Auf Augenhöhe: Die besten Deutschrap-Kollabos von Rapperinnen und Rappern

Zwei riesige Kollabo-Songs haben in den letzten Wochen für Aufmerksamkeit und Klicks gesorgt, nicht nur, weil man so schwer aus dem Kopf bekommt, nein – auch die Besetzung ist interessant, denn in beiden Songs trifft jeweils eine Rapperin auf einen Rapper. Und was für Kaliber! Haftbefehl macht für „Conan & Xenia“ gemeinsame Sache mit Shirin David, während Capital Bra sich für die Ballade „Nicht verdient“ Verstärkung von Loredana holt. Allesamt Hochkaräter, irre erfolgreich und doch mit den unterschiedlichsten Vorgeschichten.