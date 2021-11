"More Walls": So entstand Bas Keeps neues, actionreiches Filmprojekt

Wir hatten eine Lagerhalle in Birmingham, wo Leute Vollzeit Rampen bauten, was die ganze Sache erleichterte. Wir waren dazu in der Lage, Spots nachzubauen, womit wir ein gutes Gefühl dafür bekamen, wie es am Drehtag sein würde. Ich trainierte dort mehrere Tage lang, um die Bewegungsabläufe ins motorische Gedächtnis zu hämmern. Das nimmt tatsächlich nicht allzu viel Zeit in Anspruch und liefert Selbstvertrauen.

Dennoch ging das Ganze nicht immer auf. Es gab einen Spot in Chelmsford, den ich am Anfang des Drehtages nicht hinbekam. Der Nachbau entsprach nicht den tatsächlichen Bedingungen. Ich trainierte darauf eine Stunde, dann machten wir uns auf zur Location, die mir von allen übrigens am meisten Angst machte. Uns wurde dort schnell klar, dass wir die Vorbereitung richtig angehen mussten, ansonsten würde ich mich sofort umbringen.