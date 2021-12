Battlefield 2042: Auf diese 10 Dinge solltest du achten

Ansonsten sind Bewegungssensoren und auch Caspers Drohne eine super Möglichkeit, viele Erfahrungspunkte zu sammeln, da die Spot-Assists so viel XP wie ein Kill zählen. Zusätzlich kommt man für den Support mit Munitionskisten noch einiges on top. Am besten klappt das vor allem im Modus „Durchbruch“.

In den Settings findet ihr die Option, um Granaten schneller zu werfen. So müsst ihr nicht extra Granaten auswählen um sie dann werfen zu können, sondern könnt direkt explosive Grüße in Richtung eurer Gegner schicken. Das ist nicht nur praktisch, es spart euch auch effektiv Zeit, die ihr in stressigen Feuergefechten durchaus benötigen könnt. Doch passt auf: Eure Granaten können auch zurückgeworfen werden.

Es gibt nichts Besseres in Battlefield, als mit einem ganzen Squad im Voice-Chat zu sein und koordiniert über das Schlachtfeld zu marschieren. Egal ob in einem Panzer oder zu Fuß, im Team kann man immer mehr schaffen, als alleine. Auch wenn ihr Solo spielt, versucht bei euren Mates zu spawnen: So erspart ihr euch meist einiges an Laufwegen und könnt sie auch direkt unterstützen, sei es mit Medi-Kits, Munition oder eurer Feuerkraft.

