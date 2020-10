Die besten BMX Parks in Deutschland

betont, sollten zudem in jedem nennenswerten Park auch Obstacle für Anfänger und Fortgeschritten vorhanden sein, "damit alle Spass haben und bestmöglich ihren Sport ausüben können."

In Deutschland gibt es zwar ein paar gute Outdoor-Parks aber wenig Indoor-Möglichkeiten, die beheizt sind. Das macht es im Winter schwieriger zu trainieren.

Hier sind Lara Lessmanns Top 7 BMX Parks in Deutschland

1. Mellowpark (Berlin)

ist mein absoluter Lieblingspark und einer der Gründe, warum ich von Flensburg nach Berlin gezogen bin. Er ist einer der größten Parks in Deutschland und bietet neben Street- und Park-Fahren auch die Möglichkeit, Trails zu fahren. Dazu sind die Trainingsbedingungen für Profis hier extrem gut: Im Mellowpark Berlin gibt es eine Schnitzelgrube und eine Resi-Matte – das ist in Deutschland alles andere als üblich.

2. BMX- und Skatepark Schlachthof (Flensburg)

in Flensburg bin ich groß geworden. Bis zu meinem Umzug nach Berlin war das mein Home-Spot. Der Park ist für Flensburger Verhältnisse riesig, bietet alle Möglichkeiten und zieht jedes Jahr zur Butcher Jam internationale Top-Fahrer an.