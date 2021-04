Red Bull Illume: Sieben perfekt abgelichtete Bike-Momente

Red Bull Illume ist ein Fotografie-Wettbewerb, der sich ganz und gar den Action- und Adventure-Disziplinen widmet. Das Ziel ist schnell erklärt: Es geht darum, die aufregendsten und kreativsten Momente der Actionsport-Fotografie einzufangen, während die Leidenschaft, der Lifestyle und die Kultur hinter der Kamera ins Rampenlicht geholt wird.

Hier erfährst du, wie du Teil von Red Bull Illume 2021 wirst. Weiter unten findest du die besten und kreativsten Bike-Shots der 2019er-Austragung. Zudem erfährst du mehr über die Geschichten dahinter. Lass dich inspirieren!

Teilnahme 2021

Red Bull Illume besteht aus insgesamt 10 Kategorien , inklusive einer Neuheit für das heurige Jahr: Photo Story. In einem Zeitfenster zwischen 30 Sekunden und drei Minuten können die Teilnehmer in Form von Slideshows ganze Geschichten erzählen. Neu ist außerdem, dass in der "Best of Instagram by Lenovo"-Kategorie auch Videos eingereicht werden können. In jeder Kategorie kannst du insgesamt 10 Beiträge einreichen, während du mit ein und demselben Bild in maximal zwei Kategorien mitmachen kannst. Egal, ob Profi-Fotograf oder Amateur - jeder ist Teil von Red Bull Illume! Der Anmeldeschluss ist der 31. Juli 2021. Mehr Infos findest du hier !

Schlammbad in Wales

Katy Winton in Wales

Fotograf: Laurence Crossman-Emms

Athletin: Katy Winton

Location: Blaenau Ffestiniog, Wales

Red Bull Illume 2019 Kategorie: Innovation by Sony - Sieger

Der Shot: Blaenau Ffestiniog wurde einmal als der nasseste Ort in Wales bezeichnet - Laken gibt es hier genug. Ich war immer wieder verzaubert von deren Bewegungen, wenn ein Bike in vollem Speed durchrauscht. Die Reifen von Katy Winton teilen das schlammige Wasser auf optimale Art und Weise. Durch die Kombination von dynamischer Action und seidenen Vorhängen des Wassers ging ich mit jedem neuen Versuch noch leidenschaftlicher an die Sache heran.

Das Konzept spukte mir immer im Hinterkopf herum, doch die richtige Location im Zusammenspiel mit dem Wetter und einer passenden Tiefe der Laken zu finden war hart. Du kannst nie vorhersagen, wie das Wasser reagiert, wenn es von der Kraft getroffen wird. Manchmal übertreffen die Resultate sogar deine Erwartungen...das war so ein Fall.

Alte Welt trifft auf neue Welt

Senad Grosic findet hier einen perfekten mystischen Hintergrund.

Fotograf: Lorenz Holder

Athlet: Senad Grosic

Location: The Dark Hedges, im Norden Irlands

Red Bull Illume 2019 Kategorie: Masterpiece by EyeEm - Sieger

Der Shot: Zum ersten Mal sah ich diese Location, als ich mir Game of Thrones ansah. Ich war wie weggeblasen von der puren Magie dieser Straße! Ich fand heraus, dass es diesen Ort tatsächlich gab und dass er in Irland liegt. Ein Jahr später stand ich gemeinsam mit Senad Grosic dort und wir versuchten, einen Bunny-Hop-Tailwhip auf Kamera festzuhalten.

Es war früh am Morgen, als die ersten Sonnenstrahlen auf die Straße trafen, und es gelang uns, ein cooles Bild zu schießen. Doch irgendwie hatten wir es im Gefühl, dass in diesem Spot das pure Potenzial lag. Also trafen wir die Entscheidung, ein paar Tage länger zu bleiben und auf Regenwetter, Nebel oder andere Partikel in der Luft zu warten, um mit Licht einen weißen Hintergrund zu generieren und Senad mehr in den Fokus zu rücken.

Wenn sich der Himmel verdunkelt...

Chris Brule unter der Sonnenfinsternis.

Fotograf: Noah Wetzel

Athlet: Chris Brule

Location: Teton Valley, Wyoming, Vereinigte Staaten

Red Bull Illume 2019 Kategorie: RAW - Sieger

Der Shot: Das große Ziel bestand darin, die Sonnenfinsternis in Wyoming im August 2017 im perfekten Moment zu erwischen und das Mountainbiking in Form von Doppelbelichtung genau damit zu kombinieren. Das Ganze war ein irrsinnig komplexer Prozess. Nachdem wir das erste Bild in den zwei Minuten der totalen Finsternis im Kasten hatten, mussten wir auf die Mittagssonne warten, um einen zweiten Frame zu machen. Leider war mir in diesem Moment nicht klar, dass ich die Hot-Shoe-Verbindung in meiner Kamera zerstört hatte, um die Blitze auszulösen.

Damit blieb uns nur mehr die Möglichkeit, Chris Brule das Feature um 21:00 Uhr abends, als es beinahe dunkel war, fahren zu lassen, die Kamera auf einen 2,5 Sekunden-Auslöser zu stellen, die Blitze manuell abzufeuern und Chris so mitten in der Luft einzufangen.

Auf dem Rücken

Skaing hält seinen Freunden den Rücken frei...

Fotograf: Tyrone Bradley

Athlet: Adosu Segun a.k.a. SKing

Location: Lagos, Nigeria

Red Bull Illume 2019 Kategorie: Lifestyle - Finalist

Der Shot: Dieses Bild von SKing wurde in der Nähe seines Hauses in Makoko festgehalten, das in einem Fischer-Dorf in Lagos (Nigeria) liegt. SKing wollte mir zeigen, wo er lebt, und er erzählte mir davon, wie er mit dem Biken begann. Wir trafen einen seiner Kumpel (der, der auf seinem Rücken steht) und obwohl er sich vorstellte, kann ich mich nicht an seinen Namen erinnern. Im nächsten Moment kletterte er einfach auf den Rücken von SKing. Es stellte sich heraus, dass das der erste Trick war, den die beiden gemeinsam trainierten, um ihre Community zu beeindrucken.

Spiegelbild

Jeremy Berthier in atemberaubender Silhoutte.

Fotograf: Jean-Baptiste Liautard

Athlet: Jeremy Berthier

Location: Bourgoin-Jallieu, Frankreich

Red Bull Illume Kategorie 2019: Emerging by Red Bull Photography - Sieger

Der Shot: Zwei Dinge, die ich an der Fotografie liebe, sind Silhouetten und Reflexionen und ich wollte schon lange beides in einem einzelnen Frame kombinieren. Der Athlet meiner Wahl war Jeremy; er hatte einen Trail und einen Jump dort gebaut, die definitiv ein Highlight waren. Ich wusste sofort, dass ich ihn von der Seite fotografieren und die Reflexion einfangen muss, aber am Tag des Shootings war es relativ trocken und es gab nirgendwo Wasser.

Als ich um den Sprung eine Schubkarre hängen sah, hatte ich die Idee, sie mit Wasser zu befüllen, um einen Spiegel zu kreieren. Nachdem ich den ganzen Tag damit verbracht hatte, sie einzustellen, war am Abend endlich alles soweit. Nach einigen Versuchen erwischten wir diesen Shot - genauso, wie ich ihn mir zu Beginn vorgestellt hatte.

Eingefroren im Moment

Pavel Alekhin eingefroren im Moment.

Fotograf: Denis Klero

Athlet: Pavel Alekhin

Location: Streetfire Club, Moskau, Russland

Red Bull Illume 2019 Kategorie: Creative by Skylum - Sieger

Der Shot: Immer dann, wenn der erste Schnee fällt, sind die Social Media-Kanäle überfüllt mit Freude, festgehalten auf Fotos und Videos mit den ersten Schneeflocken des Jahres - da wollte ich natürlich nicht fehlen. Ich erarbeitete mir ein Konzept, mit dem ich den Jahreszeitenwechsel festhalten wollte. Ich entwickelte die Idee einer Serie aus drei Hauptbildern, mit unterstützenden Detail-Shots, die visuell stark und passend zur Welt von Red Bull sein sollten. Dieses Bild mit Pavel Alekhin ist eines dieser Bilder.

BMX von oben

Alex Bibollet neben Schatten und Formen...

Fotograf: Baptiste Fauchille

Athlet: Alex Bibollet

Location: Fillinges, Frankreich

Red Bull Illume 2019 Kategorie: Best of Instagram by SanDisk - Sieger