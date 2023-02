Das waren die größten Deutschrap-Hits 2022

Steile These: Deutschrap ist immer nur so gut wie sein letztes Jahr. Denn was nützt uns alle Nostalgie, wem helfen alle Klassiker vergangener Jahrzehnte, wenn im Hier und Jetzt keine Hitze mehr geliefert wird? Nun, the kids are alright und wir müssen uns keine Sorgen machen. Denn was 2022 in den deutschen Charts und Streaming-Jahresauswertungen los war, trägt zigfach die Handschrift der kreativsten Musikszene des Landes.

Also Vorhang auf: Hier kommen die wichtigsten Deutschrap-Hits 2022!

01 Nina Chuba – Wildberry Lillet

Der Sommer 2022 trudelte gemächlich seinem Ende entgegen, da gab es kurz vor Herbst noch mal einen Knall und „Wildberry Lillet“ übernahm, nun ja, alles. Nina Chuba ist seitdem eine Sensation von TikTok bis auf die großen Festivalbühnen, Juju sprang auf den Remix, Marteria nahm sie kurzerhand mit auf Tour und Jan Delay nannte sie einen Jackpot und Gamechanger. Und was sollen wir sagen – sie haben allesamt recht und „Wildberry Lillet“ bleibt ein Staple in den Playlisten der Nation.

02 Luciano – Beautiful Girl

Diese dunkle Drill-Ballade dominierte nicht nur den Sommer 2022 – wir zitieren uns einfach mal selbst: „Anstatt eine gutgelaunte Sommerhymne in die Welt zu klimpern (…) nimmt Luciano uns im Sommer 2022 mit in eine sehnsüchtige Melancholie, in der er trotz Traumfrau und Lambo-Truck irgendwie doch immer allein bleibt. Gerade deswegen bleibt 'Beautiful Girl' über Monate hinweg im Ohr.“ Auch weit über das Jahr hinaus.

03 Sido – Versager

Sidos jüngstes Album „Paul“ ist eine Reise auf die dunkle Seite, es geht um Schmerz und Therapie, um Familie und den schwierigen Weg zu sich selbst. Das ist keine leichte Kost, gleichzeitig aber ein wichtiges Statement, so wie auch die Single „Versager“, in der Sido mit seinem Erzeuger abrechnet. So stark war Soundclash-Veteran schon lange nicht mehr in Form.

04 Domiziana – Ohne Benzin

So eigen, so konzentriert und so stylish wie Domiziana ist schon lange niemand mehr auf der Bildfläche erschienen – zumindest nicht, ohne dass es irgendwie gimmickhaft wirkte. Aber hier passt fraglos einfach alles, das entrückte Auftreten, Domizianas kontrollierte Stimme, der Drive in der Musik und ein Look, der nicht von dieser Welt ist. Hit.

05 Ion Miles – Powerade

Das Retro-Indie-Sample war 2022 fast schon eine Selbstverständlichkeit , wenn es um Deutschrap-Hits ging, aber selten saß es so bombenfest wie der MGMT-Pieps in dieser BHZ-Hymne . Von Schöneberg einmal um die ganze Welt und dann zurück zum Späti, so wie es sich gehört.

06 Liaze – Paradise

Apropos Retro-Indie-Sample, ne? Was Liaze hier aus dem Nichts und aus einem gut abgehangenen Coldplay-Klassiker für ein Epos gebaut hat, ist für sich betrachtet schon beeindruckend genug. Dass dann aber Coldplay höchstselbst auf eigener Stadiontour das neue „Paradise“ in ihre Show einbauen , ist ein unerwarteter Ritterschlag. Ach so, und wo hat Liaze das Ding aufgenommen? Genau, in den Red Bull Music Studios Berlin. Lieben wir.

07 Badmómzjay – Keine Tränen

Dass Badmómzjay in dieser Liste auftaucht, wird niemanden wundern, denn was für Jordy als halbwegs ruhiges Jahr durchgeht, reicht anderswo noch für ein, zwei Lebenswerke. Neben dem Red Bull Soundclash und diversen anderen Projekten bleibt „Keine Tränen“ als ihre Großtat für 2022 stehen, eine kleine Bestandsaufnahme einer steilen und unwahrscheinlichen Karriere, die Badmómzjay aufs Vogue-Cover und in den Pop-Olymp katapultiert hat.

08 Miksu/Macloud, t-low – Sehnsucht

Wenn wir strikt nach Videoklicks gehen, ist es „Sehnsucht“, aber „We Made It“ steht natürlich direkt daneben auf dem Treppchen: Der junge t-low und die Chefproduzenten Miksu/Macloud haben das Streaminggame 2022 mit diesen ewig jungen Hymnen gerockt, wenn wir das so sagen dürfen. Da kann man nur den Hut ziehen und ehrfürchtig schweigen. Obwohl, da war ja noch was …

09 Miksu/Macloud, Makko – Nachts wach

… ja, genau. Noch so einer für die Jahrescharts, wieder aus der Feder von Miksu/Macloud und diesmal mit Übertalent Makko als Hauptfigur, von dem wir bitte 2023 noch ganz viel mehr zu hören bekommen. Dankeschön.

10 Juju – Nie wieder sehen

Ja gut, Queen Juju hatten wir schon zum Einstieg als Wildberry-Gästin in dieser Liste, fair enough, aber das reicht einfach nicht. Denn „Nie wieder sehen“ zementierte kurz vor Jahresende noch mal ihren Status als der wichtigsten Figuren des Games an der Schnittstelle zwischen knallharter Rap-Sozialisation ( never forget SXTN ) und Mut zum Pop. Das war nämlich auch nicht immer selbstverständlich.

11 Ski Aggu – Party Sahne

Geht es euch an dieser Stelle auch so, dass nach all den Emotionen ein richtiger Partybanger an der Reihe wäre? Zum Glück kam zum Jahresende 2022 noch Ski Aggu vorbei und lieferte uns eine atzige Eskalationsnummer frei Haus – Disco Party Sahne, ihr wisst.

12 Badmómzjay, Bozza, Kool Savas, Sido – Nie mehr zurück

3 Min Badmómzjay, Bozza, Kool Savas und Sido: Nie mehr zurück (Weltpremiere) Live beim Red Bull Soundclash 2022

Wie sollte diese Liste bloß enden, wenn nicht mit dem Soundclash-Allstar-Track, der monatelang mietfrei in unseren Köpfen wohnen durfte? Vier Charaktere aus völlig unterschiedlichen Deutschrap-Generationen, die nichts bereuen und nur noch beste Tage haben – danke, dass wir dabei sein durften!