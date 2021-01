Gaming Rekorde: Eve Online

2003 erschien mit EVE Online das erste Werk des Isländischen Spielestudios CCP, das bis heute mit seinem Universum Science-Fiction Fans aus aller Welt in seinen Bann zieht. Damals war EVE nur eines von vielen MMORPGs, doch heute gilt es als Genremaßstab. Sein Serverlimit führt dazu, dass Spieler einander nicht aus dem Weg gehen können und sorgt für Dynamiken, wie man sie aus kaum einem anderen Spiel kennt. EVE schreibt oft Schlagzeilen, die Menschen außerhalb der Sci-Fi-Fanbase erreichen, denn das bald 20 Jahre alte Spiel stellt immer wieder beeindruckende Rekorde auf.

Fury at FWST-8 © Razorien, CCP

Die größte Schlacht der Videospielgeschichte

Insgesamt 8.825 Spieler nahmen am „Aufruhr bei FWST-8“ teil. Das Ende eines Friedensabkommens führte zu einer großen Allianz, die das Ziel hatte, eine, vom Imperium gehaltene Region aufzubrechen. Das Imperium verlor daraufhin an Raum und zog sich verzweifelt in ihr Machtzentrum Delve zurück, von wo es versuchte, mit aller Kraft die übermächtigen Angreifer bei System FWST-8 zu stoppen. Die gigantische Schlacht dauerte unglaubliche 14 Stunden an.

Die meisten Spieler zeitgleich in einem Spielgefecht

Aufruhr bei FWST-8 brach zeitgleich einen zweiten Rekord, denn nie zuvor hatten zeitgleich so viele Spieler an einem Gefecht teilgenommen. Die hart mitgenommenen Server von EVE Online registrierten am 6. Oktober 2020, um 18 Uhr 6.557 Spieler, die ihrerseits versuchten, den Keepstar der Allianz zu verankern, bzw. zu vernichten.

Der größte Diebstahl der Videospielgeschichte

EVE Online ist eine Welt voller Politik und gesellschaftlicher Konflikte – Intrigen, Betrug und Korruption stehen fast an der Tagesordnung, weswegen es für neue Spieler oft schwer ist, in die „richtige Fraktion“ aufgenommen zu werden. Ist der Ruf mal ruiniert… 2017 kam es zum folgenschwersten Verrat im MMORPG. „The Judge“, ein hochrangiger Spieler von Circle of Two und jahrelanges Mitglied der Allianz, wechselte quasi über Nacht die Seiten. Da er volle Autorität genoss, entwendete er Schiffe im Wert von über 8.000€ und übergab sie an die Erzfeinde von Goonswarm. Hilflos mussten die ehemals mächtigen, plötzlich heimatlosen CO2-Mitglieder zusehen, wie all ihre Besitztümer bei einer Art Lagerabverkauf im Weltraum verramscht wurden.

