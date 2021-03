Doch was für Risiken und Nebenwirkungen für Pro Gamer stecken hinter der leuchtenden Fassade dieser Milliardenindustrie? Wie geht es diesen Menschen am Abend vor dem großen Turnier? Und wie in aller Welt sind sie dorthin gekommen?

1. Playing Fields

erzählen uns dabei, was ihre Heimat im Bereich des Gamings so besonders macht.

2. Unfold

Diese Reihe begleitet Esport Stars abseits der großen Showbühnen bei ihren täglichen Routinen. In der jüngsten Episode erzählt uns Hunter von G2 (CS:GO) von seinen Anfängen in der Profiszene in Bosnien und Herzegovina, das zu der Zeit mit dem Wiederaufbau nach dem Krieg bschäftigt war. Die Hilfe seiner Eltern und die Ermutigung seines Cousins und Teamkameraden bei G2 Nikola ‘NiKo’ Kovač halfen ihm Fuß zu fassen.

3. Wreck or Get Rekt

4. Against The Odds

Against the Odds