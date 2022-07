Die besten DJ-Mixes des Jahres 2022

Jennifer Cardini lebt House und Techno in jeder Faser ihres Körpers. Ihren Namen machte sie sich in Underground-Clubs in Paris, bevor sie sich zu einem der wichtigsten DJs im europäischen Raum entwickelte.

Am ersten Tag des Jahres 2022 strömten Tausende Party-People in das Coburg Velodrome in Melbourne, um eine Party der Extraklasse zu erleben: Sun Cycle. Begrüßt wurde das sommerliche Wetter, während man die höllischen Jahre davor endlich wegtanzen konnte.

Elias Mazian gehört zu den größten Talenten, die ihre Wurzeln in der fruchtbaren House-Szene von Amsterdam haben. Mit einem Sound, der holländische und marokkanische Einflüsse vereint, ist der DJ den gesamten europäischen Sommer 2022 über vollkommen ausgebucht. Dieser Mix zeigt ganz klar auf, warum das so ist. Er beginnt langsam und dezent, Mazian findet aber seinen Weg, um die House-Fans da draußen zufrieden zu stellen; mitunter hat das mit dem perfekt getimten Edit von Janet Jacksons "Together Again" zu tun.

