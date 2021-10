Die Pros zeigen euch im Rahmen des Red Bull Flick die besten CS:GO Settings

Red Bull Flick Red Bull Flick returns for 2021, with custom maps …

Was könnte in einem Shooter wichtiger sein als ein gutes Aim? Jeder professionelle CS:GO Spieler investiert hierin viel Zeit, bis er sein Aim perfekt an seinen Spielstil angepasst hat.

CS:GO ist kein heftiges Echtzeit-Strategiespiel mit 50 Tastatur-Shortcuts, doch auch hier sollte alles schnell ausführbar sein. Die geeignete Tastaturbelegung bringt einiges an Effizienz mit sich. Snappi erläutert uns sein Layout: "Ich verwende C für Flashbangs, T für Rauchgranaten und V für Molotovs. Auch wechsle ich zwischem rechten und linken Auge mit den Maustasten 4 und 5."

