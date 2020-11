Das sind die besten Weihnachtsgeschenke für jeden Fahrrad-Enthusiasten

Weihnachten kann herausfordernd sein, wenn es wieder an der Zeit ist, die richtigen Geschenke zu finden. Wir greifen dir unter die Arme. Bevor du also zu den standardmäßigen Fahrrad-Tassen, -Prints und -Büchern greifst, solltest du einen Blick auf unsere Vorschläge werfen.

Weihnachten kann herausfordernd sein, wenn es wieder an der Zeit ist, die richtigen Geschenke zu finden. Wir greifen dir unter die Arme. Bevor du also zu den standardmäßigen Fahrrad-Tassen, -Prints und -Büchern greifst, solltest du einen Blick auf unsere Vorschläge werfen.

Weihnachten kann herausfordernd sein, wenn es wieder an der Zeit ist, die richtigen Geschenke zu finden. Wir greifen dir unter die Arme. Bevor du also zu den standardmäßigen Fahrrad-Tassen, -Prints und -Büchern greifst, solltest du einen Blick auf unsere Vorschläge werfen.

Wir haben all das, was selbst den anspruchsvollsten Fahrradfahrer zufriedenstellen wird, angefangen bei Tools und Reinigungsprodukten, die dessen ganzen Stolz wieder zum Glänzen bringen bis hin zu luxuriösen Geschenken, die das Fahren im nächsten Jahr auf ein neues Level hieven.

Wir haben all das, was selbst den anspruchsvollsten Fahrradfahrer zufriedenstellen wird, angefangen bei Tools und Reinigungsprodukten, die dessen ganzen Stolz wieder zum Glänzen bringen bis hin zu luxuriösen Geschenken, die das Fahren im nächsten Jahr auf ein neues Level hieven.

Wir haben all das, was selbst den anspruchsvollsten Fahrradfahrer zufriedenstellen wird, angefangen bei Tools und Reinigungsprodukten, die dessen ganzen Stolz wieder zum Glänzen bringen bis hin zu luxuriösen Geschenken, die das Fahren im nächsten Jahr auf ein neues Level hieven.

1. Muc-Off Inner Tube Reifendichtungsmittel

Ein Reifendichtungsmittel mag zwar nicht zu den spannendsten Dingen gehören, die man am großen Tag auspacken möchte, aber es gibt nur weniges um diesen Preis, das nützlicher ist. Das Mittel funktioniert bei allen Schläuchen, also musst du dir vorab keine speziellen Spezifikationen der Reifen erfragen. Schäden am Reifen von bis zu 4 Millimetern lassen sich damit beheben. Und falls du noch überzeugendere Argumente brauchst, denk einfach daran: Dein Geschenk könnte der entscheidende Schlüssel sein, dass es der Beschenkte im Falle eines Reifenschadens ohne große Komplikationen nach Hause schafft. Das ist doch etwas!

Ein Reifendichtungsmittel mag zwar nicht zu den spannendsten Dingen gehören, die man am großen Tag auspacken möchte, aber es gibt nur weniges um diesen Preis, das nützlicher ist. Das Mittel funktioniert bei allen Schläuchen, also musst du dir vorab keine speziellen Spezifikationen der Reifen erfragen. Schäden am Reifen von bis zu 4 Millimetern lassen sich damit beheben. Und falls du noch überzeugendere Argumente brauchst, denk einfach daran: Dein Geschenk könnte der entscheidende Schlüssel sein, dass es der Beschenkte im Falle eines Reifenschadens ohne große Komplikationen nach Hause schafft. Das ist doch etwas!

Ein Reifendichtungsmittel mag zwar nicht zu den spannendsten Dingen gehören, die man am großen Tag auspacken möchte, aber es gibt nur weniges um diesen Preis, das nützlicher ist. Das Mittel funktioniert bei allen Schläuchen, also musst du dir vorab keine speziellen Spezifikationen der Reifen erfragen. Schäden am Reifen von bis zu 4 Millimetern lassen sich damit beheben. Und falls du noch überzeugendere Argumente brauchst, denk einfach daran: Dein Geschenk könnte der entscheidende Schlüssel sein, dass es der Beschenkte im Falle eines Reifenschadens ohne große Komplikationen nach Hause schafft. Das ist doch etwas!

2. Knog Oi Klingel

3. Rapha Pro Team Wintersocken

Socken sind ein stabiles Geschenk, aber nur wenige kommen so luxuriös daher wie die Rapha Pro Team Wintersocken. Sie sind dazu gemacht, die Füße an den kältesten Wintermonaten warm zu halten. Das gelingt ihnen, indem sie auf ein ultraleichtes und schnell trocknendes Material zurückgreifen. Die Zehen- und Fersen-Teile Nanoglide-Stoff gemacht, um Friktion zu reduzieren. Damit hat der Fuß im Schuh nur wenig Spielraum, sich im Schuh unangenehm zu bewegen, womit sie sich auch weniger schnell abnutzen. Zudem hast du die Qual der Wahl, da fünf Farben angeboten werden.

Socken sind ein stabiles Geschenk, aber nur wenige kommen so luxuriös daher wie die Rapha Pro Team Wintersocken. Sie sind dazu gemacht, die Füße an den kältesten Wintermonaten warm zu halten. Das gelingt ihnen, indem sie auf ein ultraleichtes und schnell trocknendes Material zurückgreifen. Die Zehen- und Fersen-Teile Nanoglide-Stoff gemacht, um Friktion zu reduzieren. Damit hat der Fuß im Schuh nur wenig Spielraum, sich im Schuh unangenehm zu bewegen, womit sie sich auch weniger schnell abnutzen. Zudem hast du die Qual der Wahl, da fünf Farben angeboten werden.

Socken sind ein stabiles Geschenk, aber nur wenige kommen so luxuriös daher wie die Rapha Pro Team Wintersocken. Sie sind dazu gemacht, die Füße an den kältesten Wintermonaten warm zu halten. Das gelingt ihnen, indem sie auf ein ultraleichtes und schnell trocknendes Material zurückgreifen. Die Zehen- und Fersen-Teile Nanoglide-Stoff gemacht, um Friktion zu reduzieren. Damit hat der Fuß im Schuh nur wenig Spielraum, sich im Schuh unangenehm zu bewegen, womit sie sich auch weniger schnell abnutzen. Zudem hast du die Qual der Wahl, da fünf Farben angeboten werden.

4. Lezyne Pocket Drive Pro Minipumpe

Nur wenige Pumpen sind so wunderbar gemacht wie das Angebot von Lezyne und die Pocket Drive Pro gehört dabei zu den absoluten Juwelen. Sie ist klein genug, um in jede Tasche zu passen und ist trotzdem leistungsfähig genug, um jeden Reifen vollzupumpen. Dieses Modell besteht aus Aluminium, womit sie mit nur 98g wunderbar leicht daherkommt, während sie zugleich robust und langlebig ist.

Nur wenige Pumpen sind so wunderbar gemacht wie das Angebot von Lezyne und die Pocket Drive Pro gehört dabei zu den absoluten Juwelen. Sie ist klein genug, um in jede Tasche zu passen und ist trotzdem leistungsfähig genug, um jeden Reifen vollzupumpen. Dieses Modell besteht aus Aluminium, womit sie mit nur 98g wunderbar leicht daherkommt, während sie zugleich robust und langlebig ist.

Nur wenige Pumpen sind so wunderbar gemacht wie das Angebot von Lezyne und die Pocket Drive Pro gehört dabei zu den absoluten Juwelen. Sie ist klein genug, um in jede Tasche zu passen und ist trotzdem leistungsfähig genug, um jeden Reifen vollzupumpen. Dieses Modell besteht aus Aluminium, womit sie mit nur 98g wunderbar leicht daherkommt, während sie zugleich robust und langlebig ist.

5. Restrap Cannister Bag

6. Muc-Off Ultimate Reinigungsmittel Kit

Weihnachten geht einher mit dem kalten Winterwetter, also müssen Radfahrer mehr Zeit damit verbringen, ihre Bikes zu reinigen. Etwas, das diese Aufgabe bedeutend einfacher macht, ist das Muc-Off Reinigungskit, das alle Register aufzieht, um Dirt und Öl den Kampf anzusagen. Mit dabei sind Bürsten und Schwämme, Schmieröl, Bike-Spray und ein luxuriöses Mikrofaser-Tuch, mit dem du deinem Bike all deine Liebe zeigen kannst. Und wenn du fertig bist, lagerst du mit der robusten Box alles wieder ordentlich ein, bis der nächste Waschgang ansteht.

Weihnachten geht einher mit dem kalten Winterwetter, also müssen Radfahrer mehr Zeit damit verbringen, ihre Bikes zu reinigen. Etwas, das diese Aufgabe bedeutend einfacher macht, ist das Muc-Off Reinigungskit, das alle Register aufzieht, um Dirt und Öl den Kampf anzusagen. Mit dabei sind Bürsten und Schwämme, Schmieröl, Bike-Spray und ein luxuriöses Mikrofaser-Tuch, mit dem du deinem Bike all deine Liebe zeigen kannst. Und wenn du fertig bist, lagerst du mit der robusten Box alles wieder ordentlich ein, bis der nächste Waschgang ansteht.

Weihnachten geht einher mit dem kalten Winterwetter, also müssen Radfahrer mehr Zeit damit verbringen, ihre Bikes zu reinigen. Etwas, das diese Aufgabe bedeutend einfacher macht, ist das Muc-Off Reinigungskit, das alle Register aufzieht, um Dirt und Öl den Kampf anzusagen. Mit dabei sind Bürsten und Schwämme, Schmieröl, Bike-Spray und ein luxuriöses Mikrofaser-Tuch, mit dem du deinem Bike all deine Liebe zeigen kannst. Und wenn du fertig bist, lagerst du mit der robusten Box alles wieder ordentlich ein, bis der nächste Waschgang ansteht.

7. Zwift Mitgliedschaft

. Die Plattform bietet einem eine einnehmende Fahrrad-Welt, mit der das Fahren mit Turbo-Trainer zum wahren Erlebnis wird. Es gibt eine breite Palette an Orten, an denen du flache Straßen, massive Climbs und eine Menge anderer Fahr-Optionen findest - und du kannst dir die Route und Challenges ganz nach deinen Bedürfnissen anpassen. Zudem gibt es strukturierte Trainingspläne, organisierte Events und Gruppen-Workouts. Ein wahres Highlight unter den Geschenken.

In den eigenen vier Wänden Fahrrad zu fahren ist in den letzten Jahren immer populärer geworden und das liegt vor allem an

8. Red Bull SPECT Sonnenbrille Flow-002

9. Red Bull Athletes Rennrad Long Sleeve Trikot

Dieses technisch ausgestattete Radtrikot ist die perfekte Begleitung für jede Jahreszeit: Es ist aus Thermopile-Material gefertigt, das an kühlen Tagen warm hält, und mit einem durchgehenden Reißverschluss und einem hohen Kragen ausgestattet. In den drei Rückentaschen lassen sich wichtige Kleinigkeiten unterbringen, und die Red Bull-Logos auf der Schulter und am Ärmel sorgen für die richtige Motivation. Damit sieht dein Beschenkter nicht nur gut aus, sondern ist auch komfortabel unterwegs.

Dieses technisch ausgestattete Radtrikot ist die perfekte Begleitung für jede Jahreszeit: Es ist aus Thermopile-Material gefertigt, das an kühlen Tagen warm hält, und mit einem durchgehenden Reißverschluss und einem hohen Kragen ausgestattet. In den drei Rückentaschen lassen sich wichtige Kleinigkeiten unterbringen, und die Red Bull-Logos auf der Schulter und am Ärmel sorgen für die richtige Motivation. Damit sieht dein Beschenkter nicht nur gut aus, sondern ist auch komfortabel unterwegs.

Dieses technisch ausgestattete Radtrikot ist die perfekte Begleitung für jede Jahreszeit: Es ist aus Thermopile-Material gefertigt, das an kühlen Tagen warm hält, und mit einem durchgehenden Reißverschluss und einem hohen Kragen ausgestattet. In den drei Rückentaschen lassen sich wichtige Kleinigkeiten unterbringen, und die Red Bull-Logos auf der Schulter und am Ärmel sorgen für die richtige Motivation. Damit sieht dein Beschenkter nicht nur gut aus, sondern ist auch komfortabel unterwegs.

10. Silca HX1 Werkzeug Kit