Die 10 extremsten Heliskiing-Spots der Welt

Manchmal muss man vor den Träumern und Pionieren da draußen einfach den Hut ziehen, wie zum Beispiel vor dem Visionär, der erstmals Helikopterflüge mit Skifahren kombinierte.

Wenn steile, schwarze Pisten genau dein Ding sind, ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch du dich in einem Hubschrauber wiederfindest, nur Augenblicke vor dem Drop in den perfekten, schimmernden Pulverschnee, kilometerweit entfernt von der Zivilisation. Bist du bereit? Das ist die Liste der extremsten und besten Heliskiing-Spots auf dem Planeten.

1. Bella Coola, British Columbia, Kanada

Wie der Gipfel der Welt © Bella Coola

Wenn du noch nie in British Columbia warst, ist es längst an der Zeit, das nachzuholen. Warum? Es ist eine Destination der Superlative! Der perfekte Powder verteilt sich auf einer Fläche, die 90 Mal so groß ist wie das französische Skigebiet Les Trois Vallées und sogar größer als die Schweizer Alpen. Mit etwa 2,64 Millionen Hektar verschneiter Hänge nahe der Pazifikküste ist es eines der gewaltigsten Skiparadiese der Welt. Was die Unterkunft betrifft, bietet das Bella Coola Heli Sports Classic Vertical-Package einen Acht-Tage/Sieben-Nächte-Trip mit der Option, gleich direkt vom Flughafen aus in das ewige Meer aus Neuschnee zu fliegen. Bitte (Skier) anschnallen!

2. Himachal Pradesh, Indien

Einen Skilift auf den Gipfel des Indrasan wirst du lange suchen müssen © India Elemental Adventure

In der brütenden Hitze von Delhi denkt kaum jemand an Schnee und Skifahren. Aber nur eine Flugstunde nördlich der indischen Metropole entfernt, liegt der Ort Manali. Nahe der Grenze zu Tibet ist Manali mit buddhistischen Fahnen geschmückt und auch als Tal der Götter bekannt. Auf über 2.000 m kann man dort spirituelle Erfahrungen aller Art machen, denn die Region bietet alles von messerscharfen Graten bis hin zu steilen Gipfeln und Wäldern aus Birken, Eichen und Zedern. Und haben wir schon erwähnt, dass man von dort aus einen seltenen Blick auf die weltberühmten Gipfel des Himalayas erhaschen kann? Wenn du ein einzigartiges Heliskiing-Abenteuer in einem versteckten Königreich am Ende Welt gesucht hast, dann hast du es jetzt gefunden.

3. Zermatt, Schweiz

Air Zermatt-Helis fliegen tausende Einsätze © Original Media

Willkommen im Land der Giganten. Mit dem Matterhorn, das wie der nette Onkel über den Ort wacht, ist Zermatt ein wahres Ski-Mekka, umgeben von den über 4.000 m hohen Giganten Breithorn und Lyskamm. Hier findet man einige der längsten Abfahrten der Welt, inklusive des West-Gipfels von Europas zweithöchstem Berg - dem Monte Rosa, der mit einer Höhe von 4.634 m nichts für schwache Nerven oder Anfänger ist. Mit dem Hubschrauber kannst du dir den Aufstieg über die Haute Route ersparen (von Zermatt nach Chamonix). Pack deine beste Ausrüstung ein und schärfe deinen Verstand - du wirst ihn brauchen!

4. Mica, British Columbia, Kanada

Irgendwo im Nirgendwo. © Fabian Omne

Mica steht für einsame und traumhafte Schneelandschaften fernab der Menschenmassen. Zwei Stunden nördlich der Stadt Revelstoke gelegen, bietet das Mica Heli Sports-Gebiet weit über 1.000 km² pures Winter-Vergnügen am Fuße der spektakulären Selkirk Mountains. Die Region ist nur per Helikopter zu erreichen, was auch erklärt, warum du den Ort für dich alleine haben wirst. Man hat dort Zugang zu insgesamt 11 Tälern mit einem Gelände, das von steilen alpinen Pisten bis hin zu dichten Wäldern reicht, und sogar die erfahrensten Alpinisten auf die Probe stellt. Mica ist der perfekte Ort für alle, die sich nach Extrem-Skifahren abseits der üblichen Touristenpfade sehnen.

5. Kaçkar, Türkei

Die Türkei hat mehr außergewöhnliche Pisten als du vielleicht dachtest © Adrenaline Heliskiing

Wenn man an die Türkei denkt, ist Skifahren nicht unbedingt die erste Aktivität, die einem in den Sinn kommt. Und genau das macht das Kaçkar-Gebirge zu einem absoluten Geheimtipp! Im Nordosten des Landes gelegen, wird das Bergmassiv häufig von Stürmen heimgesucht, die vom Schwarzen Meer herüberwehen und für erstaunlich frischen und tiefen Powder sorgen. Der höchste Punkt liegt auf unglaublichen 3.737 m. Zum Glück hat die Schweiz einen Stützpunkt in der Türkei, was den Transport von bis zu vier Personen ermöglicht.

6. Hokkaido, Japan

Heliski-Paradies Hokkaido. © Getty Images

Hokkaido ist vielen in Europa nur als Speisekürbis ein Begriff. Tatsächlich ist es aber Ort in Japan, der es mit seinen europäischen Pendants locker aufnehmen kann, wenn es um atemberaubende Aussichten, frischen Powder und überwältigende Pisten geht. Schuld daran ist ein jährliches Sturmsystem, das von Sibirien kommt und die Berge mit bis zu 20 Metern Schnee bedeckt. Mit dem Hubschrauber (buchbar beispielsweise über den Hokkaido Backcountry Club) fliegst du über den Wolken, um nur Augenblicke danach mit den Skiern vorbei an erloschenen Vulkanen und durch märchenhafte Birkenwälder zu fahren.

7. Chugach Range, Alaska

Heliskiing in Alaska © Igor Bucki

Die berühmte Gebirgskette um Valdez war in der Vergangenheit Schauplatz zahlreicher spektakulärer Freeski-Videos. Und es gibt einen Grund dafür: Jedes Jahr fallen in den Chugach Mountains nämlich über 15 m Neuschnee und weil die Region in Küstennähe liegt, bleibt der Schnee feucht und kompakt - ideal für einmalige Ski-Action auf steilen Hängen! Das einzige Problem? Die Anreise. Zum Glück verfügen die Valdez Heliski-Guides über einen Eurocopter A-Star B2-Hubschrauber, der Gruppen von bis zu vier Personen transportieren und in Höhen zwischen 1.000 und 1.500 m befördern kann. Wenn du ein Package buchst, gibt es zusätzlich noch eine leckere Gourmet-Mahlzeit und eine Unterkunft.

8. Kamtschatka, Russland

Hinter Mayr und Küenle steigt heißer Schwefeldampf aus dem Vulkankrater auf © Richard Walch

Wenn du noch nie von der Halbinsel Kamtschatka in Russland gehört hast, solltest du jetzt ganz genau aufpassen. Sie liegt im äußersten Osten des Landes zwischen dem Ochotskischem Meer und dem Beringmeer und beherbergt über 200 Vulkane - ein wahrer Ort der Extreme! Und obwohl nur 29 dieser Vulkane auch tatsächlich noch aktiv sind, findet man auf der Halbinsel pure und ungezähmte Wildnis im Überfluss. Zum Glück verfügen die Russen über ein paar ziemlich große und mächtige Hubschrauber, die dich direkt in den erstklassigen Pulverschnee von Russland befördern - mit der höchsten Landezone auf knapp 3.500 m. Und das Beste daran: Die Vulkanregion von Kamtschatka wurde von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt.

Hast du das Zeug dazu, in die Fußstapfen von Bene Mayr und Sven Küenle zu treten und dich in der schneebedeckten Wildnis von Kamtschatka unter Beweis zu stellen? Um mehr als nur einen kleinen Vorgeschmack darauf zu bekommen, was dich am östlichen Ende Russlands erwartet, findest du hier alles zum außergewöhnlichen Freeriding-Abenteuer von Bene Mayr und Sven Küenle.

9. Neuseeländische Alpen, Neuseeland

Neuseeländische Alpen, Neuseeland © Southern Lakes Heliski

Mach dich auf in den Süden und genieße atemberaubende Ausblicke, die man aus der „Herr der Ringe"-Trilogie kennt. Zwar können wir dir nicht versprechen, dass du durch das Nebelgebirge wandern wirst, was wir aber mit Sicherheit sagen können, ist, dass du auf den 11 Bergketten und insgesamt über 8.000 km² der Neuseeländischen Alpen garantiert auf deine Kosten kommen wirst. Zum höchsten Punkt auf über 2.500 m wird dich aber nicht einmal ein Hubschrauber bringen können. Von Queensland aus empfehlen wir eine dreitägige Tour über den Clark-Gletscher. Hüte dich vor den Orks und genieße den Trip!

10. Tordrillo, Alaska

In Tordrillo findest du den vielleicht besten Powder weltweit © Tordrillo Mountain Lodge