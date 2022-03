Die 17 besten Basketball-Filme aller Zeiten

Basketball gehört zu den beliebtesten Sportarten, die von Filmen gerne aufgegriffen werden. Das hat vor allem mit der Dramatik zu tun, die dem Spiel innewohnt. In den letzten paar Jahrzehnten gab es eine Menge Basketball-Filme, die den Sport in seiner Charakteristik perfekt eingefangen haben. Wir liefern dir die 17 besten davon.

Die Klassiker

1. "Spike Lee’s Spiel des Lebens" 1998

"Spke Lee's Spiel des Lebens" folgt der Figur Jesus Shuttleworth, einem extrem talentierten College-Basketball-Spieler, der vom tatsächlichen NBA-Superstar Ray Allen verkörpert wird. Er gilt bei vielen als einer der berührendsten und authentischsten Basketball-Filme aller Zeiten.

2. "Space Jam," 1996

"Space Jam" entzündete die Basketball-Liebe einer ganzen Generation, indem die großartigsten Spieler aller Zeiten ihren Auftritt hatten. Nicht gerade gutgesinnte Aliens stehlen das Talent der Basketball-Stars, vergessen dabei aber auf den zurückgetretenen Michael Jordan. Bugs Bunny und der Rest der Looney Tunes überzeugen MJ, dass das Schicksal der Welt in seinen Händen liegt.

3. "Uncle Drew," 2018

Der Rucker Park in New York zählt zu den beliebtesten Basketball-Courts der Welt und viele NBA-Stars spielen in ihrer Freizeit gerne dort. Uncle Drew, gespielt von NBA-Superstar Kyrie Irving, ist einer, der sein Glück schon lange abgeschrieben hat. Im Rucker Park aber wird ihm eine zweite Chance geboten...

4. "Der Sprung nach oben" 1994

Dieser Feel-Good-Film mit Kevin Bacon erzählt die Geschichte eines Assistenz-Coaches, der nach Afrika reist, um ein vielversprechendes, junges Talent zu finden und aufzubauen. Während die beiden in die Staaten zurückkehren, bemerken sie, dass sie viel voneinander lernen können.

5. "Forrester - Gefunden!" 2000

Dieser Film wird gerne als "Good Will Hunting" unter den Basketball-Filmen gesehen. In "Forrester - Gefunden!" steht ein 16-jähriger Basketball-Spieler im Mittelpunkt, der ein überraschendes Talent zum Schreiben mitbringt - und zwei komplett divergierende Talente unter einen Hut zu bekommen ist schwieriger, als man zunächst glaubt.

6. "Hoop Dreams," 1994

Viele von uns träumen davon, professionelle Basketball-Spieler zu werden, der Weg an die Spitze ist aber ein langer, egal wie talentiert du auch bist. Diese Dokumentation stellt die Geschichte von zwei High-School-Schülern in den Mittelpunkt, die auf ihrer Reise mit den verschiedensten Challenges konfrontiert werden.

7. "Weiße Männer bringen's nicht" 1992

Dieses komödiantische Meisterwerk ist einer der ersten Filme, die "One-Hoop-Basketball" populär machten, ein globales Phänomen, das letztlich zur Entstehung von Red Bull 3X Basketball geführt hat. Alles dreht sich um die Herausforderungen unserer beiden Hauptfiguren, verkörpert von Woody Harrelson und Wesley Snipes.

8. "Own Your Game" 2021

26 Min Own Your Game Erlebe das schnellste 3-gegen-3-Basketball-Turnier der Welt durch die Augen der Spieler.

Das schnellste 3-gegen-3-Basketball-Turnier krönte in Rom seine Champions. Erlebe das spannende Finale durch die Augen der Spieler, das in den letzten vier Sekunden entschieden wurde.

9."Das große Basketball-Kidnapping" 1996

Diese Komödie dreht sich eher um Basketball-Fans als um das Spiel selbst. Sie erzählt die Geschichte von zwei Boston Celtic-Fans, die alles dafür tun würden, um ihre geliebten Celtics in der NBA siegen zu sehen. Der Film macht nicht nur Spaß, sondern ist auch ein tolles Tribut an eines der beliebtesten Basketball-Teams des Landes.

10. "Love and Basketball," 2000

Nicht alle Basketball-Filme drehen sich um diesen Wurf in letzter Sekunde, der am Ende das Spiel entscheidet. "Love and Basketball" ist eine Liebesgeschichte zwischen einem Jungen und einem Mädchen, die beide eine Leidenschaft für das Spiel mitbringen. Im Fokus steht hier eher das Leben abseits des Courts.

11. "Freiwurf" 1986

Auch Basketball-Coaches sind mit ganz eigenen Herausforderungen konfrontiert. In "Freiwurf" tritt Gene Hackman als Norman Dale auf, ein Coach am College in Indiana in den 1950er-Jahren, der auf eine geheimnisvolle Vergangenheit zurückblickt. Der Film zeigt, wie harte Arbeit und Disziplin dabei helfen können, sein Ziel allen Zeichen zum Trotz erreichen zu können.

12. "Coach Carter," 2005

Viele Filme zeigen das Verhältnis zwischen Coaches und ihren Spielern detailliert auf, aber nur wenigen gelingt das in ähnlich überzeugender und emotionaler Art und Weise. "Coach Carter" mit Samuel L. Jackson weist auf die Bedeutung von Bildung hin, egal wie gut du in deinem Sport auch sein magst.

12. "Spiel auf Sieg" 2006

Dieses wunderschön geschriebene und gespielte Sport-Drama basiert auf einer wahren Geschichte eines College-Basketball-Teams in den 1960er-Jahren. Das Ganze geht über Basketball hinaus, setzt den Fokus auf die Rassentrennung in dieser Zeit und inspiriert uns alle dazu, Menschen nur nach ihren Leistungen zu beurteilen.

14. "Above the Rim - Nahe dem Abgrund" 1994

Dieser Film erzählt von einem vielversprechenden, jungen High-Scholl-Basketball-Star, dem eine strahlende Zukunft beschert ist, was ihm aber wiederum mit den falschen Leuten in Kontakt bringt. Es ist eine allzu bekannte Geschichte, die als Lehrstunde für jeden angehenden Basketball-Spieler dienen sollte. Daneben erleben wir einen der seltenen schauspielerischen Auftritte von Tupak Shakur.

15. "Semi-Pro," 2008

Die 1970er-Jahre in Amerika gingen mit flashigen Kleidern, seltsamen Frisuren und einer Menge Basketball einher. Diese ulkige Will Ferrell-Komödie konzentriert sich auf einen Mann, der all sein Geld in ein Basketball-Team investiert und dann das gemacht hat, was jeder von uns tun würde: sich selbst als Stürmer Nummer eins aufzustellen.

16. "Like Mike," 2002

Jeder Basketball-Fan träumte davon, in Michael Jordans Schuhen zu stecken, und dieser Wunsch des kleinen Jungen in diesem Film - gespielt von Lil' Bow Wow - geht tatsächlich in Erfüllung. "Like Mike" setzt den Fokus auf die Geschichte von Calvin Cambridge, einem Waisenkind, das ein Paar alte Sneakers mit den Initialen "MJ" findet, die ihm wiederum übernatürliche Basketball-Fähigkeiten verleihen.

17. Own Your Court

20 Min Own Your Court Die Liebe zum Basketball-Spiel bringt sie zusammen. Sie sind die Wächter der Straßen und das ist ihre Geschichte.

Die Liebe zu Street-Basketball verbindet ganze Welten miteinander und die reinste Form davon findet sich auf den Straßen. Wirf einen Blick auf das Leben jener Athleten, die bei Red Bull Half Court in den Kampf ziehen.