Benny Urban über die Filme Layers, Cake und sein Vans Pro Model

Du bist im neuen Nitro-Film LAYERS mit einem Part dabei. Zeitgleich erscheint ja noch ein zweiter Film: CAKE. Was hat es mit dem Filmkonzept auf sich?

Bei dem Konzept von Cake und Layers wird einerseits die reine Action, der Fun und die High-Times Seite des Snowboardens, welche wir so lieben, gezeigt. Auf der anderen Seite, also in Layers, die globale Snowboard Community als Ganzes porträtiert. Bei Cake geht's um Action und bei Layers um die wundervoll, starke und einzigartige Community.

Deinen Part in Layers habt ihr im Moon Park gedreht. Warum?

Es hat sich angeboten, da der Moon Park im Kontrast zu Multi Millionen Dollar Parks der Contest Welt steht. Moon Park ist für Freunde und die lokale Community. Es geht um die pure Form des Snowboardens – den Spaß und nicht ausschließlich um Performance. In meinen Augen müsste es solche Orte weltweit viel mehr geben. Gratis und im „Do-it-yourself“ Style.

Magst du uns ein Update zum Moon Park für den kommenden Winter geben, was ist geplant?

Aktuell ist das Ganze nach wie vor etwas „Low-Key“, was mir auch absolut gut passt. Natürlich könnte man es viel größer aufblasen, mit Licht, Lift, Strom usw.. Aber darum geht's uns nicht.

Außerdem ist es wirklich viel Arbeit diesen Park zu pflegen und das benötigt viel Zeit. Leider habe ich diese unter der Saison oft nicht, da ich mit anderen Filmprojekten sehr eingespannt bin. Trotzdem würde ich sehr gerne im Frühling einen Event im Moon Park umsetzen.

Benny Urban chillt im Moon Park © Markus Rohrbacher

Welcher Part beziehungsweise welcher Charakter aus Layers haben dich besonders beeindruckt?

Ich finde die Initiative von „Hoods to Woods“ grandios! So eine tolle Idee. Kids aus benachteiligten Nachbarschaften in New York den Zugang zum Snowboarden und der Natur zu ermöglichen. Das ist absolut mega! Hut ab dafür.

Warum sollte ich mir Layers & Cake anschauen?

Entertainment vom Feinsten und spannende Informationen. Alles andere als langweilig! Speziell Layers, finde ich, ist etwas ganz was Neues im Snowboard Filmgenre!

Für deinen langjährigen Sponsor Vans hast du zum ersten Mal eine Schuh-Kollektion designt. Wie kam das zustande?

Vans hat mich vor einiger Zeit mit den tollen News informiert, dass solch eine Möglichkeit bestünde. Natürlich hab ich mich riesig gefreut und diesen Designprozess mit sehr viel Engagement ernst genommen. Eine spannende Erfahrung!

Vans HI Standard Pro x Benny Urban Snowboard Boots © Vans

Wie lange dauert so eine Designentwicklung, vom ersten Input bis zum fertigen Boot?

In diesem Fall haben wir knapp zwei Jahre vor dem offiziellen Release mit den ersten Designideen begonnen. Grund dafür ist, dass die Samples ein Jahr vor dem Release in den Läden fertig sein müssen, damit wir entsprechend Promo Content dafür produzieren können.

Kleiner Ausblick auf den Winter: Was steht bei dir an, was ist geplant?

Aktuell werde ich weiterhin zusammen mit Vans an einem Zweijahres-Projekt arbeiten. Das Ganze basiert auf der Shoe Collection. Dann eben hoffentlich der Event im Moon Park und zudem das ein oder andere Projekt mit Nitro und Our House. In Kombination mit unserem frisch geborenen Nachwuchs sollte es mir somit nicht langweilig werden.

Die beiden Filme LAYERS und CAKE kannst du dir in voller Länge auf Red Bull TV ansehen!

1 h 28 Min Layers Entdecke und zelebriere die einzigartigen Menschen, Orte und Persönlichkeiten hinter dem, was wir Snowboarding nennen.

38 Min Cake Als Teil des Filmprojekts Layers steht bei Cake der Fun und die Action in der Snowboarding Community im Vordergrund.

Hole dir die kostenlose Red Bull TV App und sichere die ganze Action auf all deinen Geräten: Hier herunterladen!