Zwischen Mut und Angst, zwischen Stolz und Demut: Das Nirmal Purja-Paradox

"Ich bin Nimsdai, geboren in Nepal. In jungen Jahren bin ich den Gurkha beigetreten und war darunter der erste, der das Auswahlverfahren für die United Kingdom Special Forces bestand. Ich diente den UKSF 10 Jahre lang. 2019 fasste ich den Entschluss, alles aufzugeben und alle 8.000 Meter-Gipfel innerhalb von sieben Monaten zu klettern."

"Das ist es, was ich mache. Ich bin hier, um Grenzen zu überschreiten: Das ist mein Job."

Nirmal Purja, auch bekannt unter dem Spitznamen "Nims", hat Dinge vollbracht, die uns den Glauben an uns selbst überdenken lassen. Er ist zwei der höchsten Gipfel der Welt geklettert - direkt hintereinander und ohne zu schlafen. Während er sich "Urlaub" von seinem ehemaligen Job in den Special Forces nahm, hat er den Everest bestiegen. In seinen eigenen Worten gesagt: Er ist hier, um Grenzen zu überschreiten - und diese Grenzen sind ganz schön hoch angesetzt.

Die Mission, die er 2019 begann, war in jeder Form grandios: Klettere alle 14 Achttausender, die auf der Erde zu finden sind. Das ist davor zum ersten Mal dem legendären Reinhold Messner im Jahr 1986 gelungen. Der letzte Bergsteiger, der das schaffte, brauchte dafür sieben Jahre. Nims wollte das Ganze in sechs Monaten abhandeln. Dazu musste er wochenlange Phasen der Akklimatisierung und der Erholung auslassen, die in der Regel dafür sorgen, dass sich einer oder zwei dieser Berge meist nur in einem Jahr ausgehen.

Der Name, den er dem ambitionierten Projekt gab, sorgte für skeptische Blicke. Was er als "Project Possible" bezeichnete, schien ganz und gar nicht möglich zu sein. In nur 189 Tagen erreichte er aber sein Ziel und stand auf allen 14 Gipfeln (die Geschichte dahinter siehst du in der Netflix-Dokumentation "Nothing is Impossible"). Im Interview erklärt er uns, wie es ihm dabei ergangen ist.

Nims atmet auf dem Gasherbrum II durch. © Nirmal Purja Project Possible Ltd

"Alles, was über 8.000 Metern liegt, wird als Todeszone bezeichnet", erklärt Nims. "Das liegt daran, dass der Sauerstoff-Wert ab dieser Grenze so dünn ausfällt, dass der menschliche Körper buchstäblich stirbt. Das ist mein Spielplatz."

"Wenn ich ehrlich bin, geht es in diesem Sport aber vor allem darum, du selbst zu sein, glücklich zu sein. Wir unterliegen in diesem riskanten Sport einem beständigen Druck, der dafür sorgt, dass du, wenn du wieder runterkommst, einfach nur Spaß haben möchtest."

"Spaß" ist wahrscheinlich nicht das erste Wort, dass du mit Nims Leben in Verbindung bringst. "Extrem schwierig" und "gefährlich" passen hier wohl besser. Dennoch, wenn man Zeit mit ihm verbringt, dann wird eines ganz schnell klar: Dieser Typ ist glücklich mit dem, was er macht - und noch viel glücklicher ist er, wenn er mehrere Tage lang Berge besteigt und seine körperlichen Grenzen überwinden muss.

Der junge Nims zeigte auch auf dem Schulhof keine Furcht. "Ich lasse mir nichts gefallen", meint er. "Selbst in jungen Jahren habe ich gekratzt und gekämpft." Zwei ältere Brüder, die beide ebenfalls der Elite-Militäreinheit - bekannt unter dem Namen "Gurkhas" - beigetreten sind, haben diese Tendenz wohl noch bestärkt. In Frage stellte er diesen Kampfgeist nie, er war von Anfang an da.

Auch wenn Nims in der Region Myagdi, am Fuße des Himalaja-Gebirges, geboren ist, dauerte es eine gewisse Zeit, bis er zu den Bergen in seiner Heimat zurückkehrte. In der Schule in der Chitwan-Region nahm er seine Ausbildung hauptsächlich deshalb in Kauf, um Sportler zu werden. Er legte seinen Fokus darauf, da er wusste, dass nur das ihm die Chance gab, zu den Gurkhas zu gehen.

Das scheinbar Unmögliche möglich machen © Sandro Gromen-Hayes/Nimsdai

Wenn jemand seinen Lebenstraum in jungen Jahren erreicht - für Nims war es eine Familienehre, im Militär seinem Land zu dienen - kommt es wenig überraschend, dass es schnell neue Träume braucht. Dazu ist es wichtig, zu wissen, welche Art von Soldat Nims war und tatsächlich immer noch ist. Der Wettbewerb um die Special Forces ist hart und nur schwer zu bestehen. Meistens wird schon während des harten Trainings selektiert, das passiert ganz von selbst. Über 90 Prozent der Anwärter scheiden am Ende aus. Nims diente in der absoluten Elite; es steht außer Frage, dass es sich hier um einen der anstrengendsten Jobs der Welt handelt.

"Mir ist es als erster Gurkha gelungen, in den Special Boat Service einzutreten", erzählt er. "Das ist verrückt, da es sich anfühlt, als wäre man ein realer James Bond. In der einen Minute springst du aus einem Flugzeug, in der nächsten tauchst ins Wasser ein und in der dritten bist du mitten im Krieg. Die Action ist immer präsent. Es war mein Traumjob, aber ich habe ihn hinter mir gelassen, um einen anderen Traumjob anzugehen und die Welt auf eine andere Art und Weise zu verändern."

Es ist schwer zu sagen, wo und wann der Gedanke, Bergsteiger zu werden, in ihm an Boden gewann. Was auch immer die Inspiration war, sobald Nims das erste Mal Alpinluft schnupperte, wurde er süchtig danach - und es war klar, dass die höchsten Gipfel der Welt auf ihn warteten. Den ersten Ausflug auf den Dhaulagiri wollte er Undercover angehen. Die Crew hielt sich zurück, setzte statt Kletterausrüstung auf Shorts und Sandalen, während das Ganze einen Punkt erreichte, an dem die Leute fragten, wer sie seien, da sie eher planlos auf diese wirkten.

Bei seiner ersten Besteigung des Everest einige Jahre später änderte sich der Modus Operandi kaum. Nims hatte das Militär nur einige Wochen verlassen, als er die Bank aufsuchte und einen vermeintlichen Kredit auf ein Auto aufnahm, um sein Abenteuer zu finanzieren. Er kam spät in der Saison im Basiscamp an, hatte nur wenig Zeit, sich zu akklimatisieren und erklärte allen dort, dass er Mediziner aus London sei. Nach seiner Besteigung postete er keine Bilder oder teilte die Nachricht mit anderen - tatsächlich hielt er das gesamte Projekt zurück, und das, obwohl er der erste dienende Gurkha war, der den Everest bestiegen hatte. Er machte das Ganze ohne offizielle Zustimmung.

Nims Purja als Mitglied der „Gurkha 200“-Expedition auf dem Mount Everest © Nims Purja

Nims war nie jemand, den die Regeln zurückhielten. Sein erster Erfolg sprach sich herum und die Reaktionen fielen eher beeindruckt als verärgert aus. Das war aber nur der Fall, solange er Erfolg hatte. Das alles klang zu gut - und das war es aus einer bestimmten Perspektive auch, steckt doch eine Geschichte dahinter, vor der zu erzählen Nims sich in keinster Weise scheut.

Nims überschätzte sich bei seiner ersten Besteigung des Everest. Als er im Camp II ankam, entschloss er sich dazu, sich noch 150 Meter höher zu pushen, um seine Reaktion auf die Höhe zu testen. Ein Fehler, den plötzlich fand er sich mit einem Höhenlungenödem wieder.

Ist man in einer Höhe dieser Größenart unterwegs, kann so gut wie alles schiefgehen. Vergessen wir einmal, dass man von einem Felsen fallen oder gefährliche Eis- und Schnee-Passagen hinunterschlittern kann. Einfach nur dort zu sein ist schon gefährlich genug. Menschen mögen Sauerstoff und je höher du kommst, desto weniger davon liegt in der Luft. Im Basiscamp bekommst du nur 50 Prozent jenes Sauerstoffgehaltes ab, den du auf Meeresniveau atmest. Auf dem Gipfel verringert sich der Wert auf 33 Prozent.

Für Bergsteiger, die Menschen auf über 8.000 Meter bringen, besteht die Hauptsache darin, immenses Selbstvertrauen mitzubringen, während du zugleich demütig sein musst, um am Ende zu überleben. Entscheidungen, die du in dieser Höhenlage triffst, sind nur selten klar. Du unterscheidest zwischen "sicher" und "unsicher", zwischen "geringes Risiko" und einem "signifikant höherem Risiko".

Als Bergsteiger muss sich Nims beide Enden des mentalen Spektrums permanent bewusstmachen: das vollständige Vertrauen in sich selbst und die Tatsache, annehmen zu können, dass "der Berg in manchen Momenten einfach größer ist, als du es bist".

Als er diesen einen Rückschlag abbekam, nachdem er seinen ersten Versuch zu schnell angegangen war, war das nichts, was ihn dazu brachte, aufzuhören...nein, es war viel mehr: Es war Teil des gesamten Prozesses.

"Ich glaube, die größte Herausforderung besteht darin, die Grenzen deines Körpers kennenzulernen. Du musst herausfinden, was du kannst und was du nicht kannst", ist er sich sicher. "Dann hast du ein Fundament, von dem weg du arbeiten kannst. Ich klettere nicht, seitdem ich ein Kind bin, ich war zu diesem Zeitpunkt nur für vier, fünf Jahre im Dienst und ich lerne noch heute eine Menge über meinen Körper. Darauf habe ich mich fokussiert."

Nims am Gipfel des Everest im Jahr 2019 © Nirmal Purja Project Possible Ltd

Bis vor kurzem ging es bei der Besteigung der Gipfel nie um Geschwindigkeit. Expeditionen dauerten Monate, während die Bergsteiger den Akklimatisierungsprozess hinter sich brachten und ihre Körper sich an die Höhe gewöhnten. Aktuell gehen diese Prozesse aber immer schneller vonstatten - viel schneller. Nims war der erste Mensch, der in diesem Bereich vorangegangen ist. Manche Alpinisten pushten die Akklimatisierung, indem sie in speziellen Kammern schliefen, um den geringen Sauerstoffgehalt zu simulieren, während andere noch öfter und noch härter trainierten. Auch wenn Nims beides macht, bringt er doch die außergewöhnliche Fähigkeit mit, mit den Bedingungen der Höhenlage umzugehen und sich schnell davon zu erholen.

Manche Leute gehen davon aus, dass du, wenn du als Bergsteiger diese Meilensteine erreichen möchtest, furchtlos sein musst. Das könnte aber nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Nims ist der erste, der dir sagt, dass eine gesunde Prise Angst das ist, was dich am Leben hält. Man muss sich eines eingestehen: Nicht jede Situation lässt sich überwinden, wenn du einen 8.000er besteigst.

Um das zu tun, was er tut, muss Nims seine Furcht verstehen. Hier wird es ganz besonders interessant. Wenn wir Nims die simple Frage stellen, was als nächstes ansteht, winkt er ab - und das nicht, weil er seine Angelegenheiten geheim halten möchte.

"Ich kann es nicht sagen, da mich mein Ziel in Angst und Schrecken versetzt - Wenn ich es jetzt preisgebe, muss ich es machen. Es wird etwas sein, über das die Leute ein weiteres Mal lachen werden und sich die Frage danach stellen, wie das möglich sein soll. Die Öffentlichkeit hält es für ein Ding der Unmöglichkeit, in meiner Vorstellung ist es aber durchaus möglich. Ich bin also gerade im Prozess, dieses nächste Ding zu planen."

Nims feiert mit seinem Team nach dem Aufstieg auf den K2 in Pakistan © Nirmal Purja Project Possible Ltd

"Aber ich sage das nicht jedem, da ich selbst vor meinen Träumen Angst habe."

Die Linse, durch die wir auf professionelle Abenteurer blicken, hat sich in Zeiten von Instagram stark verändert. Es geht weniger darum, die Natur zu erobern, als mit ihr im Einklang zu sein; es geht weniger um den Erfolg, als um die Erfahrung selbst. Es liegt im Trend, einen langen Text darüber zu posten, auf welche Art und Weise einen dieses Erlebnis verändert hat, und weniger darum, einfach zu sagen: "Wir haben es geschafft!" Nims sagt dir zwar, was er erreicht hat, aber er spielt es im gleichen Zuge auch hinunter - und erzählt dafür eindringlich über die Party danach am Namche Basar.

"Wenn die Leute hören, dass du ein Gurkha bist, glauben sie, der Everest gehört zu deinem täglichen Spazierweg und dass du der fitteste Typ überhaupt bist. Wenn du den Everest nicht besteigen kannst, spucken sie dir ins Gesicht. Für diesen Ruf trete ich aber ein. Ich wusste, was ich tun kann, habe es umgesetzt und neue Lines mit meinem Team fixiert. Wir haben die Route aber nicht nur für uns geöffnet, sondern für jeden, der in dieser Saison auf dem Berg war.

"Danach reisten wir nach Kathmandu und feierten massiv. Dann kletterte ich den Everest, dann den Lhots, dann den Makalu, das sind der höchste, der vierthöchste und der fünfhöchste Berg, die ich in fünf Tagen nach zwei Party-Nächten geschafft habe. Ab diesem Moment war ich mir sicher, dass noch mehr geht. Ich dachte größer, da sich mit der neuen Erfahrung die Grenzen meines Denkens verschoben haben."

"Ich dachte größer" - diese Zeile liefert uns den Kern, der Nims' Persönlichkeit auszeichnet: Er ist ein Träumer. Der Unterschied aber ist, dass er extrem gut darin ist, seine Träume auch in der Realität umzusetzen. Seine Einstellung ist relaxt, aber seinen Stolz kann Nims nicht verstecken.

Tatsächlich hält er sich, wenn es um die Hintergründe seiner Erfolge geht, nicht zurück. Wenn du nicht weißt, wie es ihm gelang, 14 verschiedene 8.000er zu klettern, dann wirst du es kurz, nachdem du ihn getroffen hast, wissen. Er lässt es die anderen wissen, auch wenn ihm niemand glaubt. Das ist heute, nachdem sicher ist, dass es ihm gelungen ist, schwer zu verstehen.

"Ich musste mir sicher sein, da mir ansonsten ja niemand glaubte. Ich hatte keinen Sponsor. Ich supportete mich selbst. Ich war der einzige, der übrigblieb. Das hat mich gepusht. Das hat den Unterschied ausgemacht."

"Project Possible" schien natürlich möglich, es war nur sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es von Erfolg gekrönt ist. Das hatte nicht nur mit dem Klettern selbst, sondern auch mit der Logistik zu tun und - naturgemäß - mit den Kosten. Nims ging sein Projekt mit nur 15 Prozent von dem Geld an, das er schlussendlich brauchte. Also ging er erneut in die Bank und nahm eine Hypothek für sein Haus auf.

Am Ende zieht der Erfolg, der ihm gelungen ist, immense Auswirkungen nach sich: Der Rekord wurde von 2.900 Tagen auf 189 verkürzt. In nur wenigen Monaten verewigte er sich in den Geschichtsbüchern - und veränderte die Welt des Bergsteigens für immer. Er fand etwas, von dem alle anderen sagten, es sei nicht möglich, und er machte es einfach.

Und wenn man einen Blick in Nims' Vergangenheit wirft und jeden Schritt rekapituliert, den er machen musste, um das zu erreichen, dann macht das alles Sinn. Man erkennt die Reise, die hinter ihm liegt, mit der es ihm gelang, den Stolz hinter sich zu lassen und wahres Selbstbewusstsein zu erlangen.

"Das Wichtigste, was dir der Berg lernt, ist Demut. Du bist am Ende nicht größer, als der Berg selbst. Er steht auf einem sicheren Fundament, egal wie das Wetter ist und wie stark die Stürme ausfallen. Es ist neutraler Boden. Wir sind Menschen, wir haben Emotionen, zeichnen uns durch Ambivalenz aus. Wir können von den Bergen eine Menge lernen."

"Wenn es um die Frage geht, einen Gipfel zu besteigen oder nicht, bin ich immer ehrlich zu mir selbst. Kann ich es wirklich schaffen? Oder ist es nur eine Sache meines Egos? Oder liegt es alleine darin, dass ich der Welt etwas beweisen möchte oder mir einfach irgendetwas erhoffe? Wenn du nicht ehrlich zu dir selbst bist, dann ziehst du irgendwann den Kürzeren. Das ist der einzige Grund, der dich am Leben hält - ehrlich mit dir selbst zu sein."

Das Paradox liegt genau darin: Die Menschen sind nicht demütig, wenn sie daran denken, einen Berg zu besteigen. Wir legen nicht tausende Höhenmeter zurück, um uns klein zu fühlen - wir fühlen uns nur klein, sobald wir am Gipfel angekommen sind. Wenn man Nims trifft, dann macht er nicht den Eindruck, als hätte er den Sinn des Lebens gefunden. Aber es wird schnell klar, dass er den Sinn seines Lebens gefunden hat: Er möchte uns zeigen, wozu wir Menschen in der Lage sind.