Gaming-Ausblick 2022: Das erwartet uns im neuen Jahr

Das Gaming-Jahr 2021 neigt sich dem Ende entgegen. Wir konnten uns über Perlen wie It Takes Two, Halo Infinite und Psychonauts 2 freuen. Doch 2022 startet ebenfalls mit ein paar hochkarätigen Spiele-Krachern. Über das ganze Jahr verteilt erwarten uns Highlights aus den unterschiedlichsten Genres. Wir haben euch ein paar Titel herausgepickt, die ihr im Auge behalten solltet.

Pokémon-Legenden: Arceus

Release: 28. Januar 2022

Pokémon-Fans wünschen sich schon lange, dass die übliche Formel der Spielereihe etwas aufgebrochen wird. Pokémon-Legenden: Arceus verspricht genau das. Hier erleben Spieler eine Welt, lange bevor Trainer ihren erste Fuß in die hohen Gräser von Kanto und Co. setzen konnten. Inklusive der Möglichkeit euch frei auf dem Rücken eur Monster-Gefährten zu bewegen.

Dying Light 2: Stay Human

Release: 4. Februar 2022

Einige Male wurde der Nachfolger zu Dying Light verschoben. Am vierten Februar erscheint der Titel endlich und bietet, wenn man den Trailern glauben darf, den gewohnten Mix aus Open World-Zombie-Action und Parkour. Allerdings hat sich Dying Light 2: Stay Human auch den am härtesten umkämpften Monat des Jahres 2022 für seinen Release ausgesucht.

Horizon Forbidden West

Release: 18. Februar 2022

Der erste Juggernaut des Jahres erscheint am 18. Februar. Horizon Forbidden West ist der Nachfolger des Sony-Hits aus dem Jahre 2017. Der Open-World-Titel musste sich damals seinen Release-Slot mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild teilen. Und trotz des immensen Erfolgs des Nintendo-Epos, konnte auch Horizon Zero Dawn zahlreiche Spieler begeistern. Dieses Mal stellt sich der Titel allerdings einem noch mächtigeren Gegner.

Elden Ring

Release: 25. Februar 2022

Elden Ring wurde auf den Game Awards zum “Most anticipated Game” gewählt. Massen an Spielern können es kaum erwarten in die Welt des neuen From Software-Games einzutauchen. Jedes Spiel der Dark Souls-Schmiede war bisher ein Erfolg. Zuletzt konnte Sekiro: Shadows Die Twice in seinem Release-Jahr mehrere Game of the Year-Awards abstauben. Viele blicken mit hohen Erwartungen auf den Erscheinungstermin von Elden Ring und werden in diesem Zeitraum wenig Platz für andere Spiele haben.

Gran Turismo 7

Release: 4. März 2022

Früher war Gran Turismo der Platzhirsch unter den Konsolen-Rennsimulationen. Ein Titel, welcher der Reihe mittlerweile von Forza Motorsports streitig gemacht wurde. Allgemein gibt es wesentlich mehr Konkurrenz in diesem Genre. Die Hoffnung, dass Gran Turismo 7 die Serie zurück zu alten Höhen führt, ist aber groß.

Tunic

Release: 16. März 2022

Es ist schon eine ganze Weile her, seit wir die ersten Bilder des süßen Zelda-Likes gesehen haben. Zuletzt konnten sich neugierige Spieler dank einer kurzen Demo ein erstes Bild von Tunics Gameplay machen. Auf den Game Awards wurde dann endlich der Release-Termin am 16. März bestätigt.

Starfield

Release: 11. November 2022

Satrfield, das kommedne Space-Epos von Bethesda, soll einer der großen Xbox-Aufhänger des Jahres werden. Obwohl noch nicht viel über den Titel bekannt ist, wurde bereits ein fixer Release-Termin am 11. November angekündigt. Ob sich dieses Datum halten lässt, muss sich erst noch zeigen. Im Sommer wissen wir wohl mehr.

Forspoken

Release: Frühjahr 2022

Neue IPs sind immer etwas aufregendes. Forspoken machte von Anfang an danke seiner tollen Optik einen guten Eindruck. Umso mehr Gameplay wir von dem Titel zu sehen bekommen, umso gespannter sind wir auf den Release im Frühjahr 2022. Movement und Combat wirken dynamisch und variantenreich.

Ghostwire: Tokyo

Release: Frühjahr 2022

Shinji Mikami ist der Urvater des Horrors. Der Schöpfer von Resident Evil hat sich einst mit dem Studio Tango Gameworks selbständig gemacht. Ghostwire: Tokyo ist ein Projekt, welches der Grusel-Altmeister schon lange realisieren wollte. Hier scheint der Fokus wesentlich mehr auf Action zu liegen, als in vielen seiner bisherigen Titeln aus diesem Genre. Da er aber auch bereits an Vanquish, P.N. 03 und Devil May Cry gearbeitet hat, ist auch dieses Feld für ihn nicht unbekannt.

DNF Duel

Release: Sommer 2022

Erst neulich konnte die Fighting Game-Adaption zum beliebten 2D-Brawler Dungeon Fighter Online eine erfolgreiche Open Beta verbuchen. Im Rahmen derer wurde auch der Release von DNF Duel auf den Sommer 2022 festgelegt. Scheinbar erwarten Spieler dann mindestens drei weitere Charaktere, die in der Beta noch nicht spielbar waren.

Sea of Stars

Release: Winter 2022

Chrono Trigger zählt nach wie vor zu den großen Meisterwerken der jRPG-Welt. Nachdem die Schöpfer von The Messenger eine erfolgreiche Hommage zu Ninja Gaiden und Shinobi geschaffen haben, widmen sie sich nun dem Rollenspiel-Hit. Sea of Stars ist von seinem Gameplay ganz klar an das Super Nintendo-Game angelehnt. Sie konnten Sogar Yasunori Mitsuda, den Composer der Soundtracks von Chrono Trigger und Chrono Cross, für sich gewinnen.

Triangle Strategy

Release: 2020

Wer es lieber strategisch mag, den erwartet in 2022 Triangle Strategy. Der neue Titel der Octopath Traveler-Macher emuliert die Vibes von Spielen wie Final Fantasy Tactics und Tactics Ogre. Alles gepaart mit dem atemberaubenden Stil, der auch schon Octopath Traveler von der Konkurrenz abgehoben hatte.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Release: 2022

Mit Breath of the Wild hat Nintendo im Jahr 2017 der The Legend of Zelda-Reihe neuen Wind verschafft und ein Spiel veröffentlicht, dass viele seiner preisgekrönten Vorgänger in den Schatten stellen konnte. Dementsprechend sind auch die Erwartungen für seinen Nachfolger entsprechend hoch.

Bayonetta 3

Release: 2022

Platinum Games sind die Meister der stylischen Action. Die Bayonetta-Spiele sind exzellente Beispiele dafür, wie sehr die Entwickler das Genre verstehen. Natürlich warten Fans aus diesem Grund bereits seit vielen Jahren auf das angekündigte Bayonetta 3. 2022 soll die Wartezeit endlich vorbei sein und wir können die Umbra-Hexe auf ihr neustes Abenteuer begleiten.

God of War Ragnarok

Release: 2022

Kaum einer hat damit gerechnet, dass das Reboot von God of War so schnell einen Nachfolger bekommt. Aber 2022 soll es anscheinend soweit sein. Mit Ragnarok erzählen Santa Monica Studio, wie die Geschichte um Krathos und seinen Sohn Atreus weitergeht.