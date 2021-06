Das sind die 8 besten FMX-Videos von Red Bull

Hier holst du dir die Action mit Stars wie Tyler Bereman , Tom Pagès , Travis Pastrana und Robbie Maddison . Lass dich von den FMX-Trickstern verzaubern!

1. Tom Pagès' herausragender Run bei Red Bull X-Fighters in Madrid

Tom Pagès ist der kreativste Rider im Freestyle-Sport und sein atemberaubender Run während der Red Bull X-Fighters World Tour 2015 kommt der Perfektion schon ziemlich nahe. Anstatt Backflips zu performen, tanzt Pagès regelrecht durch den Himmel, legt Pirouetten auf seinem Bike hin und landet mit herausragenden Moves wie Tsunami Indy, Bike Flip und Alley-Oop Flair. 2015, die Goldmedaille der X-Games bereits in der Tasche, reiste Pagès in die Arena de las Ventas in Madrid, performte in einer einzigartigen Nacht seine Jumps und Tricks und holte sich spektakulär den Sieg gegen seinen alten Rivalen Levi Sherwood. Hier siehst du die fabelhafte Performance noch einmal.

Der Siegeslauf von Tom Pagès 2015

2. Ein frischer Wind

Mehr Innovationsgeist von Pagès, dieses Mal betrifft das aber die Art und Weise, wie wir FMX sehen. Tom holt sich den Instagramer Tom Panaiva - a.k.a. Tomz FPV , ein Drohnenexperte mit einzigartigen Flugskills - an Bord, um mit ihm auf seinem Gelände in Girona (Spanien) einen nie zuvor gesehenen FMX-Run zu drehen. Hier werfen wir einen Blick hinter die Kulissen, mit den beiden Hauptpersonen und dem Produktions-Team, und finden heraus, wie vier Drehtage und jede Menge Erfahrung notwendig waren, um den einminütigen Clip fertigzustellen.

Follow Me

3. Robbie Maddison und Tyler Bereman im Verkehr von LA

Durch den Verkehr von LA kommt man nur schwer. Du kannst die Barrington runter zur 10 nehmen, in Fourth und Colorado abfahren und endest am Ende dennoch in Inglewood - außer du heißt Robbie Maddison oder Tyler Bereman. Diese Jungs tauschen den Truck gegen ihre Bikes und unternehmen eine high-speed FMX-Tour durch Downtown, Los Angeles, während sie einen Trick und Stunt nach dem anderen hinlegen und mit einem spektakulären Jump runter zum LA-River endlich ankommen.

Duct Out

4. Tyler Beremans Imagination-Runs - wild und einzigartig

Tyler Bereman baut den herausforderndsten FMX-Track, indem er seine ganze Imagination in ein Feld in Kansas, USA, packt. Unterstützt wird er dabei vom Meister-Builder Jason Baker. Mit massiven Jumps, Quarter-Pipes und einigen Freestyle-Sektionen lädt Tyler auch seine Kumpel aus der Welt des Motocross, Supercross und FMX ein, um für die Judges Robbie Maddison und Jeremy "Twitch" Stenberg zu performen.

Red Bull Imagination

5. Purer Spaß am Indianapolis Motor Speedway

Heißt du Travis Pastrana, dann öffnen sich dir einige Türen, darunter auch der berühmte Indianapolis Motor Speedway. Pastrana borgt sich die Schlüssel zum berühmten Ziegelwerk und macht sich gemeinsam mit dem Indy 500-Sieger Alexander Rossi und Nitros Circus-Star Gregg Duffy auf, um das Areal zum MX-Spielplatz zu machen - im Rallycross-Auto, im IndyCar und auf dem FMX-Bike. Das Highlight: ein Triple-Jump, bei dem Pastrana über Rossis Auto springt, während Duffy über beide hinweg fliegt.

Keys to the Track

6. Rob trifft auf den einzigartigen Tom Pagès

Tom Pagès ist ein komplexer Charakter. Er ist bekannt für seinen zurückgezogenen Charakter, weshalb er das Rampenlicht eher scheut. In Wettbewerben zeigt sich sein Charakter dann von einer ganz anderen Seite. Seine kreative Herangehensweise zur FMX-Disziplin ist das Resultat seiner Sorge, dass der Sport immer mehr darauf reduziert wird, gefährliche Backflips zu machen - etwas, dass bei vielen großen Athleten bereits zum Tod geführt hat, darunter auch sein Freund und Held Eigo Sato. Rob Warner besucht Pagès auf seinem Grundstück in Spanien, um auf die Höhen und Tiefen seiner Red Bull X-Fighters-Karriere einzugehen. Ein faszinierender Einblick in das Leben eines der größten FMX-Profis der Welt.

Rob Warner trifft Tom Pagès in Spanien

7. Das ist Levi Sherwoods FMX-Spielplatz

Im Jahr 2009 stürmte der 17-jährige Levi Sherwood ins FMX-Rampenlicht - und das mit einem Sieg bei seinem Debüt in der Red Bull X-Fighters World Tour. Massive Jumps garnierte er mit Skills und Athletik - eine Kombination, die das, was auf einem FMX-Bike möglich ist, neu definierte. Sherwood wurde der erfolgreichste Rider in der Geschichte der World Tour. Sitzt er einmal nicht auf dem Motorrad, gehört der Neuseeländer aber eher zur ruhigeren Sorte.

Rob Meets Levi Sherwood

8. Tyler Beremans Moto Sandbox

Im Jahr 2018 zog sich Tyler Bereman nach einem Crash in Australien heftige Verletzungen zu. Er aber kämpfte sich zurück und holte sich im Folgejahr Gold bei den X-Games. Sein erstes Projekt nach seinem Comeback bestand darin, einen FMX-Film zu drehen - "Fundamentals" . In diesem Clip siehst du eine Montage aus Material, das hinter den Kulissen gedreht wurde. Du erlebst, wie sich Tyler an einen völlige neuen FMX-Run herantastet und wenn du wissen willst, wie viel Leidenschaft und Skills es braucht, um ein Pro zu werden, dann bist du hier goldrichtig.

Tyler Bereman verwandelt die Moto SandBox in einen Freeride-Spielplatz