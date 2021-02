Die besten DJ-Sets 2021

Die DJs überall auf der Welt haben es 2021 alles andere als ruhig angehen lassen! Jeden Monat strömt eine neue, kaum zu bändigende Flut an DJ-Sets, Live-Sessions und Mixes ins Internet, die die Hörer stundenlang an ihre Kopfhörer und vor die Lautsprecher fesselt.

Januar 2021

Cassius Select - Dekmantel Podcast 316

Die Dekmantel-Mix-Reihe ist eine wahre Schatztruhe für grenzüberschreitende und exotische Sounds - mit dabei natürlich einige der beliebtesten Acts des niederländischen Festivals wie Teki Latex, VTSS und DJ Earl. Erst vor kurzem hat der kanadische DJ und Producer Cassius Select einen ausgefallenen Club-Mix veröffentlicht, der sich unmöglich in eine Schublade stecken lässt. Hüpfende und abwechslungsreiche Rhythmen, die nie chaotisch klingen - von ernsten Tunes bis hin zu schnellen Party-Beats: Dieses einstündige Set kombiniert raffiniert bunte und außergewöhnliche Sounds miteinander, ohne dabei gekünstelt oder erzwungen zu wirken. Cassius Select lebt heute in Hongkong, hat aber davor fast ein Jahrzehnt in Sydney verbracht, wo er sich mit einer Crew gleichgesinnter Produzenten zusammengefunden hat.

J.C. - Ilian Tape Podcast Series 058

Russell E.L. Butler - Juanita’s Mix 035