Die besten Cliff Diving Filme und Shows auf Red Bull TV

Wenn du zwischen den Events der Red Bull Cliff Diving World Series einfach nicht auf Cliff Diving verzichten willst, haben wir hier eine Auswahl an den besten Filmen und Serien aus der spektakulären Welt des Klippenspringens. Neben einigen der wagemutigsten Sprünge, die jemals unternommen wurden, werfen wir gemeinsam einen Blick hinter die Kulissen und erleben die Top-Stars des Sports hautnah.

01 Cliff Hunter

42 Min Cliff Hunter Drei Red Bull Cliff Diving-Weltmeister machen einen Roadtrip durch Guatemala, um abgelegene Spots zu finden.

Die drei Red Bull Cliff Diving-Champions Orlando Duque , Jonathan Paredes und Rhiannan Iffland begeben sich auf einen einzigartigen Roadtrip nach Guatemala, um die entlegensten Cliff Diving-Spots zu entdecken.

02 Rivalries in Cliff Diving

26 Min Rivalitäten im Cliff Diving Seit 2009 bietet die Red Bull Cliff Diving World Series großartige Wettkämpfe und inspirierende Rivalitäten.

Seit der Einführung der Red Bull Cliff Diving World Series im Jahr 2009 haben Fans auf der ganzen Welt einige unvergessliche Titelkämpfe um die begehrte King Kahekili Trophy erlebt, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen. Von Orlando Duque gegen Gary Hunt bis hin zu Rhiannan Iffland gegen Lysanne Richard -- mit diesem Video aus 2020 werfen wir gemeinsam einen Blick zurück auf die packendsten Momente und spannendsten Rivalitäten des vergangenen Jahrzehnts.

03 On Top Again

27 Min On Top Again Orlando Duque ist entschlossen, nach einer karrierebedrohenden Verletzung stärker als je zuvor zurückzukehren.

Der Cliff Diving-Superstar Orlando Duque zählt zu den absoluten Legenden des Sports, doch eine schwere Verletzung, die er sich bei einem schief gelaufenen Fallschirmsprung zugezogen hat, droht seine Karriere zu beenden. Begleite "The Duke" bei seinem Weg zurück zur Spitze -- bei seinem Comeback in seiner Heimatstadt Cali in Kolumbien.

04 Rainbow Dive

26 Min Rainbow Dive Rhiannan Iffland reist ins australische Outback, um ihre Liebe für das Cliff Diving wiederzufinden.

Having dedicated her life to cliff diving – and won everything there is to win in the process – Rhiannan Iffland has seen the world and learnt about some incredible cultures, but she’s never truly experienced her own or dived Australia’s most epic spots. So before the start of the 2018 season, she hooked up with her best friend for a road trip into the Outback. The pair head deep inside the Northern Territory, a land steeped in history, adventure, culture, community and, of course, some of the most incredible diving locations Australia has to offer.

05 The Clean Cliffs Project

16 Min The Clean Cliffs Project Eleanor Townsend Smart und Owen Weymouths Clean Cliffs Project trägt zur Beseitigung von Plastikmüll in den Ozeanen bei.

Cliff divers Ellie Townsend and Owen Weymouth initiated The Clean Cliffs Project to help clean up plastic pollution, raise awareness of the problem and encourage others to take action. Townsend, a former 10m Olympic diver, was inspired by the need to find a bigger purpose other than the constant quest for medals. Having noticed the amount of plastic pollution in all the beautiful places she visited as part of the Red Bull Cliff Diving World Series, she realised that organising clean-ups was the best way she could contribute. Hear from the her and Weymouth as they talk about their project and what they hope it will achieve.

06 The Path of Xibalbá

9 Min Der Beginn einer großen Reise Die Reise begann mit schlechtem Wetter, aber nichts kann Jonathan und Orlando bei ihrer Suche aufhalten.

This three-part series sees Jonathan Paredes and Orlando Duque set out on a quest to find the best places to dive in Mexico’s stunning Yucatán Peninsula. Chock full of ancient Maya sites, the pair spend five days exploring the area and find 12 cenotes to jump into in the purest way, with each one increasing in difficulty.

07 Ride to the Roots

20 Min Jonathan Paredes Im Vorfeld der Cliff Diving World Series 2016 kehrt der Cliff Diver Jonathan Paredes an den Ort zurück, an dem seine Karriere begann.

This series isn’t purely focused on cliff diving but episode one follows 2017 Red Bull Cliff Diving World Series champion Jonathan Paredes as he returns to his hometown in Mexico to visit the people and places that helped shape his life and career. The rest of the series makes for fascinating viewing too, with all the athletes and artists featured having been defined in same way by the environment they grew up in.

08 Deep Dive

8 Min Faszination Cliff Diving Orlando Duque, Gary Hunt und Rhiannan Iffland erzählen, wie wichtig es ist, die ganze Saison über fit zu bleiben.

This seven-part series is the ultimate guide to everything cliff diving. Featuring the sport’s most iconic athletes, discover what it takes to perform the perfect take-off, make the perfect entry and score a perfect 10. If you don’t already know your back three somersaults with two twists from your four twists and three somersaults you will after watching this.

09 Persistence: The Constantin Popovici Story

6 Min Arbeit an den Basics Der Cliff Diver Constantin Popovici arbeitet vor der Saison 2020 hart daran, sich für die Spiele zu qualifizieren.

Constantin Popovici is on a mission to qualify for the 2020 Games. Having made history as the first Romanian in the history of the Red Bull Cliff Diving World Series to achieve a first-place finish, in Dublin in 2019, follow Popovici as he works every day to achieve his goals.

10 Chasing the Dream

6 Min Neuer Champion, neue Challenges Jonathan Paredes spürt den Druck auf seinem Weg zur Titelverteidigung 2018. Während die Winterpause zu Ende geht und die Cliff Diving-Saison beginnt, gibt Paredes alles, um an der Spitze zu bleiben.

In 2017 Jonathan Paredes achieved his dream of becoming the Red Bull Cliff Diving World Champion. Follow him during the 2018 season as he deals with the pressure of defending his crown, while also trying to overcome fear and battling a shoulder injury – all of which result in a year that isn't as successful as he'd hoped for.

11 27 @ 27

6 Min Ich bin Cliff Diver David Colturi führt seinen Körper sechs Wochen vor der kommenden Saison wieder an die Strapazen des Trainings heran.

Get an inside look at the life of an elite cliff diver through the eyes of David Colturi . This six-part 2016 release follows the American – one of the standout cliff divers in the World Series over the previous decade – during a year on the road, which ultimately gets curtailed due to surgery.

12 Unfiltered

7 Min Reset vor der Saison Begleite Red Bull Cliff Diving-Star Rhiannan Iffland bei ihrem Trainingscamp in China vor dem Start in die Saison.

Follow Rhiannan Iffland during the 2019 Red Bull Cliff Diving World Series. It's the Australian’s fourth season in the competition, having incredibly claimed the overall title on each occasion. Despite new talent emerging, not only does Iffland still manage to reign supreme but, by the end of the five-part series, she’s going for an unprecedented perfect seven wins from seven.