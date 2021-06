Die 5 denkwürdigsten DH-MTB-Runs aller Zeiten aus Leogang

), aber gleichzeitig ist er auch einer der schnellsten Tracks des Jahres und bietet so ziemlich alles, was das Rennfahrer-Herz höher schlagen lässt. Es gibt natürliche sowie künstliche und technisch anspruchsvolle Hindernisse, massive Jumps, Off-Camber-Kurven und richtig schnelle Steilkurven - und auf all diese Dinge treffen die Rider mit Warp-Geschwindigkeit!

hat bereits drei Siege auf ihrem Konto, Greg Minnaar zwei und viele andere Stars haben in Leogang jeweils einmal triumphieren können. Einige dieser Siege sind zeitlos und heben sich von den anderen ab und genau deswegen haben wir die besten 5 Runs in die folgende Liste gepackt. Mach dich gefasst auf erstklassige

Die Siegerliste von Leogang ist lang und liest sich wie das Who is Who des Sports:

hat vor ihrem Triumph in Leogang schon mehrmals an der Siegertür angeklopft. In den beiden Saisons zuvor wurde sie jeweils Zweite in Österreich. Als sie 2017 als Vorletzte ins Rennen startete, musste sie alles riskieren - und das machte sich bezahlt: Sie war über zwei Sekunden schneller als die damalige Führende

Doch als Hannah die Ziellinie überquerte, war sie 0,693 Sekunden langsamer als Seagrave. Was folgte war ein regelrechter Freudentaumel der Britin im Kreise ihres Teams und ihrer Familie. Für Seagrave löste sich mit diesem Triumph ein Knopf: Im selben Jahr gewann sie noch in Mont-Sainte-Anne und Val di Sole.

