Zeitreise in die Nullerjahre: Deutschrap, deine Samples

Das Sample als bestgehütetes Geheimnis des HipHop-Producers – das war einmal. Schon in den späten 1990er-Jahren machte ein gewisser Sean „Puff Daddy“ Combs vor, dass Dreistigkeit siegen kann. Wie er in Überhits wie „Mo Money Mo Problems“ oder „I’ll Be Missing You“ einfach halbe Popsongs aus der 80er-Jahre-Rotation adaptierte, brachte ihm zwar nicht den großen Respekt der Underground-Community ein, dafür aber Charterfolge, die der HipHop-Welt vorher kaum vergönnt waren.

Heute, ein Vierteljahrhundert später, sieht man das zum Glück nicht mehr so eng, wenn es um freizügiges Sampling und die große Retro-Inspiration geht. Aber so deutlich wie im Deutschrap-Sommer 2022 war es vielleicht noch nie: Ein Hit ist ein Hit ist ein Hit. Willkommen zurück in den Nullerjahren.

01 Luciano „Beautiful Girl“ (2022) vs. Sean Kingston „Beautiful Girls“ (2007)

An „Beautiful Girls“ von Sean Kingston kam man 2007 einfach nicht vorbei. Der Song lief im Radio, im TV und überall sonst hoch und runter. Auch Luciano erinnerte sich offenbar an den Hit aus seiner frühen Jugend und nutzte die originale Hook in einer gepitchten Version an mehreren Stellen im Song. Der Drill-Beat gibt dem Ganzen einen zeitgemäßen Sound und vereint so Nostalgie mit dem Neuen – ähnlich, wie es schon das Musikvideo von Sean Kingston getan hat. Dass Sean Kingston sich selbst schon sehr ausgiebig an dem 1961er Klassiker „Stand By Me“ bedient hatte, sei zumindest am Rande erwähnt.

02 Shindy „Hot Summer“ (2022) vs. Monrose „Hot Summer“ (2007)

Der Sommer 2022 ist heiß – und der Sommer 2007 war es offenbar auch. Shindy beginnt den Song genau so, wie es schon Monrose getan haben: Mit einem gehauchten „Hot, hot, hot“, und dann rappt er noch „OZ bring it back“, bevor er die Hook des Originals selbst performt. Der Song unterscheidet sich allerdings von dem Monrose-Hit und klingt deutlich rougher.

03 Eunique „Alles (für dich)“ (2022) vs. Edward Maya & Vika Jigulina „Stereo Love“ (2009)

„Stereo Love“ war 2009 weltweit aus keinem Club wegzudenken und wird dank Euniques Stimme, etwas Autotune und einem härteren Bass neu zum Leben erweckt. Dabei besteht schon das Original aus verschiedenen Songs. Das Keyboard-Riff stammt aus dem 1996 erschienenen Song „Zalim“ von Sezen Aksu , während andere Teile auf dem Song „Bayatılar“ von Eldar Mansurov (1989) basieren.

04 Ion Miles (BHZ) „Powerade“ (2022) vs. MGMT „Kids“ (2007)

Der ikonische Indie-Welthit „Kids“ von MGMT liefert den Sound zum Song „Powerade“ von BHZ-Member Ion Miles. Nicht nur die musikalische Referenz, sondern auch das titelgebende Getränk macht den Nullerjahre-Flashback perfekt. Kleiner Profitipp: Auch in dem Travis-Rice-Snowboard-Blockbuster „That’s It That’s All“ spielt „Kids“ eine tragende Rolle.

05 Kontra K feat. Sido & Leony „Follow“ (2022) vs. Lykke Li „I Follow Rivers“ (2011)

Anstatt die ursprüngliche Hook einfach zu samplen, singt Leony den Pop-Refrain lieber selbst ein. Ein Remix des originalen „I Follow Rivers“ von Lykke Li erlangte damals spätestens rund um die Fernsehübertragung des Champions-League-Finale 2012 in Deutschland große Bekanntheit. Zehn Jahre später verschaffen Kontra K, Sido und Leony dem schwedischen Pop-Hit neue Aufmerksamkeit.

06 No Skool (Skoob102 & Stacks102) „Teenage Dirtbag“ (2022) vs. Wheatus „Teenage Dirtbag“ (2000)

No Skool ist das Rock-Projekt der 102 Boyz und die Jungs bedienen sich beim Pop-Rock-Klassiker „Teenage Dirtbag“ von Wheatus. Die Hook, Teile des Beats und sogar die Storyline des Songs entsprechen dem 2000er Original. Auch die Optik des Videos greift den Musikfernseh-Look der Ära auf. Insgesamt klingt die heutige Version jedoch deutlich rockiger und unterstreicht den Sound, den No Skool verfolgen.

07 Tream „3er BMW“ (2022) vs. ATC „Around The World“ (2000)

Von den ersten musikalischen Versuchen mit Cloud-Rap über Schlager-Rap hin zu den 2000er-Hits: Ungefähr so lässt sich der musikalische Werdegang von Tream beschreiben. Dabei ist der Rapper erst Ende der 1990er geboren und wurde so nicht unmittelbar von den Y2K-Radiohits beeinflusst. Trotzdem scheint es ihm „Around The World“ von ATC angetan zu haben. Anstatt rund um die Welt zu jetten, reicht es Tream aber, im 3er-BMW eine Dorfrunde zu drehen.

08 Art „Tagtraum“ (2022) vs. JoJo „Leave“ (2004)

Das 23Hours-Signing Art verwandelt den Nullerjahre-Hit „Leave“ von JoJo in einen verträumten 2022er-Sommertune. Die Melodie zieht sich durch den ganzen Beat von „Tagtraum“ und auch die Betonung in der Hook entspricht dem ursprünglichen Song. Die großen Breakup-Vibes lässt Art zu Hause und nimmt uns im Musikvideo mit in den Urlaub – anstatt wie JoJo zurück in die Schulzeit.

Rin x Bausa „Keine Liebe“ (2019) vs. Echt „Du trägst keine Liebe in dir“ (1999)

Haben Rin und Bausa den Trend vielleicht schon 2019 gesetzt? Bausa singt den Refrain der 1999er Ballade „Du trägst keine Liebe in dir“ von Echt und holt sie so aus dem verstaubten Musikfernsehen ins Streaming-Zeitalter. Anstelle von softem Herzschmerz-Sound geht es in „Keine Liebe“ aber deutlich vorwurfsvoller zu.

