Die besten 5 Red Bull Flugtag-Flüge aller Zeiten

Wenn waghalsiger Mut, fantasievolle Technik und sensationelle Theatralik aufeinandertreffen, kann das nur eines bedeuten: die (Sturz-)Piloten des Red Bull Flugtags gleiten wieder durch die Lüfte.

Einmal im Jahr trifft sich eine Gruppe von Schwerkraftverweigerern, um sich bei einem der unterhaltsamsten Wettkämpfe unserer Zeit von einer Rampe ins kühle Nass zu stürzen -- mit dem Ziel, so weit wie möglich zu schweben. Um dir einen besseren Eindruck davon zu vermitteln, was dich bei der nächsten Ausgabe erwartet, stellen wir dir hier 5 Teams aus der ganzen Welt vor. Jedes der Teams hat in der Vergangenheit mit einer einzigartigen Kombination aus Verstand, Witz, Kreativität und Kameradschaft überzeugt und sich mit ihren Flügen in die Herzen der Fans geflogen.

01 Flying Rhino - Wien, Österreich (2021)

Im Jahr 2021 kehrte der Red Bull Flugtag nach neun langen Jahren Pause an den Ort zurück, an dem 1992 alles begann: Wien, Österreich. Insgesamt waren es 40 wagemutige Teams, die zusammenkamen, um dieses Spektakel der besonderen Art zu ermöglichen, aber vor allem ein Team (die Gewinner des Nachhaltigkeitspreises) will uns einfach nicht mehr aus dem Kopf gehen. Die Lehrlinge von Zellstoff Pöls begannen ihre Flugtag-Reise ursprünglich als eine Teambuilding-Übung, was damit endete, dass Teamleiter Thomas Schaffer ein regenbogenfarbenes Nashorn steuerte, das vollständig aus chlorfrei gebleichtem Sulfatzellstoff und Kraftpapier hergestellt wurde. Unter dem Gejohle der Fans segelten die 100 % recycelbaren Nashörner dann ins kühle Nass.

02 Air Pug - Portland, Oregon (2015)

Mit Absurdität kann man es in diesem Wettbewerb ziemlich weit bringen. Die Teams werden nämlich nicht nur nach der zurückgelegten Entfernung, sondern auch nach ihrer Kreativität und ihrem Können beurteilt. Es ist also nicht ungewöhnlich, dass diejenigen, die technisch gesehen nicht am weitesten geflogen sind, dennoch beachtlichen Ruhm erlangen. Das Team aus Portland, Oregon, ist ein Paradebeispiel: Es hat absolut nichts auf die Technik gesetzt, und doch sind wir sieben Jahre später hier und würdigen ihren Erfolg beim Red Bull Flugtag. Und warum? Nun, man sieht eben nicht alle Tage einen riesigen Mops, der sich -- gesteuert von einem Menschen -- von einem Pier ins Meer stürzt. Die fehlenden Flügel oder die Absage an jegliche Bemühungen, den Mops am sofortigen Absturz zu hindern, war retrospektiv betrachtet wohl der Schlüssel zum Ikonenstatus dieses Teams.

03 iii - Zürich, Schweiz (2016)

Obwohl die kreativen und unterhaltsamen Elemente beim Red Bull Flugtag nicht unterschätzt werden dürfen, bedeutet das nicht, dass die vielen genialen technischen Leistungen, die dieser Wettbewerb im Laufe der Jahre hervorgebracht hat, unter unserem Radar geblieben sind. Im Gegensatz zu Air Pug hat das Team iii aus Baar in der Schweiz die Zuschauer am Zürichsee 2016 mit einem Flug beeindruckt, der schon fast zu perfekt war, um wahr zu sein. Ihr einzigartiges Flugobjekt schwebte beeindruckende 55,5 Meter über den See, nachdem es von den mächtigen Teammitgliedern mit Vollgas an den Rand des Stegs geschoben wurde. Man konnte nur hoffen, dass die Pilotin ihren Reisepass bei sich hatte, falls ein überraschender Windstoß sie über die Landesgrenze katapultierte.

04 Blank Space - Hong Kong, China (2016)

Bei ihrer Rückkehr zum Red Bull Flugtag, nachdem sie bereits zweimal in den Top 3 gelandet waren, waren unsere Erwartungen an Blank Space ziemlich astronomisch. Glücklicherweise wurden wir nicht enttäuscht. Inspiriert vom Film "Mars Attacks!" aus dem Jahr 1996 konstruierte dieses intergalaktische Team ein UFO inklusive Kostüme, die eine lobenswerte Hommage an den Tim Burton-Kultklassiker darstellten. Optisch war die Kreation so aufsehenerregend, dass sie leicht in die Fußstapfen von Air Pug hätten treten können -- nur dass sie es auch tatsächlich geschafft haben, zu fliegen. Während das Publikum noch versuchte, jedes Detail des außerirdischen Ensembles zu erfassen, ließen sie ihren ernannten Piloten und ihr Raumschiff in würdigen 15 Metern Höhe vom Pier starten. Was für Flug!

05 The Chicken Whisperers - Kalifornien, USA (2013)

Natürlich könnte diese Liste nicht vollständig sein, ohne das beeindruckende Federvieh zu erwähnen, das 2013 den Weltrekord beim Red Bull Flugtag gebrochen hat und ihn seither in den Klauen hält. Die fünf aus Palo Alto, Kalifornien, stammenden Luft-, Raumfahrt- und Maschinenbauingenieure trafen sich in Long Beach, um mit den Flügeln zu schlagen, mit den Schwanzfedern zu wackeln und den Himmel zu erobern - was sie nicht wussten, war, dass sie auch Geschichte schreiben würden. Unter der Leitung von Laura Shane flog das Flugzeug des Teams mit einer Leichtigkeit, um die es ein Adler beneiden würde, satte 78,64 Meter (im Vergleich zum bisherigen Rekord von 69,8 Metern). Mit der Landung auf dem Pazifischen Ozean unter der Sonne Kaliforniens und vor 110.000 Zuschauern bewiesen die Hühnerflüsterer ein für alle Mal, dass kein Küken zu klein und kein Traum zu groß ist, um zu fliegen.