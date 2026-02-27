Diese Fitnesswettbewerbe bringen dich 2026 an deine Grenzen

Vergiss die Seitenlinie. Das ist das Jahr, in dem du dein Publikumsticket gegen einen Chip für die Zeitmessung eintauschst. In ganz Großbritannien und Europa hat sich die Fitnesslandschaft verändert. Hier reicht es nicht mehr aus, nur für die Ästhetik zu trainieren - jetzt trainieren wir, um den inneren Schweinehund zu überwinden!

Das liegt daran, dass hochtourige Fitnesswettbewerbe, bei denen deine Lungenkapazität und deine mentale Belastbarkeit eine ebenso wichtige Rolle spielen, jetzt im Mainstream angekommen sind. Noch besser: Viele Wettkämpfe sind zu Crossover-Events geworden, bei denen Wochenend-Fitnessjunkies und Elite-Profis auf demselben brutalen und unbarmherzigen Parcours die gleiche Luft atmen.

HYROX ist für alle © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Während sich die einen durch die gleichen lungenbrechenden Intervalle quälen, die Weltmeister:innen wie Jake Dearden von HYROX oder Laura Horváth vom World Fitness Project nur Stunden zuvor absolviert haben, genießen andere das taktische Teamplay beim Red Bull Gym Clash und ATHX.

Im Folgenden stellen wir dir sieben der besten Fitnesswettkämpfe auf der ganzen Welt vor, die dir helfen, deine Kraft und Fitness zu verbessern und gleichzeitig deine mentale Widerstandsfähigkeit zu stärken. Bist du bereit? Bereite dich darauf vor, herauszufinden, was passiert, wenn du deinen Motor in den roten Bereich bringst.

01 HYROX: Indoor-Fitness-Wettkampf, der Laufen und funktionelles Training kombiniert

Bei den HYROX-Stationen geht's zur Sache © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool

Wann: Ab Januar 2026

Wo: London, Glasgow, Manchester, Nizza, St. Gallen, Bilbao, Turin, Wien, Kattowitz, Kopenhagen und mehr

Was: Ein globaler Indoor-Fitness-Wettkampf, der 8 Kilometer Laufen mit 8 funktionellen Trainingsstationen kombiniert. Dabei wechseln sich ein 1 km-Lauf und eine funktionelle Übung ab, die jeweils acht Mal wiederholt wird .

Wer: Jeder, angefangen beim Fitness-Enthusiasten bis hin zum Elite-Profi. Die Teilnehmer:innen treten in standardisierten Kategorien an: Open (Standardgewichte), Pro (Schwergewichte), Doubles (Paare) und Relay (Viererteams). Für die allgemeine Teilnahme gibt es keine Qualifikationsanforderungen.

Weitere Infos: Bei HYROX folgt jedes Rennen demselben globalen Plan: 8 Kilometer Laufen und 8 funktionelle Trainingsstationen. Du läufst 1 km, absolvierst eine Station und wiederholst das Ganze, bis du die Ziellinie überquerst. Für diejenigen, die sich mit einem Wingman messen wollen, ist das Doubles-Format genau das Richtige, denn hier trifft Strategie auf Leid. Du und dein Partner laufen alle 1 km zusammen und bleiben dabei innerhalb von 15 Sekunden, aber ihr könnt das Pensum an den Stationen so aufteilen, wie ihr wollt. Ein Partner kann den Schlitten schieben, während sich der andere erholt, oder ihr könnt die Wallballs in Hochgeschwindigkeitsschüben absolvieren. In jedem Fall geht es bei HYROX um taktische Synchronisation und das Management deiner Herzfrequenz.

Preis: Rund 145 € (Einzel), 140 € (Doppel)

02 Red Bull Gym Clash: Energiegeladene globale Gym Team Battles

Beim Red Bull Gym Clash geht es um Teamwork © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

Wann: Ab März 2026

Was: Eine energiegeladene globale Fitnessserie, bei der die Fitnessstudios gegeneinander antreten, um zu beweisen, dass sie die stärksten Athlet:innen haben. Der Wettbewerb fordert die Teams in vier anspruchsvollen Phasen heraus: Auswahl, nationale Qualifikationen, nationale Finals und ein Weltfinale in Ägypten. Beim Red Bull Gym Clash werden rohe Kraft, Ausdauer, technisches Können und Strategie getestet.

Wer: Fitnessstudiomitglieder:innen und Fitnessbegeisterte, die in gemischten Viererteams (zwei Männer und zwei Frauen) antreten. Um sich für die nationalen Phasen zu qualifizieren, müssen die Athlet:innen seit mindestens sechs Monaten Mitglied in dem Fitnessstudio sein, das sie vertreten, und über 18 Jahre alt sein.

Mehr Infos: Beim Red Bull Gym Clash wird der Erfolg durch die Gesamtleistung des Teams und nicht durch individuelle Held:innentaten bestimmt. Das Format besteht aus einer Reihe von hochintensiven Trainingsblöcken: einem 10-minütigen Krafttest (z. B. eine maximale Kniebeuge mit 3 Wiederholungen), einem 20-minütigen Ausdauer-AMRAP (eine Kombination aus Rudern und synchronen Hantelbewegungen) und einer 10-minütigen Skill Ladder. Die Teams müssen sich synchron bewegen und die Übergänge perfekt meistern, denn die Gesamtpunktzahl aller vier Athlet:innen entscheidet, wer weiterkommt. Es ist ein taktischer Kampf um den Umgang mit Ermüdung, bei dem der Ruf deines Fitnessstudios gegen 28 andere Länder um den Titel des größten Gyms der Welt auf dem Spiel steht.

Preis: Die Teilnahme ist kostenlos (über die Auswahlveranstaltungen der Fitnessstudios)

03

Wann: Drei Stationen im Laufe des Jahres, einschließlich einer Abschlussveranstaltung. Die genauen Daten und Stationen wurden noch nicht bekannt gegeben.

Wo: Das WFP-Finale 2026 findet in Kopenhagen statt

Laura Horváth hat den ersten World Fitness Project-Titel gewonnen © Esben Zøllner Olesen/Red Bull Content Pool Jede Veranstaltung schafft ein Gleichgewicht zwischen Höchstleistung und Gemeinschaftsmomenten

Was: Eine wettbewerbsorientierte Fitnessliga mit einem neuen Ansatz für die Struktur von Functional-Fitness-Wettbewerben. Das WFP soll professionelle und alltägliche Athlet:innen zusammenbringen. Bei jeder Veranstaltung treten über 500 Teilnehmer:innen an, die ein Gleichgewicht zwischen Höchstleistung und gemeinschaftlichen Momenten schaffen.

Wer: Während Athlet:innen wie Victor Hoffer , Laura Horvath und Noah Ohlsen am WFP Pro Roster teilgenommen haben, bietet die "Rec League" alltäglichen Athlet:innen auf der ganzen Welt vierteljährliche Ziele und ein frisches Programm in einem flexiblen Format, das mit jedem Zeitplan vereinbar ist.

Mehr Infos: Die Liga folgt einem Tour-Stopp-Format und versucht, den Sport zu professionalisieren, indem sie einer ausgewählten Gruppe von Spitzenathlet:innen, die über die gesamte Saison hinweg antreten, Profiverträge anbietet. Nach dem Motto "von Athlet:innen für Athlet:innen" will die WFP eine engere Verbindung zwischen den Sportler:innen und der Fitness-Community schaffen.

Preis: TBD

04 Die Turf Games

Wann: Ab Februar 2026

Wo: London, Manchester, Glasgow, Dublin, Malaga und mehr

Was: Ein teambasiertes Functional-Fitness-Festival, das die Atmosphäre des traditionellen Mannschaftssports in die Turnhalle bringt. Das Format legt den Schwerpunkt auf "hybride Fitness " - eine Mischung aus Kraft, Kondition, Leistung und Geschwindigkeit - in vier bis fünf hochintensiven Workouts pro Veranstaltung.

Ein unerbittlicher Test des Tempos und des Motormanagements, bei dem ihr als Einheit gewinnt oder verliert.

Wer: Das Programm ist für Teams unterschiedlicher Größe und Zusammensetzung geeignet. Bei den Flaggschiff-Winter- und Sommerfestivals treten in der Regel gemischte Sechserteams (drei Männer und drei Frauen) an, während beim Format "Fittest in the City" Viererteams antreten. Die Teilnehmer:innen werden nach ihren Fähigkeiten in drei Kategorien eingeteilt: Everyday (Einsteiger:innen), Intermediate (erfahrene Sportler:innen) und Elite (die Besten der Besten).

Weitere Infos: Bei den Turf Games geht es um Inklusion und Kameradschaft. Auf anspruchsvolle Bewegungen wie Muscle-Ups oder schweres olympisches Heben wird verzichtet, damit der Fokus auf Teamwork und Leistung liegt. Für diejenigen, die ihre kardiovaskulären Grenzen testen wollen, bietet das Unterformat Turf ENGINE einen reinen Ausdauerlauf. Bei diesem 45- bis 60-minütigen Spießrutenlauf dreht sich alles um "die Maschinen": SkiErg, Rudern, Radfahren und Assault Bike, unterbrochen von Laufen und Burpee-Weitsprüngen. Es ist ein unerbittlicher Test des Tempos und des Motormanagements, bei dem ihr als Einheit gewinnt oder verliert.

Preis: Ab € 110 pro Person (basierend auf € 650 für ein Team von 6 Personen)

05 ATHX: Kontinuierlicher funktioneller Fitness-Benchmark für alle Leistungsstufen

Wann: Ab Januar 2026

Wo: London, München, Madrid, Mailand, Paris, Berlin, Dublin, Glasgow, Kopenhagen, Birmingham, Barcelona, Marseille, Liverpool, Amsterdam

Was: Ein 2,5-stündiges, kontinuierliches Functional-Fitness-Erlebnis, das in sechs verschiedene Zonen unterteilt ist. Der Wettbewerb zielt auf drei Hauptpfeiler ab: Kraft (Kreuzheben), Ausdauer (Laufen und Rudern) und metabolische Kondition (Metcon X). Er soll ein wiederholbarer Maßstab für die Allround-Athletik sein.

Wer: Athlet:innen aller Leistungsklassen, die in drei Kategorien antreten: Lite, ATHX und Pro. Die Teilnehmer:innen können als Einzelpersonen oder in Paaren (männlich, weiblich oder gemischt) antreten. Das inklusive Format ist für Fitnessstudio-Besucher:innen, Hybrid-Athlet:innen und Profis gleichermaßen geeignet und bietet skalierbare Bewegungsstandards.

Mehr Infos: Bei ATHX trittst du auf einem strukturierten Rundkurs gegen deine eigenen früheren Bestzeiten und die Uhr an. Du beginnst mit einer 30-minütigen Aufwärmzone, bevor du in der Kraftzone maximale Wiederholungen bei Verbundübungen wie Kniebeugen und Kreuzheben machst. Nach einer kurzen 10-minütigen Pause in der Refuel Zone gehst du in die Endurance Zone, wo du mit hoher Leistung läufst und ruderst. Nach einer 30-minütigen Pause in der Erholungszone, die mit modernster Technik ausgestattet ist, gipfelt das Event in Metcon X, einem hochintensiven funktionellen Zirkeltraining mit Sandsacktragen, doppelten Hantelbewegungen und Boxsprüngen. Bei den Paaren liegt die Strategie darin, wie du das Metcon-Volumen aufteilst, um die maximale Geschwindigkeit zu halten.

Preis: €110 (Einzelpersonen), €220 (Paare)

06 Wings for Life World Run: Die bewegte Ziellinie - Herausforderung für alle Fähigkeiten

Wann: Ab Mai 2026 (das genaue Datum variiert je nach Flagship Run)

Wo: Globale Flagship Runs und virtuelle Teilnahme über die Wings for Life World Run App

Viel Freude beim Wings for Life World Run in Ljubljana, Slowenien © Wings for Life World Run

Was: Anders als bei einem typischen Straßenlauf gibt es beim Wings for Life World Run eine bewegliche Ziellinie, das sogenannte Catcher Car. Dreißig Minuten nach dem Start nimmt das Catcher Car die Verfolgung auf und überholt eine:n Läufer:in und Rollstuhlfahrer:in nach dem anderen, bis alle eingeholt sind. Das bedeutet, dass du nie genau weißt, wann dein Rennen zu Ende ist, was es zu einem einzigartigen Test für Ausdauer, Strategie und mentale Konzentration macht. Die Teilnehmer:innen können entweder bei den offiziellen Flagship Events der Stadt mitlaufen oder virtuell über die App, die das Catcher Car simuliert und mit Audioanweisungen für ein interaktives Erlebnis sorgt.

Wer: Läufer:innen und Rollstuhlfahrer:innen aller Leistungsstufen. Das Rennen ist so konzipiert, dass jeder so lange mitmachen kann, wie er vor dem Catcher Car bleiben kann. Im Jahr 2025 vereinte die Veranstaltung 310.917 Teilnehmer:innen in 68 Ländern und verband Flagship Runs und App Runs zu einer globalen Bewegung.

Mehr Infos: Der Wings for Life World Run ist nicht wegen der Hindernisse oder der Geschwindigkeit extrem, sondern weil die Strecke ohne Ende ist und die körperliche und geistige Ausdauer der Teilnehmer:innen auf die Probe stellt. Du gibst dein Tempo vor, denn du weißt, dass die Ziellinie hinter dir her ist, was jeden Kilometer zu einem strategischen Kampf macht. Die jüngsten Gewinner der Ausgabe 2025 haben außergewöhnliche Ausdauer bewiesen:

Jo Fukuda (Japan, Fukuoka): 71,67 km

Esther Pfeiffer (Deutschland, München): 59,03km

Das Wings for Life World Run Catcher Car überholt die Läufer:innen in Wien © Philipp Greindl for Wings for Life World Run

Die Veranstaltung zeigt auch bemerkenswerte menschliche Geschichten, wie die von David Mzee aus der Schweiz, der 2019 390 m gelaufen ist, nachdem er sich von einer Rückenmarksverletzung erholt hatte, was den inspirierenden und integrativen Charakter des Rennens verdeutlicht. Die Startzeit ist weltweit zeitgleich (11:00 UTC), so dass die Teilnehmer:innen den Nervenkitzel über alle Zeitzonen und Klimazonen hinweg gemeinsam erleben.

Preis: 25 €