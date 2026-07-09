Beast of Reincarnation: Alles, was du zum Action-RPG wissen musst

Über den Autor Phil Briel Phil ist ehemaliger Esports-Profi in Spielen wie Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport und FIFA auf PC und Konsolen. Auf RedBull.com stellt er neue Games vor, liefert Hardware-Kaufempfehlungen, Spiele-Guides und mehr.

Game Freak, das Studio hinter den Pokémon-Titeln, geht neue Wege. Beast of Reincarnation lautet der Name des neuen Spiels, das beim japanischen Entwicklerstudio entsteht. Und das will für frischen Wind sorgen: Eine emotionale Story, ein düsteres futuristisches Japan-Setting und ein actionreiches Kampfsystem stehen im Fokus. Alle Infos zum kommenden Spiele-Highlight 2026 findest du hier: Release, Gameplay, Story und Spielwelt erklärt.

01 Was ist Beast of Reincarnation?

Genre: Action-RPG (Third-Person)

Entwickler: Game Freak

Publisher: Fictions (ehemals Private Division)

Release: 03. August 2026 (PC); 04. August (Konsolen)

Plattformen: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Game Pass: Day-One-Verfügbarkeit auf Xbox Game Pass

Engine: Unreal Engine 5

Beast of Reincarnation ist ein Third-Person-Action-RPG , das von Game Freak entwickelt wird. Und die kennt man vor allem von den Pokémon-Spielen von Rot und Blau bis hin zum aktuellen Ableger Pokopia für Nintendo Switch 2.

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Das neue und düstere Action-RPG ist das erste eigenständige Projekt des Studios seit Little Town Hero aus dem Jahr 2019, das nichts mit den Taschenmonstern um Pikachu und Co zu tun hat. Gleichzeitig ist Beast of Reincarnation das bislang größte und ambitionierteste Spiel des japanischen Entwicklerstudios mit Hauptsitz in Tokio.

Die Spielwelt von Beast of Reincarnation ist abwechslungsreich © Game Freak

Game Freak selbst beschreibt den Titel als "One-Person-One-Dog-Action-RPG". Ein zugegebenermaßen etwas langer Name, der das Beast of Reincarnation-Gameplay aber gekonnt zusammenfasst: Ein Spiel, das intensive Echtzeitkämpfe mit Begleiter-Kommandos und einer dichten, atmosphärischen Spielwelt verbindet. Du steuerst die junge Emma, die gemeinsam mit ihrem Hund Kuu eine von Verderbnis heimgesuchte Zukunftsversion Japans durchquert.

02 Release, Plattformen und Preis

Beast of Reincarnation erscheint am 03. August 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S . Besonders Xbox-Fans haben zudem Grund zur Freude, denn zum Launch ist das Spiel direkt im Xbox Game Pass für Konsole und PC spielbar, du musst also nicht zwingend zum Vollpreis zugreifen, wenn du bereits Abonnent:in bist.

Das Game ist in einem futuristischen Japan-Setting angesiedelt © Game Freak

Für Konsolen sind sowohl eine Standard- als auch eine Deluxe-Edition in physischer Form bestätigt, PC-Spieler greifen dagegen ausschließlich digital zu. Die Standard Edition enthält neben dem Grundspiel einen braunen Shiba-Skin für Koo sowie eine Menge an In-Game-Währung. Die Deluxe Edition packt zusätzlich einen Oni-Hut, ein Spezialschwert für Emma sowie weitere kosmetische Extras obendrauf.

03 Story und Setting von Beast of Reincarnation

Die Handlung von Beast of Reincarnation ist in einer fiktiven Zukunftsversion angesiedelt und spielt im Jahr 4026 in einem postapokalyptischen Japan , das von einer parasitären Verderbnis namens "Blight" überwuchert wurde. Diese Korruption befällt Pflanzen und Tiere gleichermaßen und verwandelt sie in verformte Kreaturen, die als "Malefacts" bezeichnet werden. Die Reste der Menschheit haben sich in isolierte Bergkolonien zurückgezogen, die rund um die Ruinen der alten Zivilisation entstanden sind.

Beast of Reincarnation © Game Freak

Im Game steuerst du Protagonistin Emma, eine von der Verderbnis gezeichnete Außenseiterin, die von den verbliebenen Kolonien eher als nützliches, korrumpiertes Werkzeug denn als vollwertiger Mensch behandelt wird. Zu Beginn besitzt sie weder Erinnerungen noch Gefühle. Doch Emma zieht nicht allein durch die Vision Japans. Immer an ihrer Seite kämpft Koo. Ein Hund, den dieselbe Verderbnis gezeichnet hat wie Emma selbst. Gemeinsam machen sich die beiden auf, das namensgebende Beast of Reincarnation zu bezwingen, das direkt mit der Ausbreitung der Verderbnis verknüpft ist. Um die nötige Kraft dafür zu sammeln, müssen Emma und Koo mächtige Monster namens "Nushi" bekämpfen und deren Energie in sich aufnehmen.

Erzählerisch bewegt sich Beast of Reincarnation damit klar in Richtung eines düsteren, emotional aufgeladenen Endzeit-Dramas und weniger in Richtung eines klassischen, leichtfüßigen Abenteuers.

04 Gameplay und Kampfsystem

Beast of Reincarnation setzt auf ein forderndes und knackiges Echtzeit-Kampfsystem aus der Third-Person-Perspektive. Doch keine Sorge: Ein bockschweres Soulslike solltest du nicht erwarten. Zum Launch stehen mehrere Schwierigkeitsgrade zur Auswahl, darunter ein zugänglicher Story-Modus, der dir Setting und Erzählung auch ohne fordernde Kampfherausforderung zugänglich macht.

Als Emma kämpfst du in erster Linie mit dem Schwert, hast aber auch eine Armbrust für Distanzangriffe zur Verfügung. Du weichst Angriffen aus, parierst im Sekiro-Stil und ziehst Gegner mit rankenartigen Fähigkeiten heran, die aus Emmas Verderbnis-Kräften resultieren. Dieselben Pflanzenkräfte nutzt du auch zur Fortbewegung, etwa um Klettern und das Überwinden schwierigen Geländes zu ermöglichen.

Ein zentraler Mechanismus des Kampfsystems dreht sich ums Parieren: Erfolgreiche Konter bauen Punkte auf, die du anschließend für Kommandos an Koo einsetzt, während sich die Zeit spürbar verlangsamt. Dadurch entsteht eine Mischung aus actionreichem Nahkampf und taktischer Entscheidungsfindung, bei der du genau abwägen musst, wann du selbst zuschlägst und wann du Koo ins Geschehen schickst. Über einen Skilltree schaltest du im Laufe des Spiels neue Fähigkeiten sowohl für Emma als auch für Koo frei und passt so deinen eigenen Spielstil an.

Emma nimmt es mit einigen mächtigen Gegnern auf © Game Freak

Auf eine klassische Open World darfst du dich jedoch nicht einstellen. Stattdessen ist Beast of Reincarnation in einzelne, aber vergleichsweise große Areale unterteilt, die deutlich mehr Bewegungsfreiheit bieten als etwa die linearen Level eines Devil May Cry. Director Kota Furushima beschreibt die Struktur als eine Art Road Movie mit klarem Anfang, Mitte und Ende, das dennoch viel Raum zum Erkunden lässt. Zusätzlich deuten dynamische Umgebungen darauf hin, dass sich bereits besuchte Areale im Laufe der Story verändern können, etwa wenn aus Ödland neuer Wald entsteht. Das legt leichte Metroidvania-Elemente nahe, auch wenn Game Freak diesen Begriff bislang nicht offiziell verwendet hat.

05 Entwicklung und Studio-Hintergrund

Interessanter Fakt: Beast of Reincarnation befindet sich bereits seit rund sechs Jahren in Entwicklung. Die Wurzeln des Action-Rollenspiels reichen bis ins Jahr 2020 zurück. Damals startete das Projekt als Teil eines internen Programms namens "Gear Project", bei dem Game Freak Mitarbeiter:innen dazu ermutigt, eigene Spielideen abseits des Tagesgeschäfts zu entwickeln. Director Kota Furushima wollte mit dem Spiel gezielt Gefühle von Einsamkeit, Isolation und Wärme einfangen.

Beast of Reincarnation mischt Fantasy mit Science-Fiction © Game Freak

Technisch setzt Game Freak auf die leistungsstarke Unreal Engine 5 und liefert damit ein Grafik-Gewand, das deutlich mehr Nuancen bietet als man es von Pokémon gewohnt ist. Angesichts der bekannten technischen Probleme früherer Pokémon-Titel wie Scarlet und Violet dürfte das vor allem Fans freuen. Furushima betonte im Gespräch mit der Presse jedoch, dass Game Freak für Beast of Reincarnation zahlreiche externe Partnerstudios an Bord geholt hat, die bei der technischen Umsetzung unterstützen, während das Kernteam die kreative Leitung und das Projektmanagement übernimmt.