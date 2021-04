Die besten Arcade-Racing-Games der letzten Jahr

Neben ernsteren Racing-Games wie Forza Motor Sport, Gran Turismo oder Project Cars gab es schon immer das Genre der Fun- bzw. Arcade-Racer. Rennspiele für jeden, die den Rausch der Geschwindigkeit lieben, sich aber nicht komplett in der Materie verlieren möchten.

Auch in den letzten Jahren sind einige Titel erschienen, die diese Rolle perfekt erfüllen. Wir haben euch ein paar Highlights herausgesucht:

Sonys Antwort auf Mario Kart, Crash Team Racing, hat 2019 das herausragende Remake mit dem Untertitel Nitro Fueled erhalten. Die Optik des Titels wurde ordentlich aufpoliert, was aber fast unangetastet blieb, ist das knackige Gameplay.

Im Vergleich zur Konkurrenz von Nintendo lässt Crash Team Racing dem Spieler etwas mehr Luft nach Oben. Natürlich sind Items immer noch ein großer Faktor innerhalb der Rennen, aber das Verstehen, und Beherrschen, der Drift-Mechanik macht hier einen großen Unterschied. Wer also einen simpleren Kart-Racer à la Mario erwartet, kann hier eventuell eine böse Überraschung erleben.

Gerade zur Zeit der PlayStation 1 waren Crash-Racer sehr beliebt. Games wie Destruction Derby und Carmageddon erfreuten sich großer Beliebtheit. Mittlerweile ist das Car-Combat-Genre etwas in Vergessenheit geraten.

Nach einer langen Zeit im Early Access ist Wreckfest 2018 erschienen und seitdem der König der Rumpel-Rennen geworden. Es vereint viele Elemente der Titel, die das Genre damals so beliebt gemacht haben und perfektioniert es mit moderner Technik.

