Das sind die 8 besten Hard Enduro-Videos aller Zeiten

WESS Diaries – Ride into the GetzenRodeo

. Was folgt, ist der krönende Abschluss einer Saison, in der Mani Lettenbichler Weltmeister wurde.

Mit Rob Warner als Guide tauchen wir tief ein in die PS-starke Welt des GetzenRodeo und damit in die letzte Runde der World Enduro Super Series 2019. Für Mani Lettenbichler steht viel auf dem Spiel: Es ist das wohl wichtigste Rennen der Saison, denn für ihn geht es um den Weltmeisterschaftstitel 2019. Angefeuert von einem ekstatischen Heimpublikum, treffen wir auch seine engsten Vertrauten im Rennzirkus, darunter Chefmechaniker Jeff Judeman und sein Vater und Mentor

Jetzt, wo du weißt, was beim GetzenRodeo 2019 passiert ist, fragst du dich sicher, wie die Fahrer solche großen Momente erleben? In diesem POV-Clip gibt es den gesamten Siegerlauf aus der Perspektive von Mani Lettenbichler. Die komplette Aufnahme seiner GoPro liefert uns einen faszinierenden Blick auf die Erfahrung eines Spitzenfahrers, der gerade dabei ist, den Weltmeistertitel zu gewinnen.

Erschöpft vom Qualifying und mit einer kurzen 2-Kilometer-Strecke vor sich, die in desolatem Zustand ist, geht Lettenbichler noch einmal tief in sich und bläst die Konkurrenz mit einer triumphalen Machtdemonstration weg - es ist der unwiderstehliche Mix aus Skills, Power und Entschlossenheit! Erlebe hautnah wie die außergewöhnliche Atmosphäre Runde für Runde intensiver wird und werde Zeuge, wie sich Letti mit seiner unvergleichlichen Ausdauer die Krone holt.

: Der 22-Jährige blickt zurück auf seinen Weg in die WESS-Weltmeisterschaft. Es war ein schneller Aufstieg an die Spitze, aber auch einer, für den er sein Leben lang gearbeitet hat. Lettenbichler spricht über die wichtige Rolle seines Vaters, der Hard-Enduro-Legende Andreas Lettenbichler, als Mentor, Trainer, Führer, Freund und gelegentlicher Rivale, und lässt seinen WM-Titel noch einmal Revue passieren.

Bereits in seiner ersten WESS-Saison hat Lettenbichler bewiesen, dass er einer der vielseitigsten Fahrer im Hard Enduro ist. Er hat es geschafft, technisches Können mit enormer Power und Schnelligkeit zu kombinieren und damit bei seinem ersten Beach Race, dem Red Bull Knock Out in Holland, gleich ordentlich aufgezeigt. Im darauffolgenden Jahr kehrte er noch stärker zurück: Beim härtesten Hard Enduro-Event der Welt, dem Red Bull Romaniacs , holte er sich den Sieg - 10 Jahre nachdem sein Vater das gleiche Rennen gewonnen hatte. Und dann war da natürlich noch der Triumph beim GetzenRodeo 2019!

Hard Enduro ist nichts anderes als der ultimative Kampf gegen die Elemente, bei dem sich die Fahrer stundenlang über riesige Hindernisse mühen, steile Hänge hinunterrutschen und ihre Bikes über Felsbrocke bugsieren. Es kann glühend heiß sein, es kann aber auch eisig kalt und klatschnass sein. Die einzige Konstante im Hard Enduro ist der Schlamm! Dieses Video zelebriert die dreckigen Seiten des Sports - Schlamm, Staub, Dreck, Erde, Schlamm, Lehm und noch mal Dreck! Wenn du dich jemals gefragt hast, warum Enduro-Rider nach dem Rennen so erschöpft aussehen, ihre Körper mit blauen Flecken übersät sind und sie trotzdem eine so makellose Haut haben, dann ist das deine Antwort: glorreicher Dreck!

Darüber hinaus erfährst du mehr über die ungeschriebenen Gesetze des Hard Enduro - vom Überholen eines Amateurfahrers ohne zu stürzen bis hin zur großen Hilfsbereitschaft der Fahrer, Fans, Streckenposten und sogar einem vorbeifahrenden Darryl Curtis! Finde außerdem heraus, was passiert, wenn wieder einmal alles schiefgeht: Mario Roman surft einen Abhang hinunter, Taddy Błażusiak verirrt sich und ein verzweifelter Billy Bolt kommt nicht nur einmal an die Box, um sein Bike zu reparieren. Mach es dir gemütlich und beobachte die Fahrer bei den unvergleichlichen Qualen auf der Strecke!

