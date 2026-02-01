2026 steht ganz im Zeichen der Tag-Fighter. Fast alle bestätigten Releases für dieses Jahr nutzen Team-Mechaniken und Assist-Angriffe. Dennoch gibt es auch für Fans von 1-gegen-1-Matches neues Material. Und natürlich werden auch die aktuellen E-Sport-Favoriten Street Fighter 6, Tekken 8 und Fatal Fury: City of the Wolves weiterhin mit neuen Inhalten versorgt.

Aber hier wollen wir uns vor allem auf die neuen Spiele am Horizont fokussieren. Wir stellen euch fünf Fighting Games vor, auf die ihr euch 2026 freuen könnt.

01 2XKO

Release: Erschienen im Januar

Das Fighting-Game-Jahr 2026 ging direkt im Januar los. Nach mehreren geschlossenen und einer offenen Beta-Phase auf dem PC ist 2XKO, der League of Legends-Fighter, endlich in seiner Version 1.0 erschienen und damit nicht nur auf PC, sondern auch auf PlayStation und Xbox verfügbar.

Zum Start stehen euch 12 Charaktere zur Verfügung, aus denen ihr jeweils zwei für euer Team wählt. Während ihr immer die direkte Kontrolle über einen Champion erhaltet, steht euer Partner für Assist-Angriffe zur Verfügung oder lässt sich per Tag-Mechanik einwechseln. Das Gameplay von 2XKO ist schnell, vielschichtig und bietet Spielraum für einen kreativen Einsatz unterschiedlicher Duo-Kombinationen. Gepaart mit der Möglichkeit, die Spielweise eures Teams durch die Wahl einer Fuse noch weiter zu variieren, kann wirklich jede:r Spieler:in das Gameplay nach den eigenen Wünschen gestalten.

Der Einstieg in den Titel ist übrigens ziemlich einfach, denn 2XKO ist Free2Play. Ihr könnt das Game einfach herunterladen und ausprobieren. Einige Champions sind kostenlos spielbar, andere könnt ihr für Tokens freischalten, die ihr aber auch erspielen könnt.

Die E-Sport-Szene um 2XKO ist auch bereits jetzt in voller Fahrt. Entwickler Riot Games hat hier dank League of Legends und Valorant auch bereits die nötige Erfahrung und Infrastruktur. Noch haben sie etwas mit dem Balancing in ihrem ersten Fighting Game zu kämpfen, aber der Titel steht nun erst an seinem Anfang und hat noch massig Zeit sich zu entwickeln.

02 Invincible VS

Release: April 2026

Ein weiterer Tag-Fighter ist Invincible VS, der die gleichnamige Superhelden-Serie zur Vorlage hat. Hier bekämpfen sich allerdings keine Duos, sondern Teams aus gleich drei Charakteren. Die Action ist damit passend zur Show auch etwas blutiger als bei der zahmer ausschauenden Genre-Konkurrenz.

Erstes Gameplay von geschlossenen Beta-Tests wirkt noch etwas steif und erinnert von seiner Optik dadurch an die Spiele aus dem Hause NetherRealmStudios. Im Vergleich zu Mortal Kombat und Co. spielt sich Invincible VS allerdings etwas intuitiver und ermöglicht die absurden Combos und Block-Strings, für die Tag-Games bekannt sind. Für uns erinnert der Titel spielerisch im aktuellen Stadium am ehesten an Power Rangers: Battle for the Grid, welches sich innerhalb der Szene einige Fans hat.

03 Avatar Legends

Release: Sommer 2026

Ein Titel, der innerhalb der Fighting-Game-Community einen starken Wandel in Bezug auf seine Auffassung gemacht hat, ist Avatar Legends. Fans der zugrunde liegenden Animationsserie waren von Anfang an davon begeistert, wie sehr der Titel sich optisch an der TV-Show orientiert. Für andere sah das Spiel ein wenig wie ein “Flash-Game” aus. Zwar waren erste Gameplay-Szenen, welche in Trailern gezeigt wurden, vielversprechend und versprachen flashy Combos und spannende Movement-Optionen. Gerade letzteres scheint modernen Fighting-Games extrem zu fehlen.

Dann kam ein erster, geschlossener Alpha-Test und die Stimmung rund um Avatar Legends änderte sich komplett. Der Titel wandelte sich von einem Spiel, welches kritisch beäugt wurde, zum Liebling der Szene. Profis und Content Creator, die Hand anlegen konnten, lobten jeden Aspekt des Games: Das befriedigende Movement,die vielschichtigen Mechaniken und das großartige Spielgefühl. Da die Entwickler allen Alpha-Testern auch einen Trainingsmodus verfügbar gemacht hatten, sorgte dafür, dass die Streams zu Avatar Legends bereits jetzt spannende Matches gefüllt waren, und Combo-Brainstorming mit der Community möglich war.

Einer der Entwickler hinter Avatar Legends ist das Community-Mitglied Tabs. Er hatte sein Können für das Designen von Fighting-Game-Charakteren bereits in der Vergangenheit dadurch bewiesen, dass er zahlreiche Fighter für die PC-Version von Ultimate Marvel vs. Capcom 3 kreiert und als Mod zur Verfügung gestellt hatte. Zum Beispiel Asura aus Asura’s Wrath.

04 Marvel Tokon: Fighting Souls

Release: 2026

Wenn Arc System Works, die Schöpfer von legendären Fighting-Game-Reihen wie Guilty Gear und BlazBlue ein neues Spiel ankündigen, horcht die Szene natürlich auf. So war es auch bei Marvel Tokon: Fighting Souls. Der Hype wurde hier noch dadurch verstärkt, dass nach Dragon Ball Z nun aus dem Hause ASW ein weiterer Tag-Team-Fighter erscheint, der sich auf eine bestehende Lizenz stützt: In diesem Fall das Comic-Universum von Marvel. Spannend auch aus dem Aspekt, da normalerweise Capcom der Partner für die VS-Fighter aus der Marvel-Welt.

Marvel Tokon geht aber auch einen Schritt weiter als die “Vorgänger” der “Marvel vs.”-Reihe und erhöht die Teamgröße auf vier Mitglieder. Allerdings haben hier nicht alle Fighter einen eigenen Lebenspunktebalken. Stattdessen gibt es eine gesammelte Menge an HP. Ist diese aufgebraucht, verliert das gesamte Team.

Der initiale Hype um Marvel Tokon wurde nach den ersten beiden Betas etwas relativiert. Momentan gibt es noch keinen fixen Release-Termin für den Titel, also hat Arc System Works noch einige Zeit an den Mechaniken zu arbeiten. Aktuell stört sich die Community an den sehr uniformen Combo-Routen und dem etwas eintönigen Spielgefühl. Das alles wird unterstrichen von der Schwerfälligkeit im Movement, was eher an Guilty Gear Strive erinnert. Harter Tobak für Spieler:innen, die bei Marvel-Fighting-Games zackige Manöver erwarten.

05 Virtua Fighter 6

Release: TBD

Mittlerweile gibt es endlich auch Gameplay zum neuen Teil der Virtua Fighter-Reihe. Einen Release-Termin haben wir allerdings immer noch nicht. Zwar können wir natürlich hoffen, dass wir das Spiel noch dieses Jahr bekommen, aber realistisch ist vermutlich eher ein Erscheinen im Jahr 2027. Natürlich kann es immer sein, dass die aktuellen Gameplay-Szenen aus einem sehr alten Stadium sind und die Entwicklung schon wesentlich weiter vorangeschritten ist, als wir dachten. 3D-Fans können es kaum erwarten, dass Tekken 8 einen echten Konkurrenten bekommt. Viele stören sich an der sehr offensiven Struktur des aktuellen Tekkens und hoffen darauf, dass Virtua Fighter wieder einen höheren Fokus auf Neutral-Game und Defensive legen kann.