Benny's World: Begleite den RB Leipzig-Star auf und neben den Platz

einmal im Monat mit in sein Leben. In “Benny’s World” gibt dir der deutsche Nationalspieler und

Du wolltest schon immer mal wissen, wie der Alltag eines Fußballprofis aussieht? Okay - here we go! Im Tagebuch Style nimmt dich

. Wir haben schon am Abend vor dem Spiel im Hotel lange über unsere gemeinsame Zeit in Leipzig gesprochen. Dazu muss ich sagen: Dominik und ich haben ohnehin noch regelmäßig Kontakt, weil wir früher Nachbarn waren und quasi jeden Tag Zeit miteinander verbracht haben. Er ist ein sehr guter Freund geworden und ich habe mich daher umso mehr auf unser direktes Duell in der Champions League gefreut.

In der Champions League mussten wir am Mittwoch gegen den FC Liverpool leider die dritte Niederlage im dritten Spiel einstecken. To be honest: Das 0:1 war sehr frustrierend für uns, weil wir gut gespielt haben und nicht hätten verlieren müssen. Cool war das Wiedersehen mit unserem Ex-Mitspieler

Anyways: Wir haben gegen Liverpool verloren, aber glücklicherweise nicht allzu viel Zeit, um uns darüber den Kopf zu zerbrechen. Schon am Samstag geht's mit dem nächsten Top-Spiel in der Bundesliga gegen den Tabellendritten SC Freiburg weiter. In der Bundesliga sind wir noch unbesiegt und stehen punktgleich mit dem FC Bayern an der Spitze. Wir wollen die bisherigen Leistungen bestätigen und weiter Gas geben.

zuschaue: Ich fiebere immer wie ein Verrückter mit und feuere mein Team an. Einfach nice, dass es bisher so gut läuft! Nach den Spieltagen haben wir immer noch einen gemeinsamen Talk, in dem wir das Match analysieren und überlegen, was wir verbessern können. Und am Tag nach der Icon League stehe ich diesmal schon wieder selbst für RB Leipzig auf dem Platz - im DFB-Pokal gegen den FC St. Pauli.

Nach dem Spiel gegen Freiburg steht noch das Sonntagstraining mit Leipzig an, bevor schon wieder Matchday in der Icon League ist. Unser Team B2B United ist nach dem 8. Spieltag mit sieben Siegen und einer Niederlage