Die besten Breakdance-Videos aller Zeiten

1. Red Bull BC One 2020

Das Red Bull BC One World Final in Salzburg

2. Wasser vs. Feuer: Menno vs. Lil G

treten in diesem Video als Feuerbändiger und Wasserbändiger in einem epischen Battle der Elemente gegeneinander an. Bei dieser Produktion wurde kein CGI verwendet. Lil G war also buchstäblich on fire!

Water vs Fire: Menno vs Lil G

3. Red Bull BC One All Stars: 10-jähriges Jubliäum

2020 haben wir das 10-jährige Jubiläum der Red Bull BC One All Stars gefeiert. Erlebe die historischsten Momente, die die Crew geprägt haben.

2020 haben wir das 10-jährige Jubiläum der Red Bull BC One All Stars gefeiert. Erlebe die historischsten Momente, die die Crew geprägt haben.

2020 haben wir das 10-jährige Jubiläum der Red Bull BC One All Stars gefeiert. Erlebe die historischsten Momente, die die Crew geprägt haben.

10-jähriges Jubiläum der Red Bull BC One All Stars

4. Red Bull BC One in Indien

stattgefunden. So wurde das Spektakel in dem Land gefeiert, das bekannt ist für Musik, Tanz, Rhythmus und seine außergewöhnliche Farbenpracht.

Red Bull BC One World Final in Indien

5. Infinity Cube