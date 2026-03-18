Das Batteriemanagement erklärt: Strategisches Racing bestimmt die neue F1

In der Formel 1 werden seit 2014 Hybridantriebe eingesetzt, aber die Regeln für die Saison 2026 haben alles verändert. Es wird mehr Wert auf die elektrischen Aspekte dieser Antriebssysteme gelegt als je zuvor. Bei den Tests vor der Saison und am ersten Rennwochenende wurde im Fahrerlager vor allem über das neue System und seine Auswirkungen auf die Rennen gesprochen.

Laut RTE gab es beim Eröffnungsrennen 2026 in Melbourne sage und schreibe 120 Überholvorgänge, im Jahr zuvor waren es nur 45. Für viele Fans macht das die Rennen spannender, da die Fahrer mehr um die Positionen kämpfen als zuvor. Ein großer Teil dieses Anstiegs ist auf die Veränderungen am Auto zurückzuführen und darauf, dass das Batteriemanagement jetzt ein wichtiger Teil der Strategie jedes Fahrers ist, einschließlich der von Max Verstappen .

01 Wie das F1-Hybridbatteriesystem funktioniert

Der GP von China macht's komplizierter und bringt einen Sprint ins Spiel. © Lars Baron/LAT Images

Ab dieser Saison kommen 50 Prozent der Leistung, die ein Formel-1-Auto abrufen kann, von seinem normalen Verbrennungsmotor und 50 Prozent von den Batterien. Die Batterien haben zu Beginn eine bestimmte Leistung, und es liegt an den Fahrern, wie und wann sie diese Leistung am besten nutzen.

Wie in den vergangenen Jahren können die Fahrer ihre Batterien beim Bremsen und beim frühen Gaswegnehmen vor Kurven aufladen -- und genau das muss jetzt mehr denn je im Mittelpunkt ihrer Strategie stehen.

Sobald ein Fahrer seine Batterien während einer Runde aufgeladen hat, kann er diese Leistung nach Belieben einsetzen, um seine Höchstgeschwindigkeit zu erhöhen und die Autos vor ihm zu überholen. Mit einem Knopfdruck am Lenkrad können sie einen erheblichen Schub erhalten, um an jemandem vorbeizukommen, der ihnen den Weg versperrt. Das bedeutet aber auch, dass andere Fahrer das Gleiche tun können, so dass ein Auto ein anderes überholen kann und ein paar Kurven oder eine Runde später das Gegenteil passiert. Deshalb gab es im ersten Rennen der Saison 2026 auch so viele Überholmanöver.

Außerdem hat ein anderes batteriegestütztes Aufladesystem das alte DRS-System ersetzt, bei dem sich der Heckspoiler an bestimmten Punkten einer Runde öffnet, wenn ein Fahrer nah genug an seinem Vordermann dran ist. Wenn ein Auto an einem bestimmten Kontrollpunkt auf der Strecke bis auf eine Sekunde an den Vordermann herankommt, erhält es einen zusätzlichen Schub an Batterieladung, der dann für die gesamte folgende Runde genutzt werden kann. Auch dies fördert den Kampf um die Position und ist der Grund für den massiven Anstieg der Überholvorgänge.

02 Warum es wichtig ist und wie sich das Batteriemanagement auf die Strategie auswirkt

2026 gibt es viel neue Technik, mit der du dich auseinandersetzen musst... © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

Das alles zusammen ergibt das größte Gesprächsthema der Saison in der Formel 1, sowohl bei den Fahrern als auch bei den Zuschauern. Das Batteriemanagement ist ein Aspekt des Sports, der auf Schritt und Tritt berücksichtigt werden muss. Es verändert die Art und Weise, wie Fahrer über ihre Position auf der Strecke denken, wo sie in fünf Runden sein könnten und ob sie ankommende Überholmanöver überhaupt verteidigen müssen. Warum sollte man Batterieladung verschwenden, um ein Überholmanöver zu verteidigen, wenn man weiß, dass man nur ein paar Kurven später selbst überholen kann? Es gibt keinen Grund, zu viele Risiken einzugehen.

Wenn die Luft relativ rein ist und die Lücke vor und hinter einem wächst, kann sich der Fahrer auf die Regeneration der Batterie konzentrieren. Wenn das Rennen jedoch hart umkämpft ist, muss er die Batterien so oft wie möglich aufladen, damit er genug Energiereserven zur Verfügung hat, um einen Überholvorgang zu verteidigen oder effizient am Fahrer vor ihm vorbeizugehen. Die Herangehensweise kann sich von Kurve zu Kurve verändern.

03 Wie sich der Rennstart auswirkt

Der Start in Melbourne war noch chaotischer als wir es gewohnt sind © Simon Galloway/LAT Images/Getty Images/Red Bull Content Pool

Wie wir in Melbourne gesehen haben, kann das neue Hybridsystem zu unvorhersehbareren Rennstarts führen. Liam Lawson hatte einen langsamen Start aus der Mitte des Feldes, wobei sein Auto in den ersten Sekunden von ein paar anderen überholt wurde.

Während das Turboloch ein Problem ist, mit dem die neuen Autos seit den Tests zu kämpfen haben, müssen die Fahrer auch sicherstellen, dass sie genügend Batterieladung für den Kampf in der ersten Kurve haben. Wenn die Fahrer in den ersten Momenten des Rennens genügend Ladung zur Verfügung haben, können sie sich für den Rest des Rennens in eine gute Position manövrieren - vorausgesetzt, sie lassen ihre Batterien nicht leer und damit ihre Position für den Rest der ersten Runde angreifbar.

Verstappen sprach auch darüber, wie sich die Rennstarts ausgewirkt haben. "Die ersten Runden waren ziemlich hektisch und wir mussten uns einfach aus Schwierigkeiten heraushalten", sagte er nach dem Rennen . "Insgesamt hat das Team trotzdem einen tollen Job gemacht: Es war ein ordentliches Comeback von P20 und wir werden als Team daran arbeiten, die Lücke weiter zu schließen."

04 Wie es Verstappen und Oracle Red Bull Racing betrifft

Verstappen im Gespräch mit Paul Monaghan, Head of Car Engineering © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

Der Fokus auf das Batteriemanagement betrifft Verstappen und den Rest des Oracle Red Bull Racing Teams genauso wie alle anderen. Nach einem unglücklichen Crash im Qualifying startete der Niederländer vom 20. Startplatz und musste sich seinen Weg an den hinteren Plätzen vorbei und durch das Mittelfeld bahnen, um in die Punkteränge zu kommen. Seine Leistung war beeindruckend und brachte ihm die offizielle Auszeichnung "Fahrer des Tages" für das erste Event der Saison ein.

Diese Erfahrung sollte ihm für den Rest der Saison zugute kommen, denn er weiß nun, wann er zusätzliche Leistung einsetzen muss, um andere Autos zu überholen. Im Gespräch mit formula1.com sagte er: "Ich habe auch in den Kämpfen viel gelernt und wie man die Batterie und so weiter einsetzt, das war sehr positiv."

Wenn ein Team und ein Fahrer schnell lernen, ihre Ladung gut zu verwalten, haben sie einen großen Vorteil gegenüber dem Rest des Feldes. Verstappen und Red Bull Racing werden genau das in den kommenden Wochen versuchen, und hoffentlich hat er auf seiner Reise durch das Feld in Melbourne die dringend benötigte Erfahrung gesammelt, wie er seine Batterien mit Leichtigkeit verwalten kann.

Eines ist sicher: 2026 werden wir viel mehr Überholmanöver sehen als in jedem anderen Jahr der Hybrid-Ära der Formel 1, und das kann für die meisten Zuschauer nur noch mehr spannende Rennen bedeuten.