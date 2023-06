BASE-Jumping vs. Wingsuit-Fliegen: Das sind die Unterschiede

träumt der Mensch vom Fliegen. Ob als Transportmittel oder als sportliche Freizeitbeschäftigung -- schon immer wollten Menschen sich in neue Höhen begeben und wie Vögel in die Lüfte abheben.

Einer der Hauptunterschiede zwischen BASE-Jumping und Fallschirmspringen besteht darin, dass man beim BASE-Jumping in einer viel geringeren Höhe abspringt , was dazu führt, dass unmittelbar nach dem Absprung bereits der Fallschirm geöffnet wird.

Einer der Hauptunterschiede zwischen BASE-Jumping und Fallschirmspringen besteht darin, dass man beim BASE-Jumping in einer viel geringeren Höhe abspringt , was dazu führt, dass unmittelbar nach dem Absprung bereits der Fallschirm geöffnet wird.

Einer der Hauptunterschiede zwischen BASE-Jumping und Fallschirmspringen besteht darin, dass man beim BASE-Jumping in einer viel geringeren Höhe abspringt, was dazu führt, dass unmittelbar nach dem Absprung bereits der Fallschirm geöffnet wird.

Einer der Hauptunterschiede zwischen BASE-Jumping und Fallschirmspringen besteht darin, dass man beim BASE-Jumping in einer viel geringeren Höhe abspringt, was dazu führt, dass unmittelbar nach dem Absprung bereits der Fallschirm geöffnet wird.

Einer der Hauptunterschiede zwischen BASE-Jumping und Fallschirmspringen besteht darin, dass man beim BASE-Jumping in einer viel geringeren Höhe abspringt, was dazu führt, dass unmittelbar nach dem Absprung bereits der Fallschirm geöffnet wird.

OK, now you're just showing off

, was durch ausgefeilte und raffinierte Technik erreicht wird, die auf spezifischen Körperbewegungen beruht, was wiederum enorm viel Training und Vorbereitung erfordert.

Der Zweck des Wingsuits besteht darin, den vertikalen Fall in eine horizontale Flugbewegung umzuwandeln , was durch ausgefeilte und raffinierte Technik erreicht wird, die auf spezifischen Körperbewegungen beruht, was wiederum enorm viel Training und Vorbereitung erfordert.

Der Zweck des Wingsuits besteht darin, den vertikalen Fall in eine horizontale Flugbewegung umzuwandeln , was durch ausgefeilte und raffinierte Technik erreicht wird, die auf spezifischen Körperbewegungen beruht, was wiederum enorm viel Training und Vorbereitung erfordert.

ist genau das, was das Wingsuit-Fliegen so besonders macht im Vergleich zum traditionellen Fallschirmspringen. Ein erfahrener Wingsuit-Pilot kann für jeden Meter, den er vertikal fällt, bis zu 3 Meter horizontal zurücklegen und dabei Geschwindigkeiten von bis zu 200 km/h erreichen.

Diese horizontale Verschiebung ist genau das, was das Wingsuit-Fliegen so besonders macht im Vergleich zum traditionellen Fallschirmspringen. Ein erfahrener Wingsuit-Pilot kann für jeden Meter, den er vertikal fällt, bis zu 3 Meter horizontal zurücklegen und dabei Geschwindigkeiten von bis zu 200 km/h erreichen.

Diese horizontale Verschiebung ist genau das, was das Wingsuit-Fliegen so besonders macht im Vergleich zum traditionellen Fallschirmspringen. Ein erfahrener Wingsuit-Pilot kann für jeden Meter, den er vertikal fällt, bis zu 3 Meter horizontal zurücklegen und dabei Geschwindigkeiten von bis zu 200 km/h erreichen.

Diese horizontale Verschiebung ist genau das, was das Wingsuit-Fliegen so besonders macht im Vergleich zum traditionellen Fallschirmspringen.

Diese horizontale Verschiebung ist genau das, was das Wingsuit-Fliegen so besonders macht im Vergleich zum traditionellen Fallschirmspringen.

Diese horizontale Verschiebung ist genau das, was das Wingsuit-Fliegen so besonders macht im Vergleich zum traditionellen Fallschirmspringen.

Be right back, just adding wingsuit flying to our …

Während beim BASE-Jumping das Gleitverhältnis nicht einmal annähernd 1 beträgt (also für jeden vertikalen Meter ergibt sich weniger als ein horizontaler Meter in Bezug auf den Absprungspunkt), ist es mit einem Wingsuit sogar möglich, auf ein Verhältnis von bis zu 4 zu kommen.

Während beim BASE-Jumping das Gleitverhältnis nicht einmal annähernd 1 beträgt (also für jeden vertikalen Meter ergibt sich weniger als ein horizontaler Meter in Bezug auf den Absprungspunkt), ist es mit einem Wingsuit sogar möglich, auf ein Verhältnis von bis zu 4 zu kommen.

Während beim BASE-Jumping das Gleitverhältnis nicht einmal annähernd 1 beträgt (also für jeden vertikalen Meter ergibt sich weniger als ein horizontaler Meter in Bezug auf den Absprungspunkt), ist es mit einem Wingsuit sogar möglich, auf ein Verhältnis von bis zu 4 zu kommen.

mit seinen gewagten Stunts auf der ganzen Welt -- darunter in Norwegen, Tschechien und Hawaii -- für Staunen. Der Überflieger ist immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, die Lüfte neu zu definieren, sei es beim Fallschirmspringen, beim BASE-Jumping, beim Freefly-Coaching oder beim Wingsuit-Fliegen. Aber vor allem will er eines: Spaß haben.