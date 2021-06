Die 8 unglaublichsten Big-Wave-Surf-Filme aller Zeiten

Manchmal reicht ein kurzer Clip mit geballter Big-Wave-Action einfach nicht aus, um das Bedürfnis nach digitalem Adrenalin zu stillen. Um dir noch mehr zu bieten, haben wir deshalb die ultimativen Big-Wave-Movies in einer Liste gesammelt - von den gnadenlosen Slabs in Australien bis zu den

In den 1990er Jahren machte sich eine Gruppe von Freunden vor Mauis Nordküste daran, eine der furchterregendsten Wellen der Welt, Jaws, zu surfen. Die „Strapped Crew“ hat damit alles geschlagen, was Big-Wave-Surfer bislang für möglich hielten und wurden zu Pionieren ihrer Zunft.

In den 1990er Jahren machte sich eine Gruppe von Freunden vor Mauis Nordküste daran, eine der furchterregendsten Wellen der Welt, Jaws, zu surfen. Die „Strapped Crew“ hat damit alles geschlagen, was Big-Wave-Surfer bislang für möglich hielten und wurden zu Pionieren ihrer Zunft.

In den 1990er Jahren machte sich eine Gruppe von Freunden vor Mauis Nordküste daran, eine der furchterregendsten Wellen der Welt, Jaws, zu surfen. Die „Strapped Crew“ hat damit alles geschlagen, was Big-Wave-Surfer bislang für möglich hielten und wurden zu Pionieren ihrer Zunft.

The Battle of Cape Fear

The Battle of Cape Fear

The Other Side of Fear

The Other Side of Fear