Im Porträt: Der Aufstieg von B-Girl 671

B-Girl 671 brauchte nicht mehr als ein Jahr, um sich den Ruf als eine der besten B-Girls der Welt zu erarbeiten. Bereits zu Hause hat sie mit Erfolgen in den verschiedensten Wettbewerben (wie Bomb Jam) hohe Wellen geschlagen. 2022 war dann das erste Jahr, in dem sie außerhalb von Asien auf den Dancefloor stieg -- und, so viel ist klar, ihr Einfluss war unmittelbar zu spüren.

Ihr erstes Solo-B-Girl-Battle in Europa war Outbreak Europa in der Slowakei, ein Contest, der bekannt dafür ist, die härtesten B-Girls im Line-Up zu haben. 671 setzt auf ihren wilden Style voller Power-Moves, um sich den Sieg zu holen und zu beweisen, dass sie zu den ganz großen Kalibern gehört.

Einen Monat später holte sich 671 beim Porto World Battle in Portugal den nächsten Sieg in Folge. Es folgte eine Silbermedaille bei den WDSF World Breaking Championships 2022 in Südkorea.

671 tanzte mit Wildcard beim Red Bull BC One World Final 2022. © Little Shao / Red Bull Content Pool

Mit diesem spektakulären Einstand auf internationalem Level verdiente sie sich einen Wildcard-Spot in den Top 16 des Red Bull BC One World Finals 2022 . Als sie zum ersten Mal die prestigeträchtige Bühne bestieg, stellte sie ein weiteres Mal furchtlos ihre außergewöhnlichen Breaking-Skills unter Beweis. Sie schaffte es ins Semifinale, wo sie in einem absoluten Highlight der Battles dieser Nacht gegen die spätere Gesamtsiegerin, B-Girl India , klein beigeben musste.

671 gehört zu den jungen, hungrigen Breaking-Talenten, die beweisen, dass sie gegen die Besten der Welt bestehen können. Aber wer ist die 17-Jährige, die jedes Mal, wenn sie den Dancefloor betritt, nachhaltigen Eindruck hinterlässt?

01 Die Anfänge

Liu Qingyi stammt ursprünglich aus Huixian City in China. Sie war zehn Jahre alt, als das erste Mal auf der Straße mit Breaking konfrontiert wurde. Die Power dahinter zog sie instinktiv an und sie suchte sich unmittelbar ein Studio, in dem sie das Ganze selbst lernen konnte. Dort fand sie auch ihre erste Crew (die "Show Off Crew") und ihren ersten Lehrer, B-Boy Bo, von dem sie meint: "Ich schätze ihn sehr, weil er mir eine Menge beigebracht hat."

Sie lächelt, wenn sie an ihr erstes Treffen mit B-Boy Bo denkt: "Als ich ihn danach fragte, ob er mir das Tanzen beibringen würde, sah er mich an und dachte: 'Sie wird ein gutes B-Girl sein. Fangen wir an'."

Sie wird ein gutes B-Girl sein. Fangen wir an. B-Boy Bo über 671

Das Breaking nahm maßgeblichen Einfluss auf die Persönlichkeit von 671. Als sie damit begann, war sie ein schüchternes Mädchen, und der Tanz half ihr, sich aus ihrem Schneckenhaus zu schälen. Sie erinnert sich: "Vor dem Breaking war ich vor Leuten, die ich nicht kannte, wirklich schüchtern und ich konnte nicht mit ihnen kommunizieren."

Durch die Community genoss es 671, mit anderen Menschen zu trainieren. Sie fand einen Weg, sich selbst auszudrücken und ihren Tanz mit jedem um sie herum zu teilen. Sie meint, dass das Breaking ihr persönliches Wachstum angeregt habe: "Es gab mir mehr Selbstvertrauen, eine klare Vision und eine Richtung dafür, wie man ein gutes Leben führt. Das Breaking verschaffte mir neue Freunde."

Breaking verschaffte 671 Selbstvertrauen auf und abseits der Bühne. © Carlo Cruz / Red Bull Content Pool

02 671s Aufstieg zum nationalen Teammitglied

Nachdem sie ihrer ersten Crew beigetreten war, wurde sie nur kurze Zeit später zu einem Mitglied ihres City-Teams. Sie erklärt: "China ist ein großes Land mit unzähligen Städten. Unsere Städte haben Teams und nachdem ich eine Athleten geworden war, trat ich dem Team unserer Innenstadt bei. Dort begann ich damit, noch professioneller zu trainieren."

Ein Kollege ihres City-Teams fungierte dann als ihr zweiter Lehrer. Die Rede ist von B-Boy Chao, der Coach des Teams. Danach gewann sie ein B-Girl Solo-Battle bei einem großen Breaking-Wettbewerb, den China Games. von da an wurde sie in das Team China aufgenommen: "Du kannst Team China nur beitreten, wenn du einen großen Sieg in der Tasche hast."

Dieser Aufstieg wiederum hievte das Breaking-Training von 671 auf den nächsten Level: Regelmäßiges Krafttraining wechselte sich mit Konditionierungsphasen ab, was wiederum dem gesamten Team dabei half, sich zu verbessern. Team China gab ihnen nun auch die Möglichkeit, an Wettbewerben auf globalem Level teilzunehmen; darunter auch ihre siegreichen Trips zum Outbreak Europe- und zu den Porto World-Battles.

Ihre herausragenden Performances sorgten für einen Spot in Team China. © Little Shao / Red Bull Content Pool

03 Wie sie über die Kultur zu ihrem Style fand

Als 671 mit dem Breaking begann, fühlte sie vor allem die Liebe zu Power-Moves und der Technik dahinter. Nach drei bis vier Jahren des Trainings realisierte sie aber: "Ich hatte nicht viele Trainingszeiten in Footwork oder Top-Rock gesteckt. Und ich kannte die Kultur oder die Essenz hinter dem Tanzen nicht wirklich. Ich wusste nicht, worum es wirklich ging."

Es war 671s zweiter Lehrer, B-Boy Chao, der ihr diese Essenz des Breakings und der Kultur, aus der heraus sich dieser Tanz entwickelte, vermittelte. Sie erklärt weiter: "Er lehrte mich die Grundlagen und brachte mir viel über die HipHop-Kultur bei. Durch dieses Wissen war ich dann in der Lage, meinen eigenen Style zu finden."

Genau das war ein wichtiges Puzzleteil in 671s Weg nach oben. Ihr Style und ihr wahrer Charakter im Tanz wurden zu dem, für das sie von anderen Menschen wahrgenommen werden wollte: "Wenn ich bei einem Battle antrete, will ich, dass die Leute meinen Style kennen. Ich möchte, dass sie sehen, wer ich als B-Girl 671 wirklich bin."

671 ist bekannt für ihre Power-Moves und für ihre einnehmende Energie. © Little Shao / Red Bull Content Pool

04 Ihre Zukunft als Athletin und als B-Girl

Nachdem Breaking mittlerweile weltweite Anerkennung als offizieller Sport hat, gehört 671 zu einer neuen Generation von Breaker:innen, die daran arbeiten, sich eine Medaille bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris zu sichern.

Ich möchte meine Power und meinen Style weiterentwickeln...und ich hoffe darauf, dass noch mehr Leute mich als B-Girl 671 als China kennenlernen. B-Girl 671

Ihr beiden großen Triumphe in Europa machten 671 zweifellos zu einem neuen Ausnahmetalent in China, aber das junge B-Girl weist unmittelbar auf das Team, von dem sie teil sein darf, und dessen Ziel, das sie alle teilen: "Wir wollen der Welt unseren Style zeigen und beweisen, dass die Breaker aus China gut sind." Sie schätzt den Support, den sie durch Team China bekommt, ungemein: "Ich fühle mich stolz, dass ich China repräsentieren darf. Davor kannten viele Menschen die vielen B-Boys und B-Girls aus meinem Land schlicht und einfach nicht. Jetzt wird sich das ändern."

Dennoch, sie ist nach wie vor in ihren Teenager-Jahren. Wenn es um ihre Ziele für die Zukunft geht, folgt sie einer simplen Vision: "Ich möchte meine Power und meinen Style weiterentwickeln, mehr internationale Wettbewerbe bestreiten, und ich hoffe darauf, dass noch mehr Leute mich als B-Girl 671 als China kennenlernen."

"Ich hoffe, dass mich mehr Leute als B-Girl 671 aus China wahrnehmen." © Little Shao/Red Bull Content Pool

