin . Hier sind 10 Fakten über das elektrisierende Leben eines jungen Breakers, der das Genre mit seinem einzigartigen Stil, seiner unermüdlichen Hingabe und seinem unaufhaltsamen Antrieb neu definiert.

Seht euch Issin in Aktion an, in der Wiederholung des Red Bull BC One World Final 2022 unten. Sein erster Kampf gegen Lorenzo beginnt bei 19:45 Minuten.

Red Bull BC One World Final Breakers aus der ganzen Welt werden in NYC, der Geburtsstadt des Hip-Hop, um den Titel des Weltmeisters kämpfen.

01 Issins Ursprung

Im Herzen Japans, eingebettet in das pulsierende Leben und die farbenfrohe Landschaft von Okayama - einer pulsierenden Stadt, die für ihr reiches kulturelles Kulturerbe und ihre landschaftliche Schönheit bekannt ist, befindet sich die Heimat von Issin . Hier beschloss ein junger, kühner B-Boy, die konventionellen Normen des Breaking herauszufordern. Trotz seiner Jugend und seiner kleinen Statur hatte Issin eine unerschütterliche Entschlossenheit und einen großen Traum, der über seine körperlichen Dimensionen hinausging. Im zarten Alter von sieben Jahren machte er seinen ersten Ausflug in die Welt des Breaking und mit seiner Ankunft zertrümmerte er die konventionelle Form und bewies, dass Breaking nicht nur ein Bereich ist, der den Großen und Starken vorbehalten ist.

Issins Weg ist ein inspirierendes Zeugnis für das Sprichwort "Größe spielt keine Rolle". Er akzeptierte seine kleinere Statur nicht als Einschränkung, sondern als einzigartigen Aspekt seiner Identität, der ihn in der Welt des Breaking hervorhebt. Das Ergebnis ist, dass er zu einer Kraft geworden ist, die die Welt mit seinen dynamischen Auftritten im Sturm erobert und den Widrigkeiten auf Schritt und Tritt trotzt. Seine Geschichte ist eine ermutigende Erinnerung daran, dass im Bereich der Kunst und Performance Talent, Hartnäckigkeit und Leidenschaft über den Erfolg entscheiden und nicht die körperliche Größe oder das Alter. In der Tat zeigt Issin immer wieder, dass ein wahrer B-Boy nicht an seiner Statur gemessen wird, sondern an seinem Geist, seiner Kreativität und seiner Hingabe an sein Handwerk.

B-Boy Issin stammt aus Okayama, Japan © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

02 Was hat Issin dazu inspiriert, sich dem Breaking zu widmen?

Ein Tanzstudio in Japan war der Startpunkt der außergewöhnlichen Reise von Issin. Dort erblickte er zum ersten Mal die faszinierende Welt der Breakdancer, ein Anblick, der sein Leben für immer veränderte. Das Spektakel der Tänzer, deren Körper sich auf scheinbar unmögliche Weise drehten und wendeten und dabei Spuren von Rhythmus und Anmut hinterließen, war fesselnd. Die fließenden Bewegungen und die unbändige Athletik der Tänzer brachten die Augen des Jungen zum Leuchten. Die atemberaubende Kunstfertigkeit, die gezeigt wurde, berührte Issin und weckte in ihm ein tiefes Gefühl des Staunens und der Ehrfurcht.

Diese erste Begegnung war ein Wendepunkt für Issin, ein Funke, der in ihm ein wütendes Inferno der Leidenschaft entfachte. Der schiere Stil und die Athletik der Breaker sprachen ihn an und weckten in ihm den unwiderruflichen Wunsch, ihnen nachzueifern und selbst ein Breaker zu werden. Diese glühende Leidenschaft trieb seine Anfänge an und ist bis heute die treibende Kraft hinter seiner erfolgreichen Karriere. Was als zufällige Begegnung in einem Tanzstudio begann, hat sich zu einer kraftvollen Reise entwickelt, die einen jungen, ehrfürchtigen Kerl in einen international gefeierten B-Boy verwandelte, der für immer mit der aufregenden Welt des Breaking verbunden ist.

03 Issins früheste Wettbewerbserfolge

Das unbestreitbare Talent von Issin machte sich bereits im zarten Alter von elf Jahren bezahlt. In einer bemerkenswerten Demonstration von Geschicklichkeit und Hingabe eroberte er die Kategorie der unter 15-Jährigen beim Battle Of The Year in Japan und bewies damit, dass er in der Welt des Breakdance ein ernstzunehmender Mitstreiter ist.

04 Crew Leben

Issin stieg weiter auf und trat in die Reihen der berüchtigten japanischen Body Carnival Crew ein, die dafür bekannt ist, einige der herausragendsten Original-Talente der Welt zu haben. Andere Mitglieder dieser Crew sind die berühmten B-Girl-Schwestern Ayumi und Narumi , sowie Kazuki Rock - alles ehemalige Red Bull BC One World Final-Teilnehmer.

Im Mai 2023 wurde er in das Red Bull BC One All Stars Team aufgenommen, ein wichtiger Meilenstein in seiner aufstrebenden Karriere.

Issin kommt im Mai 2023 zu den Red Bull BC One All Stars © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

05 Dem Erfolgsgeheimnis von Issin auf der Spur

Der Grundstein für Issins erstaunlichen Erfolg liegt zweifelsohne in seiner unnachgiebigen Hingabe zum Breaking. Ein Blick in seinen Tagesablauf zeichnet das Bild eines engagierten Künstlers, der in seinem Streben nach Exzellenz keinen Stein auf dem anderen lässt. Seine Tage sind geprägt von einem unerbittlichen Trainingsregime, das von Leidenschaft und Engagement geprägt ist. Jeder Beat, jede Bewegung, jede Combo wird akribisch geprobt, wodurch ein mörderisches Tempo entsteht, das viele abschrecken würde - eine Herausforderung, die Issin jedoch gerne annimmt.

Doch sein Training ist nicht nur auf seine Heimatstadt Okayama beschränkt. In seinem unermüdlichen Bestreben, seine Technik weiterzuentwickeln und zu verfeinern, pendelt Issin oft nach Kyoto. Diese häufigen Fahrten zwischen den Städten sind ein Beweis für seine Hingabe und unterstreichen sein Engagement für sein Handwerk. Das Ziel? Von seinen Kollegen zu lernen, neue Erfahrungen zu sammeln und eine neue Perspektive für seine Auftritte zu gewinnen. Ganz gleich, wie viele Stunden er damit verbringt oder welche Entfernungen er zurücklegt, Issin betrachtet dies als notwendige Investition in sein ultimatives Ziel - die Grenzen des Breakdance zu erweitern und seine Position unter den größten Vertretern dieser Kunst zu festigen.

06 Issins einzigartiger Stil

Die Welt des Breakdance ist voll von elektrisierenden Darbietungen, aber selbst unter diesen heben sich Issins Darbietungen ab, die mit einer Energie pulsieren, die nur ihm eigen ist. Sein Tanz ist ein dynamischer Ausdruck seiner Persönlichkeit, eine gekonnte Mischung aus Geschwindigkeit, Präzision und einem unverwechselbaren Charakter, der die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Jede Ausführung ist ein sorgfältig choreografiertes Spektakel, ein Beweis für sein technisches Können, seine unbegrenzte Energie und seinen kreativen Einfallsreichtum. Die Geschwindigkeit seiner Übergänge, die Präzision seiner Bewegungen und die schiere Kraft seiner Power Moves vereinen sich zu einer umwerfenden Darbietung seines Talents, die bei jedem Auftritt zu einem fesselnden Erlebnis wird.

Doch die Faszination von Issins Stil geht über das rein Körperliche hinaus. Seine Darbietungen sind nicht nur sportliche Meisterleistungen - sie sind meisterhaft erzählte Geschichten, die durch das Medium Tanz vermittelt werden. Vor allem seine Gesichtsausdrücke dienen als mächtige Träger von Emotionen, die die Wirkung seiner Darbietungen noch verstärken. Von der rohen Intensität in seinem Blick bis zur trotzigen Neigung seines Kinns - jedes winzige Detail verstärkt die übergreifende Erzählung seiner Performance und zieht die Zuschauer in seine Welt hinein.

Issins Ansatz beim Breaking strotzt nur so vor Energie und Kraft © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

07 Höhepunkte der letzten Wettbewerbe

Das Jahr 2022 markierte einen Wendepunkt in Issins Karriere, als er den Red Bull BC One Cypher Japan-Titel gewann und beim Red Bull BC One World Final in New York debütierte. Er sicherte sich einen Platz im Halbfinale und nahm den begehrten MVP Award des Last Chance Cypher mit nach Hause, was ihm weltweite Anerkennung einbrachte.

Anschließend schaffte er es bei der WDSF-Serie "Breaking for Gold" 2023 unter die Top 8. Breaking for Gold ist die Serie, bei der Punkte vergeben werden, die für die Qualifikation der Olympischen Spiele 2024 in Paris zählen.

Issin gewann 2022 den Red Bull BC One Cypher Japan © Suguru Saito/Red Bull Content Pool

08 Unterwegs nach Paris

Während er sich in seiner Kunstform weiterentwickelt, hat Issin größere Visionen im Blick. Die Aussicht, die Ehre seines Landes auf der internationalen Bühne bei den Spielen 2024 in Paris zu vertreten, ist nicht nur ein Traum, sondern ein Ziel, auf das er unermüdlich hinarbeitet. Dieser Ehrgeiz wird durch sein Engagement zur Verbesserung seiner Darbietungen durch die Entwicklung neuartiger Bewegungen, Techniken und Körperlichkeiten beflügelt, ein Beweis für seinen unnachgiebigen Wunsch, die Grenzen innerhalb seiner Disziplin zu erweitern.

09 Das Leben außerhalb des Breakdance

Seine geerdete Natur ermöglicht es ihm, sich mit der Welt zu verbinden, auch ohne Breakdance und schafft so ein entscheidendes Gleichgewicht, das seinen kreativen Geist beflügelt. In diesen Momenten der Entspannung, im gemeinsamen Lachen mit Freunden oder in der Faszination, die ein spannender Film auslöst, findet Issin die erfrischende Atempause, die für jeden leidenschaftlichen Künstler unerlässlich ist. Weit davon entfernt, sich nur auf den Tanz zu konzentrieren, verkörpert er die Vielfalt der Erfahrungen, die das Leben eines ganzheitlichen Teenagers ausmachen.

10 Issin bleibt bescheiden und dankbar

Inmitten seines zunehmenden Erfolgs zeigt sich Issins Bescheidenheit. Dankbar für die Unterstützung, die er auf seinem Weg erhalten hat, bleibt er bodenständig und widmet sich seinem Handwerk. Mehr als alles andere möchte er das Breaking den Menschen auf der ganzen Welt näher bringen und seine Leidenschaft für diese Tanzform mit denen teilen, die ihre berauschende Faszination noch nicht entdeckt haben.