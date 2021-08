spielt, bekommt auch reichlich Musik auf die Ohren. Ob im Menü oder in den verschiedenen Spielmodi - wir hören Soundtracks, die uns für immer im Gedächtnis bleiben. Teilweise sind es Songs, die bereits bekannt sind. Oft werden Lieder aber auch erst durch ihre Integration in FIFA populär. Mittlerweile gibt es unzählige Tracks, die FIFA-Fans immer mit dem Spiel in Verbindung bringen werden. Wir haben eine (schwere) Auswahl getroffen und präsentieren: Die besten 5 FIFA Songs aller Zeiten. Um mal ein Zitat von Rudi Völler etwas umzuwandeln: Wer diese Tracks nicht kennt, hat FIFA nie geliebt!

Jerk It Out war DER Song aus FIFA 2004. Die heute mehr als 150 Millionen Spotify Streams hat die schwedische Rock-Band Caesars mit Sicherheit auch dem virtuellen Fußballspiel von EA Sports zu verdanken. In Deutschland schaffte es Jerk It Out in die Top 100 der Charts. Bei diesem Song werden Erinnerungen wach - in meinem Fall an harte FIFA-Duelle im Kinderzimmer.