Red Bull Racing ist das absolute Non-Plus-Ultra, wenn es um Boxenstopps geht.

und seit 2018 ging jeder Pit-Stop-Award an die Bullen. Also, wir haben es mit der schnellsten Boxenstopp-Crew hier auf der Erde zu tun - aber wie verhält sich das Ganze am Rande des Weltalls? Das Team organisierte einen Zero-G-Flug in einer gigantischen Iluschin II-76 und bewies, dass Red Bull auch bei Schwerelosigkeit nichts dem Zufall überlässt. Wirf einen Blick hinter die Kulissen beim russischen Kosmonauten-Training in Star City in Moskau und erlebe einen Boxenstopp, der nicht von dieser Welt ist.