Was ist die Balance of Performance im Motorsport?

Was ist die Balance of Performance?

In verschiedenen Motorsport-Disziplinen kommt die sogenannte Balance of Performance zum Einsatz, die dafür sorgen soll, dass sich die Boliden trotz unterschiedlicher Fahreigenschaften oder Motorisierung auf der Strecke angleichen. Wir verraten, was dahinter steckt.

Sie kommt vor allem in Rennserien mit Serienfahrzeugen oder seriennahen Rennwagen wie beispielsweise der GT3-Klasse, die in der

Gleichzeitig sorgt die Balance of Performance durch eine Angleichung der Performance aber auch dafür, dass die in den letzten Jahren explosionsartig gestiegenen Kosten in den entsprechenden Klassen im Zaum gehalten werden. Große Leistungssteigerungen werden weniger rentabel für die Hersteller, da die Leistung ohnehin durch die BOP limitiert wird.

Da in diesen Rennserien Fahrzeuge mit unterschiedlichen Motoren, Antriebsarten und Aerodynamik-Konzepten aufeinandertreffen, soll die Balance of Performance (BOP) Unterschiede zwischen verschiedenen Fahrzeugen ausgleichen.

, in der Boliden von sieben verschiedenen Herstellern gestartet sind. Die Autos von Audi, BMW, Mercedes oder Lamborghini sind zwar allesamt in der FIA GT3-Klasse homologisiert, unterscheiden sich aber hinsichtlich des Gewichts und Motorleistung:

(FIA World Endurance Championship), ist die Balance of Performance anders geregelt. Während die Balance of Performance normalerweise im Hinblick auf die schnellste Rundenzeit definiert wird, kommt es hier nicht allein auf die Zeit an.

Die Balance of Performance wird, in allen Rennserien, normalerweise durch die folgenden Anpassungen erreicht:

: In anderen Rennserien reguliert die BOP zudem das Tankvolumen oder den maximalen Kraftstofffluss pro Runde. Dies hat vor allem in Langstreckenrennen Einfluss, da sich dadurch die Anzahl der Boxenstopps ändern kann, was die Rennstrategie stark beeinflusst.

In einigen Serien kann auch die Aerodynamik durch das Einstellen des Heckflügels oder anderer aerodynamischer Elemente reguliert werden, um die Performance in Kurven und auf Geraden anzupassen. In der DTM wird beispielsweise die vordere und hintere Fahrzeughöhe reguliert, um so die Aerodynamik zu beeinflussen.

nach seinem Sieg am Samstag satte 20 kg an Zusatzgewicht in seinem Boliden unterbringen - was ihm einen deutlichen Nachteil für das Rennen am Sonntag einbrachte.